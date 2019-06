Gegen seinen zukünftigen Verein, SV Heiligenfelde, musste Felix Wagner (rechts) mit seiner TSG Seckenhausen-Fahrenhorst eine 0:2-Niederlage einstecken. (Michael Braunschädel)

Bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte war Torben Budelmann, früher Spieler und Trainer beim Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und nunmehr Coach beim Gegner SV Heiligenfelde, nicht gewillt, irgendwelche Gastgeschenke zu verteilen. Mit einer Ausnahme: TSG Betreuer Burkhard Züdel bekam zu seinem Abschied von Budelmann eine Flasche Sambuca und ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Burki – immer im Herzen Seckenhauser“, überreicht. Die Punkte nahmen die Gäste vom SV Heiligenfelde beim verdienten 2:0 (0:0) im letzten Saisonauftritt jedoch mit.

Die Zeit kurz vor dem Anpfiff stand ganz im Zeichen des Abschieds aufseiten der TSG, die bereits vor dem abschließenden Spiel als Absteiger feststand. Mit Felix Wagner (wechselt zum SV Heiligenfelde), Raymund Maas, Jan Dahlheuser und Fabian Öhlerking wurden gleich vier Akteure von Jermaine Greene, Mitglied der Seckenhauser Spartenleitung, verabschiedet. Alle waren lange Jahre in den Reihen der TSG aktiv. Dazu wurde mit Ü40 und Ü50-Kicker Markus Cordes der Seckenhauser Fußballer des Jahres geehrt, sowie Damen-Trainer Dominik Finke ebenfalls verabschiedet. Nach 25-Jähriger Tätigkeit als Trainer und Betreuer im Verein entschied sich auch Erstherren-Betreuer Burkhard Züdel, im Verein in Anspielung auf sein Lieblingsgetränk Sambuca auch liebevoll „Sam-Burkhard“ genannt, zum Abschied. „Ein bisschen Wehmut ist natürlich vorhanden. Dennoch, es ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. So kann in der Kreisliga in allen Bereichen ein Neuanfang gemacht werden“, sagte Züdel nach Spielschluss. „Burkhard war 15 Jahre lang als Betreuer an meiner Seite tätig“, verriet SVH-Coach Torben Budelmann, der seit einer Saison das Zepter in Heiligenfelde schwingt.

Ein beschaulicher Sommerkick

Das anschließende Spiel nahm bei hochsommerlichen Temperaturen und in Anbetracht, dass es für beide Teams quasi um nichts mehr ging, nur schwer Fahrt auf. Nachdem Raymund Maas dem Heiligenfelder Keeper Jörn Wachtendorf das Leder nach Flanke von Moritz Drescher in die Arme köpfte, bot sich den Gästen beim Gegenangriff die bis dato beste Gelegenheit. Dabei köpfte Tobias Dickmann den Flankenball von Kapitän Björn Isensee an den Querbalken (15.). In der 26. Minute tauchte Wachtendorf beim Schuss von Andre Peters ins richtige Eck. Kurze Zeit später zielte Dickmann über den TSG-Kasten (31.). Viel mehr passierte nicht in den ereignislosen ersten 45 Minuten. Daran sollte sich zunächst auch nach dem Seitenwechsel nichts ändern, bis die Heiligenfelder, die dann doch einen Zahn zulegten, in der 63. Minute in Führung gingen. Lars Diedrichs erlief einen langen Ball des eigenen Keepers Jörn Wachtendorf und hob die Kugel über Lutterklas hinweg in die Maschen. Nur drei Minuten später schlug Matchwinner Diedrichs erneut zu. Dieses Mal steckte Dickmann zum Torschützen durch, der den Ball dann an Lutterklas vorbei beförderte. „In der Szene vor dem entscheidenden Zuspiel hab ich allerdings eine Abseitsposition gesehen“, sagte TSG-Co-Trainer Olaf Mattner. „Der SVH war jedoch die aktivere Mannschaft und hat verdient gewonnen. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit ja keine richtige Torchance erspielt“, ergänzte Mattner, der gemeinsam mit dem gleich nach Spielschluss in Richtung Stuttgart aufbrechenden Coach André Schmitz den Seckenhauser Neuaufbau in der Kreisliga vorantreiben wird. Es waren eher Halbchancen der TSG, als zunächst ein Schuss des zur Halbzeit eingewechselten Björn Dahlheuser geblockt wurde (69.) und er anschließend an Wachtendorf scheiterte (80.).

Doch auch die Heiligenfelder, die nach der Partie noch bei ihrem Trainer Torben Budelmann zur Grillparty eingeladen waren, trafen nicht mehr ins Schwarze. So hatte Lutterklas zwar Schwierigkeiten bei einem Flankenball, den Diedrichs mit der Pike in die Mitte beförderte, hielt diesen im Nachfassen jedoch fest (84.). Daraufhin blieb Lutterklas gegen Clemens Gähler Sieger (84.). Dann wurde ein Schuss von Roman Obst von der vielbeinigen Seckenhauser Abwehr geblockt (85.). „Die Mannschaft hat schon ihren Ehrgeiz. Wir waren über 90 Minuten das bessere Team. Ich hatte den Jungs jedoch vor der Partie auch angedroht, dass die anschließende Grillfeier bei mir bei einer Niederlage und schlechten Leistung auch anders ausfallen würde“, scherzte Budelmann. Seine Elf hielt sich daran und siegte.