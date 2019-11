Landkreis Diepholz. Mit einem 9:6-Heimsieg über den abstiegsgefährdeten TTC Haßbergen hat der SC Twistringen II Anschluss an das obere Tabellendrittel in der 1. Tischtennis-Bezirksklasse 8 gehalten. Auch der TSV Bassum nach seinem 9:4-Auswärtssieg beim TSV Martfeld sowie der TSV Barrien mit seinem klaren 9:4-Heimerfolg über den Tabellenzweiten TuS Barenburg tummeln sich oben im Klassement.

SC Twistringen II - TTC Haßbergen 9:6. Die Gastgeber mussten sich mächtig strecken, um die aufopferungsvoll kämpfenden Haßbergener, die bis zum 6:6-Gleichstand die Partie völlig offen gestalteten, zu bezwingen. Bernd Siemers mit 3:0 gegen Tim Eckert, Markus Bavendiek knapp mit 14:12 im fünften Satz über Claus Meyer und der junge Tede Beckmann gegen Ingo Hilsmann bescherten ihrem Team im Schlussspurt die zwei Punkte.

TSV Barrien - TuS Barenburg 9:4. Nach der 2:1-Führung aus den Eingangsdoppeln schraubten die Gastgeber mit fünf Erfolgen in den Einzeln das Ergebnis schon fast uneinholbar auf 7:1 in die Höhe. Die folgenden drei Barenburger Einzelsiege waren lediglich etwas Ergebniskosmetik, denn Carsten Drösemeyer mit 3:0 gegen Christian Nickel und Christian Gerlach knapp mit 11:9 im fünften Satz über Stephan Timpke in der Mitte machten dann den Sack endgültig zu.

TSV Martfeld - TSV Bassum 4:9. Die Gastgeber brachten mit zwei Siegen in den Eingangsdoppeln die besseren Paarungen an die Tische, waren jedoch in den folgenden Einzeln den Lindenstädtern klar unterlegen. Diese ließen nämlich nur noch zwei Siege von Rüdiger Maatz mit einem 11:7-Viersatzerfolg im oberen Paarkreuz gegen Andreas Helms und von Guido Bormann mit 3:0 in der Mitte über Christian Lehmkuhl zu.

1. Bezirksklasse 8 Herren

TSV Martfeld - TSV Bassum 4:9

Rüdiger Maatz/Guido Bormann - Andreas Helms/Christian Lehmkuhl 5:11, 11:8, 11:9, 11:5; Stefan Knirsch/Moritz Plate - Andreas Lehmkuhl /Joschka Oestmann 11:9, 9:11, 11:7, 11:5; Andre Ahrens/Sven Renken - Stephan Sprick/Jan Louis Heyer 5:11, 11:7, 8:11, 11:3, 6:11; Maatz - Helms 11:8, 8:11, 11:9, 11:7; Knirsch - Andreas Lehmkuhl 6:11, 9:11, 7:11; Bormann - Oestmann 10:12, 8:11, 11:6, 9:11; Ahrens - Christian Lehmkuhl 7:11, 11:9, 6:11, 5:11; Renken - Heyer 8:11, 8:11, 11:9, 12:14; Plate - Sprick 15:13, 6:11, 5:11, 5:11; Maatz - Andreas Lehmkuhl 11:13, 11:2, 11:9, 6:11, 7:11; Knirsch - Helms 11:3, 5:11, 11:13, 16:14, 5:11; Bormann - Christian Lehmkuhl 11:7, 11:8, 12:10; Ahrens - Oestmann 8:11, 13:11, 10:12, 11:13

TSV Barrien - TuS Barenburg 9:4

Hendrik Wünderlich/Malte Wünderlich - Christian Nickel/Horst Bergmann 11:4, 11:4, 7:11, 11:6; Carsten Drösemeyer/Christian Gerlach - Heiner Denker/Michael Stumpe 7:11, 8:11, 13:15; Karsten Meyer/Tim Schumacher - Stephan Timpke/Heinfried Heuer 10:12, 11:4, 11:2, 11:7; Hendrik Wünderlich - Denker 11:9, 11:7, 11:9; Malte Wünderlich - Stumpe 12:10, 9:11, 2:11, 11:8,11:9; Drösemeyer - Timpke 11:7, 11:9, 7:11, 11:8; Gerlach - Nickel 5:11, 11:5, 11:3, 11:6; Meyer - Bergmann 11:7, 11:3, 11:6; Schumacher - Heuer 3:11, 10:12, 12:14; Hendrik Wünderlich - Stumpe 3:11, 10:12, 7:11; Malte Wünderlich - Denker 7:11, 7:11, 12:10, 13:11, 6:11; Drösemeyer - Nickel 11:7, 11:9, 11:7; Gerlach - Timpke 16:18, 13:11, 11:8, 9:11, 11:9

SC Twistringen II - TTC Haßbergen 9:6

Maik Beermann/Andreas Leder - Daniel Fricke/Mika Klussmeier 11:5, 14:12, 11:8; Lars Kramer/Bernd Siemers - Maic Grötzner/Claus Meyer 6:11, 12:14, 11:6, 7:11; Markus Bavendiek/Tede Beckmann - Tim Eckert/Ingo Hilsmann 11:2, 7:11, 8:11, 11:4, 12:10; Beermann - Fricke 11:9, 11:8, 7:11, 11:4; Leder - Grötzner 6:11, 12:14, 5:11; Lars Kramer - Eckert 10:12, 11:9, 11:9, 11:7; Siemers - Klussmeier 8:11, 11:7, 11:9, 11:8; Bavendiek - Hilsmann 13:15, 9:11, 11:7, 8:11; Beckmann - Meyer 11:6, 11:6, 15:17, 8:11, 8:11; Beermann - Grötzner 9:11, 4:11, 4:11; Leder - Fricke 7:11, 13:11, 11:9, 11:3; Lars Kramer - Klussmeier 7:11, 7:11, 7:11; Siemers - Eckert 11:6, 11:4, 11:7; Bavendiek - Meyer 6:11, 11:6, 11:9, 10:12, 14:12; Beckmann - Hilsmann 11:9, 13:11, 11:4

TuS Sudweyhe - Holtorfer SV 9:3.

Malte Pirngruber/Jan-Ove Bäker - Frank Zimmer/Rudolf Lohr 11:0, 11:0, 11:0; Björn Linke/Nils Clausen - Karsten Pohl/Karsten Sydow 12:10, 10:12, 11:8, 11:9; Jendrik Kämpfe/Wilke Wessel - Ulrich Puls/Christian Hittmeyer 7:11, 4:11, 11:7, 11:9, 12:10; Pirngruber - Zimmer 11:0, 11:0, 11:0; Linke - Pohl 8:11, 5:11, 5:11; Bäker - Sydow 9:11, 11:4, 8:11, 11:6, 7:11; Kämpfe - Puls 11:6, 11:5, 9:11, 11:7; Clausen - Lohr 11:8, 11:7, 11:7; Wessel - Hittmeyer 11:8, 10:12, 10:12, 3:11; Pirngruber - Pohl 8:11, 11:8, 12:10, 11:8; Linke - Zimmer 11:0, 11:0, 11:0; Bäker - Puls 11:6, 12:10, 11:9.

SC Twistringen II - TSV Barrien 4:9

Lars Kramer/Bernd Siemers/ - Carsten Drösemeyer/Christian Gerlach 11:8, 11:4, 9:11, 11:8; Maik Beermann/Tede Beckmann - Hendrik Wünderlich/Malte Wünderlich 11:6, 3:11, 6:11, 11:9, 8:11; Markus Bavendiek/ Axel Meyer - Karsten Meyer/Michael Traemann 11:4, 11:9, 16:14; Beermann - Malte Wünderlich 11:9, 11:8, 8:11, 12:10; Lars Kramer - Hendrik Wünderlich 12:10, 8:11, 11:13, 6:11; Siemers - Gerlach 10:12, 7:11, 9:11; Bavendiek - Drösemeyer 8:11, 8:11, 3:11; Meyer - Traemann 11:3, 11:4, 10:12, 8:11, 11:6; Beckmann - Meyer 4:11, 4:11, 7:11; Beermann - Hendrik Wünderlich 6:11, 7:11, 13:11, 8:11; Lars Kramer - Malte Wünderlich 9:11, 11:9, 6:11, 11:5, 6:11; Siemers - Drösemeyer 7:11, 11:5, 3:11, 7:11; Bavendiek - Gerlach 10:12, 10:12, 9:11 EHF