Mit einem Punkt im Kreisligaduell gegen den FC Sulingen II mussten sich die Fußballer des TSV Bramstedt beim 1:1 (1:1)-Unentschieden zufriedengeben. Die beiden Treffer fielen bereits in der ersten halben Stunde.

Nachdem die Gastgeber gut in die Partie gefunden und zwei kleinere Gelegenheiten ausgelassen hatten, nutzten die Gäste ihrerseits die erste Chance zur Führung. Am Strafraumeck kam Rico Nölting an den Ball, nahm Maß und setzte das Spielgerät per Linksschuss in den Torwinkel (15.). Rund zehn Minuten später glich Amadeus Stucke aus. Bramstedts Kapitän verwandelte einen an Lukas Frese verursachten Foulelfmeter sicher (26.). Anschließend neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Der FC Sulingen II hatten insbesondere im zweiten Spielabschnitt ein optisches Übergewicht. Klare Tormöglichkeiten konnten sich die Gäste jedoch nicht erspielen. „Daher müssen beide Teams am Ende mit dem Punkt leben, der aber niemandem so richtig weiterhilft. Von uns war es eindeutig zu wenig. Sulingen hat uns in Sachen Laufbereitschaft, Einsatz und Wille einiges vorgelebt“, fand Bramstedts Trainer Jan Lehmkuhl nach dem Spielende deutliche Worte.