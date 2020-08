Nils Petersen kommt über die Flügel, ist aber auch im Zentrum eine Option. (Michael Galian)

Als der TSV Barrien zum bislang letzten Mal in der Fußball-Kreisliga der Herren auflief, waren die meisten Spieler der heutigen Generation noch gar nicht geboren: 35 Jahre liegt der Ausflug des TSV in die höchste Klasse auf Kreisebene zurück. Jetzt ist der Klub von der Wassermühle wieder da – und er ist nicht gekommen, um sich nach einem Jahr schon wieder zu verabschieden.

Dennoch ist die Barrier Zielvorgabe die typische für einen Aufsteiger: „Wir wollen den Klassenerhalt schaffen“, macht Trainer Daniele Guerra deutlich. Die Underdog-Rolle kann der TSV nach dreieinhalb Jahrzehnten ohne Kreisliga-Fußball nicht abstreiten, er füllt sie allerdings durchaus selbstbewusst mit Leben. Das begründet Guerra mit den äußerst erfolgreichen vergangenen Jahren: Vier mal in fünf Spielzeiten sind die Barrier aufgestiegen. Sie haben sich von ganz unten in die höchste Liga auf Kreisebene hochgearbeitet.

Dieser Höhenflug hat nicht nur für Aufsehen gesorgt. Er hat auch die Brust der Barrier breit gemacht. „Diese erfolgreichen Jahre machen uns stark. Wenn du vier Mal in fünf Jahren aufsteigst, dann bist du selbstbewusst. Der Glaube an dich selbst ist groß“, sieht Guerra sein Team mental gerüstet für die Kreisliga. Die ist laut dem Trainer mit italienischen Wurzeln „eine große Nummer“. Es wird nicht leichter werden für die Barrier, die allerdings in den vergangenen Jahren mit ihren Herausforderungen gewachsen sind. Aber auch das Team habe sich gefestigt und sei zu einer großen Einheit geworden, wie Guerra, der von Karsten Kölle unterstützt wird, zufrieden feststellt. „Alles, was Kalle und ich den Jungs im Training zeigen, bringen sie auf den Platz. Sie werden immer besser, verstehen sich gut. Hier ist in fünf Jahren einiges entstanden. Es macht mir Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten“, sagt er.

Der Topstürmer ist gegangen

Spaß hat offenbar auch das Team. Die meisten Spieler halten dem TSV auch in der Kreisliga die Treue. Nicht mitgehen werden lediglich Sven Lessening und Matthias Lankenau. Mit Lankenau wird den Barriern in Zukunft der beste Torschütze fehlen. In der Vorsaison traf er in 16 Spielen stolze 19 Mal. „Es ist immer schwer, seinen Topstürmer zu ersetzen“, weiß Guerra. Auf der anderen Seite betont er aber auch: „Trotzdem findet man immer ein System, mit dem es weitergeht.“ Möglichkeiten in der Offensive hat er einige. In den Testspielen durfte sich zum Beispiel Nils Petersen im Angriffszentrum versuchen. Zuvor war er meist über die Flügel gekommen. „Das hat schon gut funktioniert“, sieht Guerra unter anderem in dieser Konstellation eine Lösung. Torgefährliche Spieler stehen ihm ohnehin zur Verfügung. Marc Behrens etwa erzielte zuletzt 13 Treffer, auch auf Ibrahim Ali Omar, Daniel Babel und Marvin Glander war Verlass. Barrien hat Alternativen.

Verstärkt hat sich der Aufsteiger defensiv: Torhüter Florian Bries ist zurückgekehrt, darüber hinaus soll Siraj Mahmoud die linke Abwehrseite stabilisieren. „Beide sind für uns große Verstärkungen“, traut Guerra ihnen tragende Rollen zu. Die Abwehrarbeit war ein Faustpfand beim Kreisliga-Aufstieg: Nur 21 Gegentore fing sich der TSV in 18 Spielen. „Hinten stehen wir immer sicher“, bescheinigt der Trainer seinem Team eine gute Balance. Etwas untypisch verzichten die Barrier auf eine Viererkette. Drei Defensive und ein Sechser davor – das ist seit Jahren ein Erfolgsbaustein des TSV. „Wir haben das immer so gespielt. Das gibt uns recht“, findet Guerra. Auch jetzt, wo auch Linienrichter bei den Spielen seiner Elf zum Einsatz kommen, wollen er und Kölle ihr System beibehalten.

Denn eines steht für Guerra fest: „Wir bleiben uns treu. Das hat uns stark gemacht, und ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft mehr erreichen will.“ Das bedeutet auch, sich in der Kreisliga mit den Schwergewichten TuS Sudweyhe II und TSV Weyhe-Lahausen zu messen. Mit den Lahausern haben die Barrier im Pokal zweimal die Klingen gekreuzt und schieden beim vergangenen Aufeinandertreffen erst nach Elfmeterschießen aus. Das bestärkt Guerra in seinem Grundsatz: „Ich bin der Meinung, dass für uns alles machbar ist.“