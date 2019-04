Der TSV Heiligenrode um Ricarda Hubert beendet die Oberliga-Saison auf Platz fünf. (Jonas Kako)

Heiligenrode. Die Tischtennisspielerinnen des TSV Heiligenrode haben die Saison in der Oberliga Nord-West auf dem fünften Rang abgeschlossen. Am Doppelspieltag verloren sie zunächst deutlich mit 2:8 bei der Zweitvertretung des RSV Braunschweig, ehe sie keine 24 Stunden später beim SSV Neuhaus mit dem 8:2-Erfolg einen Haken unter die Spielzeit 2018/2019 machten.

Eine einfache Saison war es wahrlich nicht, vor allem im Herbst. Der gestaltete sich nämlich äußerst trist für den TSV, der nach seinem Auftaktsieg zunächst fünfmal in Folge als Verlierer die Halle verließ. In dieser Phase mussten die Heiligenroderinnen nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr den Abstiegskampf ausrufen. Doch dann kämpfte sich das Quintett um Nele Puls, Nathalie Jokisch, Antonia Joachimmeyer, Melanie Schneider und Ricarda Hubert zurück. Die Bilanz seit dem siebten Spieltag ist beeindruckend: Acht Siegen standen ein Unentschieden und lediglich drei Niederlagen gegenüber. Der vorzeitige Klassenerhalt war die logische Folge, auch wenn Nele Puls die einzige Akteurin mit einer positiven Einzelbilanz des Teams war. Mit 27 Siegen und 15 Niederlagen weist die Nummer eins des TSV den siebtbesten Bilanzwert aller Oberliga-Spielerinnen auf.

RSV Braunschweig II - TSV Heiligenrode 8:2. Mit leicht veränderter Rangfolge traten die Heiligenroderinnen in Braunschweig an: Antonia Joachimmeyer, sonst an dritter Position gesetzt, rückte in den Einzeln dieses Mal ins obere Paarkreuz hinter Spitzenspielerin Nele Puls auf. Nathalie Jokisch, die sonstige Nummer zwei des TSV, kam nur in den Doppeln zum Einsatz. An der Seite Joachimmeyers musste sie gegen Maike Bares und Sophie Hajok eine glatte Dreisatzniederlage hinnehmen. Am Nebentisch mussten Nele Puls und Melanie Schneider hart kämpfen, ehe ihr Fünfsatz-Sieg gegen Sophia Konradt und Anika Walter feststand.

Dass diesem Sieg nur noch ein weiterer folgen sollte, hatten die Gäste, die im Vorjahr noch gegen die erste RSV-Mannschaft antreten mussten, zu diesem Zeitpunkt trotz der 3:8-Hinspielniederlage aber wohl nicht erwartet. In den Einzeln lief es für den TSV alles andere als nach Plan: Das starke obere Paarkreuz der Gastgeberinnen mit Bares und Konradt legte den Grundstein für den Erfolg. Nele Puls musste sich zweimal in drei Sätzen geschlagen geben, Antonia Joachimmeyer stellte nach der Niederlage gegen Bares gegen Konradt in vier engen Durchgängen ihr großes Talent unter Beweis: Nach dem verlorenen ersten Durchgang sammelte sie mit drei 11:8-Siegen den einzigen Einzelpunkt für die Gäste, die im unteren Paarkreuz mit Melanie Schneider und Ricarda Hubert keinen Zähler nachlegen konnten. Schneider gewann zwar den ersten Durchgang gegen Hajok und sorgte damit für die erste Satzführung ihres Teams in den Einzeln, konnte diesen Vorsprung allerdings nicht behaupten. Hubert war gegen Walter chancenlos. Gegen Hajok war sie wesentlich näher dran an einem Erfolg. Mit 2:1 Sätzen führte sie bereits, ehe ihre Kontrahentin den Spieß doch noch umdrehte. Im Entscheidungssatz musste sich Hubert mit 9:11 geschlagen geben. Es war ein Tag, an dem nichts so recht klappen wollte für den TSV, der nach Schneiders Viersatzniederlage gegen Walter noch vor den Überkreuzduellen die Niederlage akzeptieren musste.

SSV Neuhaus - TSV Heiligenrode 2:8. Rund 15 Stunden nach dem Ende der ersten Partie mussten die Heiligenroderinnen erneut an der Platte stehen, dieses Mal im von Braunschweig nicht allzu weit entfernten Wolfsburg, wo der SSV Neuhaus sein Zuhause hat. Die sehr kurze Pause konnte den Heiligenroderinnen nichts anhaben. Äußerst souverän marschierten sie zum Abschlusssieg, durch den sie die Saison mit einer positiven Punktebilanz von 19:17 beenden.

Die Partie beim Spiel- und Sportverein lief, verglichen mit dem Braunschweig-Spiel, aus Sicht der Heiligenroderinnen genau umgekehrt: Wieder hieß es nach den Doppeln 1:1 – Nele Puls und Melanie Schneider feierten einen glatten Sieg, während Nathalie Jokisch und Antonia Joachimmeyer in drei Sätzen unterlagen. In den Einzeln wurde es dann wie am Vortag wieder eindeutig, dieses Mal aber strahlten die Gäste absolute Dominanz aus: Puls, Jokisch und Joachimmeyer feierten jeweils zwei Siege, lediglich Schneider musste eine Niederlage einstecken, verlor dabei zwei Durchgänge erst in der Verlängerung. Als einzige Spielerin musste Jokisch im Duell mit Neuhaus’ Nummer eins Linda Kleemiß über die volle Distanz gehen, ließ aber im Entscheidungssatz beim 11:4 nichts anbrennen.

Maike Bares/Sophie Hajok - Nathalie Jokisch/Antonia Joachimmeyer 11:8, 11:6, 11:9; Sophia Konradt/Anika Walter - Nele Puls/Melanie Schneider 12:10, 8:11, 5:11, 15:13, 7:11; Bares - Joachimmeyer 11:6, 12:14, 11:9, 11:5; Konradt - Puls 11:5, 11:8, 11:9; Hajok - Schneider 12:14, 13:11, 11:8, 11:6; Walter - Hubert 11:8, 11:4, 11:4; Barees - Puls 11:7, 11:8, 11:5; Konradt - Joachimmeyer 11:4, 8:11, 8:11, 8:11; Hajok - Hubert 8:11, 12:10, 13:15, 11:7, 11:9; Walter - Schneider 11:6, 8:11, 11:9, 11:4

Sarah Nitsch/Kristin Engel - Nele Puls/Melanie Schneider 2:11, 8:11, 3:11; Linda Kleemiß/Marlene Andres - Nathalie Jokisch/Antonia Joachimmeyer 11:7, 11:8, 13:11; Kleemiß - Jokisch 8:11, 11:6, 8:11, 12:10, 4:11; Andres - Puls 7:11, 8:11, 7:11; Nitsch - Schneider 12:10, 7:11, 11:7, 13:11; Engel - Joachimmeyer 7:11, 11:7, 3:11, 9:11; Kleemiß - Puls 5:11, 11:7, 1:11, 3:11; Andres - Jokisch 9:11, 7:11, 11:8, 6:11; Nitsch - Joachimmeyer 10:12, 11:5, 9:11, 6:11; Engel - Schneider 6:11, 8:11, 6:11 THR