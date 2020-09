Malte Landowski und der SC Weyhe haben in Walle den ersten Punkt der Weserliga-Saison eingefahren. Es war ein überraschendes Erfolgserlebnis. (Braunschädel)

Weyhe. Auf einmal waren sie Weserligist. Gefragt hatte die Badmintonspieler des SC Weyhe niemand, ob sie aufsteigen wollen. „Wir haben uns im Spielplan erst gar nicht gefunden“, erzählt Mannschaftssprecher Lothar Kattner von der anfänglichen Verwunderung, nicht mehr in der Verbandsliga aufzutauchen. Weil die Weserliga aber nicht auf acht Teams kam, rückten die Weyher als Vierter der Verbandsligasaison nach.

„Wir hatten irgendwann mal gesagt, dass Weyhe immer aufsteigen will“, sagt Kattner, ergänzt allerdings ein Aber: „Diese Zeiten liegen lange zurück. Da waren wir noch ganz anders aufgestellt.“ Über den Ist-Zustand will er sich dennoch nicht beklagen. Klar ist allerdings, dass die Weyher der krasse Außenseiter sind. „Der achte (und damit der letzte, Anm. d. Red.) Platz ist unser Platz. Wir werden daran arbeiten, die Niederlagen so niedrig wie möglich zu halten“, so Kattner. Das ist den Weyhern, die auf dem Papier gegen Mitaufsteiger SG Aumund-Vegesack II die wohl besten Siegchancen haben, bereits gelungen: Aus dem Doppelspieltag zum Auftakt sind sie sogar mit einem Zähler hervorgegangen. „Das ist schon einer mehr als erwartet“, unkt Kattner. Der Punkt macht durchaus Hoffnung auf das eine oder andere Erfolgserlebnis – auch wenn es unter dem Strich weniger werden dürften als in der Vorsaison.

TV Bremen-Walle 1875 - SC Weyhe 4:4. Vielleicht lag es daran, dass kein Spieler so recht wusste, wo er am Saisonbeginn steht, vielleicht aber auch daran, dass die Weyher aus der Außenseiterrolle heraus eine gewisse Lockerheit entwickelten. Auf jeden Fall führte der SCW nach den Doppeln mit 2:1. „Und wir waren selber total überrascht“, blickt Kattner zurück. Dass den Gastgebern mit Nisal Hemadasa Manikku Badu die Nummer eins fehlte, machte sich in den Doppeln und den Einzeln bemerkbar. Weyhe wusste das zu nutzen und ärgerte die Waller auch in der Folge. Marc Kosten und Malte Landowski bescherten den Gästen mit ihren Einzelerfolgen einen Zähler.

SC Weyhe - SG Aumund-Vegesack I 0:8. Gegen den Vorjahresvierten der Weserliga gab es für die Weyher nichts zu holen. „Aber es war auch nicht so, dass wir chancenlos waren“, so Kattner. Einige Male waren die Gastgeber nah dran. Wie im ersten Herrendoppel, dass Kattner und Meik Evers im dritten Satz ganz knapp mit 19:21 abgaben. Im Einzel musste sich Malte Landowski seinem Gegner Philipp Manuel Bätjer erst über die volle Distanz geschlagen geben. Entmutigt ließ das Duell die Weyher deshalb nicht zurück. „Wir werden weiter versuchen, das beste aus der Saison zu machen“, kündigte der Mannschaftssprecher an.

Weitere Informationen

TV Bremen-Walle 1875 - SC Weyhe 4:4

Björn Reichenbach/Matthias Niebergall - Meik Evers/Lothar Kattner 15:21, 10:21; Marc Czaschke/Holger Kuhlmann - Marc Korsten/Malte Landowski 21:14, 11:21, 12:21; Annika Mielke/Nikola Leufer - Birgit Friemel/Maxi Landowski 21:9, 21:11; Czaschke - Evers 19:21, 21:13, 21:16; Kuhlmann - Kosten 23:25, 19:21; Niebergall - Malte Landowski 17:21, 13:21; Mielke - Maxi Landowski 21:9, 21:10; Reichenbach/Leufer - Kattner/Friemel 21:13, 21:10

SC Weyhe - SG Aumund-Vegesack 0:8

Meik Evers/Lothar Kattner - Carsten Flöter/Udo Bätjer 17:21, 21:17, 19:21; Marc Kosten/Malte Landowski - Jörg Rathmann/Philipp Manuel Bätjer 14:21, 14:21; Birgit Friemel/Maxi Landowski - Ines Reinhardt/Nicole Wohlert 14:21, 13:21; Evers - Flöter 8:21, 22:24; Kosten - U. Bätjer 12:21, 19:21; Malte Landowski - P. Bätjer 14:21, 22:20, 15:21; Maxi Landowski - Wohlert 12:21, 15:21; Kattner/Friemel - Rathmann/Reinhardt 10:21, 10:21 THR