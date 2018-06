Kim-Michelle Schwenke aus Barrien zeigte sich in Hamburg formverbessert. (Golenia)

Stabhochspringerin Kim-Michelle Schwenke (SV Werder Bremen) nähert sich wieder ihrer alten Form an. Bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg überquerte die Barrierin 3,55 Meter, bei 3,65 Metern war dann jedoch Schluss. Das bedeutete den fünften Platz für sie.

Es waren wieder die altbekannten Probleme, die Schwenke ein besseres Abschneiden erschwerten. „Das Einspringen lief gar nicht“, sagte sie über die unmittelbare Vorbereitung. Anders als gewohnt lief die 18-Jährige dieses Mal nicht mit zu viel Tempo in Richtung Einstechkasten. Mittlerweile hat sie aber so viel Geschwindigkeit rausgenommen, dass sie nun zu langsam ist. Von der „angezogenen Handbremse“ sprach auch Mutter Sandra Schwenk. Die Herausforderung liege nun darin, das richtige Tempo zu finden, um beim Sprung noch einen technisch sauberen Bewegungsablauf zu schaffen. Kim-Michelle Schwenke bestätigte: „Der Aufroller passt noch nicht zum Anlauf.“

Erkennbare Fortschritte

Auch wenn bei diesem Wettkampf noch nicht alle Feinheiten stimmten, lässt er doch auf einen Fortschritt schließen. „Das war in Ordnung, besser als in Potsdam oder Hannover, aber noch nicht zufriedenstellend“, ordnete Schwenke das Ganze ein. Bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften war die Barrierin noch an ihrer Starthöhe von 3,20 Metern gescheitert – ein „Salto nullo“, wie die Stabhochspringer sagen. Dass ihr nicht noch einmal ein solcher Fauxpas unterlaufen würde, machte Schwenke schnell deutlich: Die 3,25 Meter meisterte sie auf Anhieb.

Auch ihr zweiter Sprung gab Anlass zu mehr Selbstvertrauen. Mit etwas Rückenlage sprang Kim-Michelle Schwenke ab, die Latte blieb aber liegen. Damit waren auch die 3,35 Meter übersprungen. Mehr Probleme bereitete der Barrierin die nächste Hürde. Zweimal fiel die Latte, dann klappte es aber doch noch. „Jetzt läuft es“, rief Trainer Laszek Kass seinem Schützling noch zu. Und es lief tatsächlich: Die 3,55 Meter meisterte Schwenke erneut auf Anhieb.

Schmerzen im rechten Fuß

Danach war allerdings Schluss, bei 3,65 Metern waren alle drei Versuche ungültig. Womöglich hätte Schwenke diese Hürde auch noch gemeistert, doch beim zweiten Anlauf verspürte die 18-Jährige einen Schmerz im rechten Fuß. Gerade erst hatte sie ihren Ermüdungsbruch in diesem auskuriert und musste nun den Versuch abbrechen. Zwar versuchte Schwenke es noch einmal, doch die Latte fiel – damit war sie als Fünfte ausgeschieden.

Immerhin: Beim anschließenden Besuch beim Physiotherapeuten gab dieser Entwarnung, er habe nichts Schlimmes festgestellt. „Der Wettkampf ist doof gelaufen“, bilanzierte Schwenke leicht frustriert. Doch sie sah auch die positive Seite, es geht wieder bergauf. „Allein, dass ich springe und beim Springen wieder Sicherheit verspüre“, sei ein Fortschritt.