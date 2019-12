Äußerst souverän spielten Niklas Kahl (Nr. 4) und Co. gegen Hellas Hildesheim III. (Michael Braunschädel)

Mit einer Niederlage und einem Sieg sind die Wasserballer der SG Bremen/Syke II in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Die Leistungen stimmten zuversichtlich für die kommenden Aufgaben. Denn auch beim 5:8 (2:5) bei der Sportlichen Vereinigung Laatzen III enttäuschte das Team keinesfalls. Der jungen Garde von Hellas Hildesheim III ließen die Syker, die weiterhin den Kern der SG bilden, beim ersten Heimspiel der Serie dann beim 29:5 (14:3) gar keine Chance.

„Das ist ein Start, auf dem wir aufbauen können“, meinte Mannschaftssprecher Hakon Straßheim, zumal die SG mit personellen Problemen zu kämpfen hatte. Auch Torhüter Constantin Breckner meldete sich noch mit Schulterproblemen ab. Dafür rückte Henning Lienhop zwischen die Pfosten, zweifelsohne ein ganz starker Vertreter, „aber er fehlt uns dann in der Verteidigung“, entstand so eine andere Lücke. Die schlossen Holger Eickhoff und Nick Twachtmann gemeinsam. Eickhoff kannte diese Aufgabe bereits, Twachtmann schlüpfte zum ersten Mal für längere Zeit in die Lienhop-Rolle und überzeugte ebenfalls

SpVg Laatzen III - SG Bremen/Syke II 8:5 (5:2). Mit sieben Stammkräften und einem Neuling reisten die Syker in Richtung Hannover. Tim-Ole Zimmerling war der einzige Akteur, der zunächst draußen blieb. „Er trainiert seit dem letzten Jahr bei uns mit. Er hat einige Minuten gespielt und seine Sache richtig gut gemacht“, lobte Straßheim seinen Mitspieler, der sich mit seiner Leistung in ein starkes Kollektiv einfügte. „Das war eines der besten Auswärtsspiele, die ich je mit dem TuS gespielt habe“, machte Straßheim deutlich, wie teuer sich die Gäste verkauften. Sie spielten nicht etwa mit angezogener Handbremse, sondern mutig und mit viel Herz. Auch konditionell ließen die Syker zu keiner Sekunde nach. „Wir haben 32 Minuten Vollgas gegeben. Das haben wir unserer Vorbereitung zu verdanken“, sah Straßheim, dass die Gäste früh die Früchte für ihre harte Arbeit ernteten.

Sie machten Laatzen das Leben schwer, hatten aber ihrerseits Probleme im Angriff. „Offensiv haben wir uns sehr schwer getan“, sagte Straßheim. Trotzdem blieben die Gäste im Spiel und bewiesen eine tolle Moral: Den 2:5-Pausenrückstand verkürzten sie und kamen auf 4:5 heran. Die Wende schaffte die SG allerdings nicht mehr. „Das tat schon weh, weil wir uns einen Punkt verdient hatten. Über diese Leistung können wir uns freuen, über das Ergebnis leider nicht“, waren die Gefühle des Sprechers etwas zwiegespalten.

SG Bremen/Syke II - Hellas Hildesheim III 29:5 (14:3). Ein komplett anderes Spiel als am Vortag. Nicht, weil sich die Personalsituation der Syker gebessert hätte, sondern weil die Gäste mit einer blutjungen Mannschaft und nur sieben Akteuren anreisten. Früh zeichnete sich der Kantersieg der Syker ab, die bereits nach dem ersten Viertel mit 8:2 in Front lagen. „Wir haben unseren Stiefel runtergespielt, wirkliche Erkenntnisse konnten wir aus dem Spiel aber nicht gewinnen“, meinte Straßheim. Dafür war der Leistungsunterschied zu groß. Über 14:3 und 22:4 warfen die Gastgeber, für die Lukas Frömberg neunmal traf, den Kantersieg heraus. Danach richtete sich der Blick zügig auf das Aufeinandertreffen mit dem Titelfavoriten Waspo 98 Hannover II am 15. Dezember in Syke. „Das wird eine ganz andere Hausnummer“, sagte Straßheim. Respekt hatten sich die Hildesheimer dennoch verdient, und zwar für ihren Sportsgeist: „Sie sind mit einer kleinen Truppe zwei Stunden hierher gefahren. Das ist nicht selbstverständlich.“

Weitere Informationen

Bezirksliga Hannover

SpVg Laatzen III - SG Bremen/Syke II 8:5 (5:2)

SG Bremen/Syke II: Lienhop – Twachtmann (1), Florack (1), Kahl, Straßheim (1), Eickhoff (1), Frömberg (1), Zimmerling

SG Bremen/Syke II - Hellas Hildesheim III 29:5 (14:3)

SG Bremen/Syke II: Lienhop – Twachtmann (5), Florack (2), Kahl (5), Straßheim (3), Ecikhoff (5), Frömberg (8), Humpert (1) THR