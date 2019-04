Nathalie Jokisch spielte an Position zwei ein tolles Match und blieb ungeschlagen. (Jonas Kako)

Sie konnten wieder nicht in Bestbesetzung antreten – und wieder haben die Tischtennisspielerinnen des TSV Heiligenrode in der Oberliga Nord-West dennoch das Beste aus der Situation gemacht und beim SV 28 Wissingen in der Nähe von Osnabrück mit dem 8:4-Erfolg den achten Sieg im 16. Saisonspiel eingefahren. Der Klassenerhalt ist nun auch rechnerisch perfekt. Zwar könnten der RSV Braunschweig II auf dem Relegationsrang und der Polizei SV GW Hildesheim noch nach Punkten am TSV vorbeiziehen, doch der TSV Lunestedt kann die Heiligenroderinnen nicht mehr einholen – genauso wenig wie die Spielvereinigung Oldendorf II und die Wissingerinnen auf den letzten beiden Plätzen der Liga.

Nach der schwierigen Phase in der Herbstrunde „sind wir super erleichtert, dass wir die Klasse jetzt vorzeitig halten“, freute sich Puls. Sie war nach ihrer Erkrankung zurück, stattdessen fehlten die zuletzt so stark aufspielende Antonia Joachimmeyer und Melanie Schneider, die beide aus gesundheitlichen Gründen passen mussten, im Aufgebot. Dafür war Emily Kleinert mit an Bord. Die Jugendliche steht sonst in der Bezirksoberliga-Mannschaft der Heiligenroderinnen an der Platte und weist dort eine hervorragende Einzelbilanz von 23 Siegen und acht Niederlagen auf. Bei ihrer Oberliga-Premiere musste sie sich zwar sowohl im Doppel als auch in ihren beiden Einzeln geschlagen geben, der Spross der im Tischtennis in der Region so bekannten Kleinert-Familie deutete aber sein großes Potenzial an. Gegen Lena Niekamp feierte sie sogar ihren ersten Satzgewinn. „Emily hat es sehr gut gemacht für ihr erstes Oberligaspiel“, lobte Puls das Talent.

Das obere Paarkreuz brilliert

Im Doppel hatte sich Kleinert an der Seite der erfahrenen Ricarda Hubert noch in drei Sätzen geschlagen geben müssen. Weil aber Nele Puls und Nathalie Jokisch am Nebentisch triumphierten, ging es mit 1:1 in die Einzel. In diesen Begegnungen spielten die Heiligenroderinnen dann ihre Klasse aus. Besonders das obere Paarkreuz mit Puls und Jokisch brillierte: Beide hielten sich schadlos. Dreimal verließ Puls als Siegerin die Platte, Jokisch, die ganz nervenstark gegen die gerade erst aus der Babypause zurückgekehrte Ute Höhle einen Rückstand drehte. Das Duell der Zweier gegen Imke Kohrmeyer gewann sie souverän. Auch Puls, die mit einem glatten Sieg in die Einzel gestartet war, musste gegen Höhe kämpfen, drehte aber einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg. Im Überkreuz-Duell hatte sie dann keine Mühe mit Niekamp. Der letzte Punkt blieb Ricarda Hubert vorbehalten, die gegen Höhle nach verlorenem ersten Satz in vier Durchgängen noch souverän gewann und damit die bittere Fünfsatzniederlage gegen Niekamp wettmachte. Im ersten Einzel hatte sie Nicole Stromberg klar bezwungen.

Die Heiligenroderinnen haben noch zwei Spiele vor der Brust: Beim RSV Braunschweig II spielen sie am 13. April, einen Tag später schlagen sie beim SSV Neuhaus auf. „Das werden zwei enge Spiele“, blickte Puls voraus. „Wir sind froh, dass wir sie ohne großen Druck angehen können.“

Weitere Informationen

Oberliga Nord-West Damen

SV 28 Wissingen - TSV Heiligenrode 4:8

Ute Höhle/Lena Niekamp - Nele Puls/Nathalie Jokisch 11:9, 10:12, 14:12, 5:11, 5:11; Imke Kohrmeyer/Nicole Stromberg - Ricarda Hubert/Emily Kleinert 11:3, 11:8, 11:7; Höhle - Jokisch 11:8, 6:11, 9:11, 9:11; Kohrmeyer - Puls 7:11, 8:11, 9:11; Niekamp - Kleinert 11:7, 11:9, 7:11, 13:11; Stromberg - Hubert 7:11, 9:11, 6:11; Höhle - Puls 12:10, 11:4, 9:11, 9:11, 4:11; Kohrmeyer - Jokisch 7:11, 7:11, 7:11; Niekamp - Hubert 4:11, 4:11, 11:7, 11:4, 11:4; Stromberg - Kleinert 13:11, 11:6, 11:5; Niekamp - Puls 7:11, 10:12, 9:11; Höhle - Hubert 11:6, 7:11, 6:11, 6:11 THR