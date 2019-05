Auf Hakon Straßheim und seine Wasserballer des TuS Syke warten zwei anstrengende Partien gegen Hellas Hildesheim III und Union Hannover. (Thorin Mentrup)

Am Sonntag um 13.30 Uhr empfangen sie zunächst Hellas Hildesheim III, ehe sie am Montag um 21 Uhr auswärts auf Union Hannover treffen. Ein straffes Programm steht den Wasserballern aus Syke also bevor.

Mitte März haben der Tabellenletzte aus Hildesheim und die Syker schon Bekanntschaft im Pokal gemacht. Die Hachestädter taten sich allerdings richtig schwer. Gerade der Beginn gestaltete sich aus Syker Sicht äußerst kompliziert, wie Hakon Straßheim, Mannschaftssprecher des TuS, wusste. „Wir hatten viele einfache Ballverluste, sind oft nicht mal zum Abschluss gekommen.“ Die Nachlässigkeiten der Hachestädter wussten die Hildesheimer zu nutzen und lagen nach dem ersten Viertel mit 2:1 in Front, zur Pause sogar mit 6:3. Die zweite Hälfte gehörte den Sykern, die zahlreiche Tore warfen, den Sieg in der regulären Spielzeit aber nicht klarmachen konnten.

Im Fünfmeter-Werfen wurde dann Keeper Constantin Breckner zum Helden: Er parierte drei der insgesamt sechs Hildesheimer Würfe. Den entscheidenden Treffer für die Syker erzielte Henning Lienho, der mit seinem Tor seine Mannschaft in die nächste Runde beförderte. Gerade deswegen sind die Syker im Ligaspiel vor dem Tabellenletzten gewarnt.

Doch im Ligaspiel gegen den Tabellenzweiten, die Sportliche Vereinigung Laatzen III, haben die Syker mit dem 9:9 Selbstvertrauen getankt. Denn aus Sicht von Straßheim hätten seine Syker das Spiel sogar gewinnen können. „Wir haben Laatzen früh unter Druck gesetzt und ihnen nur wenig Möglichkeiten geboten.“ Durch eine kurzzeitige Schwächephase zu Beginn der zweiten Hälfte gerieten die Syker kurzzeitig ins Hintertreffen. Sie kämpften sich zwar wieder zurück, einen Gewinner gab es am Ende aber nicht. „Nach dem guten Start und der zwischenzeitlichen Führung hätten wir den Sieg gerne mit nach Hause genommen“, räumte Hakon Straßheim ein.

Keine guten Erinnerungen

Das vergangene Spiel gegen Union Hannover, auf die die Hachestädter am kommenden Montag auswärts treffen, ist den Sykern Wasserballern nicht so gut in Erinnerung geblieben. Zu sehr zogen sich zahlreiche Schwächen im Spiel gegen das Team aus der Landeshauptstadt. Mannschaftssprecher Hakon bezeichnete die Partie damals als sehr zerfahren. „Defensiv war es okay, aber nach vorne lief zu wenig“, lautete das Fazit.

Außerdem bereitete den TuS-Wasserballern die Beckenbreite das eine oder andere Problem. Während die Syker normalerweise auf fünf Bahnen Breite spielen, sind es in Hannover gleich acht. So waren oft die einzelnen Spieler zu weit auseinander. „Da schwimmt man lieber sicher in die Ecke, statt nach vorne zu spielen“, sagte Hakon.

Was die Hannoveraner besonders gefährlich macht, ist das Überzahlspiel. Die Skyer konnten anfangs zwar noch gut mithalten, doch irgendwann haben die Kräfte nachgelassen. Einen weiteren Vorteil, den die Gastgeber mitbringen, ist, dass sie mit bisher sechs Partien voll im Spielbetrieb sind, während die Gäste aus Syke gerade mal zwei Begegnungen absolviert haben.