Elvio Kremming vom LC Hansa Stuhr sicherte sich den Landesmeistertitel im Hürdenlauf über 110 Meter. (Jörg Großmann)

Göttingen. Nur zwei der sechs Versuche saßen – doch die reichten Louis Knüpling, um sich zum Landesmeister im Dreisprung zu krönen. Mit 13,79 Metern setzte sich der Asendorfer gegen Keno Krieger vom SV Werder Bremen durch, dessen bester Versuch bei 13,45 Metern endete. Doch auch für die Athleten des LC Hansa Stuhr lohnte sich die Anreise nach Göttingen: Sie heimsten insgesamt drei Meistertitel ein. „Ein großer Erfolg“, wie Berthold Buchwald, Leichtathletikabteilungsleiter beim LCH, zufrieden registrierte. Derweil meldete sich Neele Eckhardt im Wettkampf zurück und feierte direkt einen Sieg.

Lange war es ruhig gewesen um Neele Eckhardt, die wegen einer Lungen- und Herzbeutelentzündung seit November eine Wettkampfpause hatte einlegen müssen. Vor heimischem Publikum feierte die gebürtige Asendorferin, die für die LG Göttingen startet, nun ihr Comeback – und was für eins: Mit 13,70 Metern sprang sie bis auf fünf Zentimeter an die zweite WM-Norm für Doha heran. Die amtierende Deutsche Meisterin lieferte im ersten Versuch ihre Bestleistung ab und sprang im letzten noch einmal in ähnliche Regionen (13,65 m).

Die Hansaathleten, die größtenteils in der U18 starteten, mussten vor dem Wettkampf einen bitteren Ausfall hinnehmen: Stabhochspringer Jannick Voß konnte verletzungsbedingt nicht an den Meisterschaften teilnehmen und seinen Titel dementsprechend nicht verteidigen. Dafür sprangen andere in die Bresche – und das überaus erfolgreich: Zum Auftakt sicherte sich Bent Johnßen über 400 Meter Hürden in einer neuen persönlichen Bestzeit von 59,83 Sekunden die Bronzemedaille.

Verheißungsvoll gestaltete sich auch der Vorlauf im 100-Meter-Sprint: Elvio Kremming stellte in 11,08 Sekunden eine neue Bestzeit auf und schürte als Zweitschnellster der Vorläufe die Medaillenhoffnungen. Auch Lasse Pixberg lief Bestzeit: In 11,39 Sekunden schaffte er die Qualifikation für den Zwischenlauf. Dort konnte er an die Top-Zeit nicht anknüpfen, 11,54 Sekunden bedeuteten als Gesamtneunter das Aus. Kremming dagegen ließ sich auch von einem schwachen Start nicht beirren und zog in 11,27 Sekunden ins Finale ein. Hier steigerte er sich noch einmal: 11,21 Sekunden bedeuteten Rang drei und damit die zweite Bronzemedaille für die Stuhrer Talente. Im anschließenden Speerwurfwettbewerb ging Kremming nach Buchwalds Schilderungen eher lustlos an den Start. „Platz sechs mit 41,13 Metern waren dann auch nur ausreichend“, stellte er fest.

Gering waren die Erfolgschancen von Fynn Klinke. Der Grund: Er startete leicht verletzt in den 400-Meter-Lauf. „Er konnte nur humpelnd ins Ziel kommen, eine alte Verletzung war aufgebrochen“, schilderte Buchwald das Rennen seines Schützlings. Die Zeit von 55,31 Sekunden und Platz zehn seien in dem Klassefeld aber zufriedenstellend. Gespannt war nicht nur Buchwald auf den Auftritt von Lea Jerkovic: Bei ihrem ersten Lauf über 1500 Meter nach dem USA-Aufenthalt musste sie bei den Frauen ran, obwohl sie noch bei der U20 starten darf. Bei der Renneinteilung sei sie etwas unsicher gewesen. „Die erste Runde rannte sie dann in 70 Sekunden“, beschrieb Buchwald den schnellen Start des Talents, das diesem Tempo jedoch Tribut zollen musste. Am Ende ging ihr die Kraft aus: 4:45,34 Minuten und Rang sieben empfand Buchwald als nicht ganz befriedigend.

Der zweite Tag war den Worten des Abteilungsleiters zufolge dann „voller Glücksgefühle“. Lasse Pixberg absolvierte einen spannenden Weitsprungwettbewerb und wurde mit 6,21 Metern starker Zweiter. Alles strebte jetzt auf die 4x100-Meter-Staffel zu. Das Quartett der Startgemeinschaft Hansa-Ettenbüttel-Oldenburg war erklärter Favorit. Der Oldenburger Tim Gutzeit war über 100 Meter Zweiter geworden, der Ettenbütteler Jeron Serbin Vierter. Dazu kamen die beiden starken Stuhrer Lasse Pixberg und Elvio Kremming. Obwohl die Wechsel nicht reibungslos funktionierten, lag die Startgemeinschaft nach 200 Metern schon deutlich vorne. Am Ende hatte das Quartett mehr als 30 Meter Vorsprung auf den OTB Osnabrück und gewann in 42,84 Sekunden den Titel. „Das war Landesrekord und natürlich die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Ulm“, freute sich Buchwald, der kurz darauf auch den 110-Meter-Hürden-Titel Kremmings (15,17 sec) feierte. Darüber hinaus sicherte sich Pixberg im Kugelstoßen den ersten Rang mit 13,47 Metern. Lea Jerkovic schloss die 800 Meter in 2:16,14 Minuten auf Rang fünf ab.

Für Buchwald war das Wochenende auch deshalb so spannend, weil es Erkenntnisse über den weiteren Weg der Athleten brachte. Kremming werde möglicherweise ganz auf die Sprintstrecken über 100 und 200 Meter wechseln. Pixberg bleibe dagegen beim Zehnkampf, bei Jerkovic könnte es schwerpunktmäßig auf die Hindernisstrecke gehen.

Was ihm liegt, das weiß Louis Knüpling bereits seit Jahren. Nicht umsonst hat er als Dreispringer bereits etliche Titel eingefahren. Einen weiteren errang er nun in Göttingen. Der amtierende Deutsche Hochschulmeister startete zwar mit einem ungültigen Versuch in den Wettkampf, legte dann aber 13,79 Meter hin, die keiner seiner Konkurrenten mehr toppen konnte. Für den zuletzt gesundheitlich mehrfach angeschlagenen Athleten war es ein wohltuender Erfolg.

Auf einen Titel mussten die Athleten des FTSV Jahn Brinkum dagegen verzichten. Luca Stechert wurde im Speerwurf der U18 mit 40,42 Metern Achter, Jasmina Bier (34,54 Meter) und Yasmin Homeyer (34,49) belegten im Diskuswurf der Frauen die Ränge sechs und sieben. Fenja Schäfer schaffte in einer starken 100-Meter-Konkurrenz der U18 über Vor- und Zwischenlauf die Qualifikation für das Finale. Dort lief sie in 12,84 Sekunden auf Platz sechs. Denise Jaschinski (U18) landete in 2:51,10 Minuten über 800 Meter auf Rang zwei.

Weitere Informationen

Landesmeisterschaften der Männer, Frauen und U18 in Göttingen

Die Endplatzierungen der hiesigen Athleten

Männer

100 Meter: 2. Vorlauf: 3. Louis Knüpling (TSV Asendorf) 11,35 sec; Dreisprung: 1. Louis Knüpling (TSV Asendorf) 13,79 m

Männliche Jugend U18

100 Meter: Finale: 3. Elvio Kremming (LC Hansa Stuhr) 11,21sec; 2. Zwischenlauf: 6. Lasse Pixberg (LC Hansa Stuhr) 11,54; 400 Meter: 10. Fynn Klinke (LC Hansa Stuhr) 55,31 sec; 110 Meter Hürden: 1. Elvio Kremming (LC Hansa Stuhr) 15,17sec; 400 Meter Hürden: 3. Bent Johnßen (LC Hansa Stuhr) 59,83sec; 4x100 Meter: 1. StG Hansa-Ettenbüttel-Oldenburg (Lasse Pixberg, Elvio Kremming, Jeron Serbin, Tim Gutzeit) 42,84 sec; Weitsprung: 2. Lasse Pixberg (LC Hansa Stuhr) 6,21 Meter; Kugelstoßen: 1. Lasse Pixberg (LC Hansa Stuhr) 13,47m; Speerwurf: 8. Luca Stechert (FTSV Jahn Brinkum) 40,43m

Frauen

800 Meter: 5. Lea Jerkovic (LC Hansa Stuhr) 2:16,14 min; 1500 Meter: 7. Lea Jerkovic (LC Hansa Stuhr) 4:45,34 min; Diskuswurf: 6. Jasmina Bier (FTSV Jahn Brinkum) 34,54m, 7. Yasmin Homeyer (FTSV Jahn Brinkum) 34,49m

Weibliche Jugend U18

100 Meter: Finale: 6. Fenja Schäfer (FTSV Jahn Brinkum) 12,84 sec; 800 Meter: 20. Denise Jaschinski (FTSV Jahn Brinkum) 2:51,10min THR