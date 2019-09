Nicht zu stoppen: Stuhrs Ivonne Jensen (weißes Trikot) gelang gegen Brinkum vor der Pause ein Hattrick. (Vasil Dinev)

Das Rennen um die Meisterschaft in der Korbball-Niedersachsenliga scheint sich nach dem zweiten Spieltag in Moordeich zu einem Dreikampf zu entwickeln. Vorweg marschiert der SV Brake I, der als einziges Team noch eine weiße Weste aufweist. Ihm dicht auf den Fersen sind der SV Heiligenfelde und Titelverteidiger TSV Heiligenrode II. Beide stehen mit drei Siegen und einem Unentschieden sehr gut da. Hinter diesem Trio tut sich bereits eine Lücke auf, denn alle anderen sieben Mannschaften der Zehnerstaffel haben bereits mindestens zweimal verloren.

TV Stuhr - FTSV Jahn Brinkum 9:1 (3:0). Erster Saisonsieg für die Stuhrerinnen – und ein sehr deutlicher dazu. Schon der Start verlief optimal, denn Ivonne Jensen brachte den TVS früh in Führung. „Dann passierte durch starke Abwehrleistungen beider Mannschaften lange nichts Zählbares“, sah Stuhrs Trainer Oliver Ihde ein von den Defensivreihen geprägtes Duell. Doch dann trat wieder Jensen ins Rampenlicht und machte mit einem Doppelschlag in der 17. und 20. Minute ihren Hattrick perfekt. „Aus einer starken Abwehr heraus haben wir insgesamt weitere sechs Körbe erzielt und einen ungefährdeten Sieg errungen“, stellte Ihde zufrieden fest, dass seine Spielerinnen nichts mehr anbrennen ließen. FTSV-Coach Thorsten Böger war dagegen geknickt: „Die ganze Mannschaft spielte unter ihren Möglichkeiten und wir verstanden es nicht, in unser Spiel zu finden“, hatten seine jungen Schützlinge kaum Chancen.

TSV Thedinghausen - TSV Heiligenrode II 5:15 (3:9). Die Heiligenroderinnen spielten von Beginn an schnell nach vorn und erarbeiteten sich nach zwölf Minuten bereits eine 8:1-Führung. Zwar ließen sie am Ende des ersten Durchgangs etwas nach, zogen aber nach der Pause weiter davon. „Der Sieg war nie gefährdet. Positiv zu vermerken ist, dass alle Spielerinnen getroffen haben“, freute sich Heiligenrodes Tanja Cassens. Es habe Spaß gemacht, das Spiel zu verfolgen.

TV Stuhr - Ovelgönner TV 6:12 (5:3). Nach dem guten Start in den Heimspieltag mit dem Sieg über Brinkum lieferten sich die Stuhrerinnen mit Ovelgönne einen offenen Schlagabtausch. Zunächst waren beide Mannschaften gleichauf, dann erzielte Victoria Wessels in der 17. und 19. Minute zwei ihrer insgesamt vier Körbe des ersten Durchgangs und führte ihr Team fast im Alleingang zur 5:3-Pausenführung. Die Stuhrerinnen konnten sich Hoffnungen auf den zweiten Sieg machen, wurden dann aber ausgebremst. „In der zweiten Halbzeit verließ uns trotz eines guten Spiels leider das Wurfglück“, erklärte Ihde den Grund für die am Ende klare Niederlage. Trotzdem zog er ein positives Fazit: „Insgesamt hat die Mannschaft am Heimspieltag eine gute Leistung gebracht“, fand er.

FTSV Jahn Brinkum - TSV Thedinghausen 14:10 (8:3). Der FTSV zeigte auf die deutliche Niederlage gegen die Stuhrerinnen eine beeindruckende Reaktion. „Es ging ein Ruck durch unsere Mannschaft“, spürte und sah Böger, wie sich sein Team im Vergleich zur ersten Begegnung sehr deutlich steigerte. „Wir besannen uns darauf, was unser Spiel ausmacht und wie man es auf dem Spielfeld umsetzt“, erklärte der Trainer. Die 8:3-Halbzeitführung zeige die Entschlossenheit seiner Akteurinnen, das Spiel gewinnen zu wollen. Früh stellten die Brinkumerinnen also die Weichen auf Sieg. „Ein toller Erfolg, der das vorherige Spiel etwas in den Hintergrund drängt“, fand Böger. Die Niederlage gegen Stuhr solle man als Ausrutscher werten. „Wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen“, stellte der Coach fest. Der erste Sieg der Saison war dennoch eine Erleichterung für die Brinkumerinnen, die nun endgültig in der Niedersachsenliga angekommen sind.

TSV Heiligenrode II - TuS Sudweyhe II 10:3 (4:3). Die Sudweyherinnen mussten mit einigen angeschlagenen Spielerinnen starten. Das war angesichts der beiden hochkarätigen Gegner ein Schlag ins Kontor. Dennoch verkaufte sich der TuS so teuer, wie es die Kräfte eben zuließen. Gegen Heiligenrode hielt er im ersten Durchgang noch mit, ging sogar mit 2:0 und 3:2 in Führung. Doch der TSV fand gute Antworten und drehte die Partie bis zur Pause. „In der zweiten Halbzeit hat bei uns leider nicht mehr so viel funktioniert“, berichtete TuS-Sprecherin Vanessa Schulenberg. Heiligenrode dagegen spielte nun souverän und fuhr einen am Ende klaren Sieg ein. Cassens freute sich über die Steigerung nach dem verschlafenen Auftakt: „Es war eine tolle Abwehrleistung, im Angriff haben wir außerdem unsere Chancen konsequent genutzt. Es war ein toller Spieltag für uns.“

SV Heiligenfelde - TSV Emtinghausen 21:5 (9:4). Der erste der beiden Kantersiege für die Heiligenfelderinnen. Gegen Emtinghausen machten sie sich zunutze, dass der TSV auf seine Korbfrau verzichten musste. Um das zu kompensieren, agierte Heiligenfeldes Konkurrent in der Abwehr mit einer Manndeckung. „Es dauerte etwas, bis wir uns daran gewöhnt hatten, doch dann hatte Emtinghausen nicht wirklich eine Chance“, sah Trainer Jörg Spalkhaver, wie sich sein Team zunächst schwer tat mit dem Kontrahenten aus dem Landkreis Verden, sich dann aber immer besser auf ihn einstellte und sich zur Pause eine komfortable Führung erspielte. Im zweiten Durchgang setzten sich die Heiligenfelderinnen dann immer weiter ab. „Mit Sicherheit wäre das Spiel anders gelaufen, wenn Emtinghausen eine Korbfrau gehabt hätte“, ahnte Spalkhaver, der den TSV lobte: „Was ich unserem Gegner hoch anrechne, ist, dass er nie aufgegeben hat.“

TuS Sudweyhe II - SV Brake I 5:20 (3:10). Brake dominierte von Beginn an und führte nach 14 Minuten bereits 9:0. „Bei uns hat leider vieles nicht geklappt, von den Pässen bis hin zum Korbwurf“, erkannte Schulenberg. Brake dagegen kombinierte schnell und sicher und schloss darüber hinaus noch gut ab. Sudweyhe stellte die Defensive um und kam auch zum ersten Torerfolg, doch gefährlich werden konnte der TuS dem SVB nicht mehr.

SV Brake II - SV Heiligenfelde 13:29 (5:15). Der SVH konnte sich auf seine Abwehr verlassen, die Brake keine Ruhe bei den Würfen ließ. Ganz anders die Heilgenfelderinnen, die sauber abschlossen. Besonders Davina Dräger mit insgesamt elf Körben am Spieltag zeigte eine starke Leistung. Zur Halbzeit führte Heiligenfelde komfortabel und zog danach weiter davon. Auch die Umstellung der Brakerinnen auf eine Manndeckung meisterte der SVH problemlos. „Wir waren besonders mit der Abwehr und unserer Korb-Ausbeute zufrieden, doch ab Dienstag müssen wir uns auch schon wieder mit dem nächsten Spieltag beschäftigen“, richtete Spalkhaver den Blick nach vorn auf den 20. Oktober: Dann geht es für die Niedersachsenligisten in Thedinghausen weiter.

Weitere Informationen

TuS Sudweyhe II: Krolak, Hoffmann, Hauch (2), Schröder (1), Schmidt (1), Walz (1), Kehlenbeck (1), Nullmeyer (2), Scibbe, Hinners

TSV Heiligenrode II: Berndt (2), Bothmer (3), Brings (2), Brosowsky (3), Kattau (4), Solte (7), Rixen (2), Stefanie Welge (2)

SV Heiligenfelde: Bruns (7), Evers (8), Haase (6), Boschen (3), Löhmann (8), Supernok (3), Hildebrandt (4), Dräger (11)

TV Stuhr: Jensen (5), Drawert (2), Wessels (1), Kulas, Bialek, K. Freiheit (1), Wessels (6), L. Freiheit, Schünemann

FTSV Jahn Brinkum: Preuß (1), Stöver (3), Bösselmann (3), Childs, Kamp (2), Roos, Reiners (5), Ehresmann (1) THR