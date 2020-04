Herman Mulweme (hier noch im Trikot der SG Aumund-Vegesack) geht in Zukunft für den BSV auf Torejagd. (Christian Kosak)

Die Kaderplanungen beim Brinkumer SV gehen weiter voran. Einige Spieler haben ihre Verträge bereits verlängert, nun ist dem Fußball-Bremen-Ligisten ein wahrer Transfercoup gelungen. Denn in der kommenden Saison wird Herman Mulweme für den derzeitigen Tabellendritten auf Torejagd gehen. Der Stürmer kommt vom TuS Schwachhausen an den Brunnenweg.

Und beim Tabellenzweiten hat der 30-Jährige in der bisherigen Saison vollends überzeugt. Mit 17 Toren rangiert der Angreifer in der Torschützenliste auf dem zweiten Platz. Lediglich Ebrima Jobe vom Spitzenreiter FC Oberneuland hat mit 20 Toren noch öfters getroffen. Sowieso bringt Mulweme, der in der Vergangenheit bereits für den Brinkumer SV gekickt hat, eine Menge Erfahrung mit. In der Bremen-Liga spielte er ebenfalls noch bei der SG Aumund-Vegesack und mit 18 Jahren bereits in der Oberliga beim TuS Heeslingen. Auch die Stationen in der Jugend sprechen für sich. Unter anderem war Mulweme für die A-Junioren des FC Altona 93 in Hamburg aktiv.

Flexibel einsetzbar

So kann sich Brinkums Trainer Mike Gabel auf eine enorme Verstärkung freuen. In der kommenden Spielzeit 2020/21 soll Mulweme dann den zum SC Twistringen abwandernden Saimir Dikollari ersetzen. „Er hat mich am Telefon direkt überzeugt. Herman hat total Bock auf unser Projekt, will den Weg mit uns mitgehen“, betont der Übungsleiter. Er ist schon länger auf unserer Wunschliste. Und jetzt hat es endlich geklappt.“ Mulweme ist im Angriff flexibel einsetzbar, kann im Zentrum als Wandspieler oder auch auf dem Flügel agieren.

„Er ist vor dem Gehäuse eiskalt und besitzt zudem eine sehr saubere Technik“, schwärmt Gabel von seinem Neuzugang, an dem unter anderem auch der Liga-Konkurrent Bremer SV interessiert war. „Daher freue ich mich, dass er sich für uns entschieden hat und bei uns den nächsten Schritt geht. Er passt genau in mein Beuteschema, da er auch körperlich sehr robust agiert und in der Spitze die Bälle festmachen kann.“ Ein ausführlicher Bericht folgt.