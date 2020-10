Sudweyhe. So recht wussten sie alle nicht, was sie mit diesem Ergebnis anfangen sollten. Denn weder dem TuS Sudweyhe noch dem TSV Bassum hilft das 1:1 (1:0) in der Fußball-Bezirksliga weiter. Und so haderten am Ende beide Seiten.

„Für uns ist das zu wenig“, sagte Sven Helms und ergänzte: „Nur ein Sieg wäre heute etwas wert gewesen.“ Der von ihm und Benjamin Jacobeit trainierte TuS tritt auf der Stelle, hat nun vier Zähler Rückstand auf Platz zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Helms machte eine fehlende Leichtigkeit aus. „Wir haben viel probiert, aber im Moment tun wir uns schwer“, erkannte er. Nicht einmal der Führungstreffer durch Robin Engelhardt sorgte dafür, dass die Grün-Weißen mehr Sicherheit ausstrahlten. Sattelfest wirkten sie nicht. Mehrfach änderten Helms und Jacobeit das System. Doch es fruchtete nicht wirklich.

Deshalb konnten sich auch die Bassumer mit dem einen Zähler nicht wirklich anfreunden. „Wir wollten mehr, und ich glaube, das wäre auch verdient gewesen“, meinte Trainer Torsten Klein. Er verordnete die Mehrzahl der Gelegenheiten auf der Seite seiner Mannschaft, die bereits in der Anfangsphase in Führung hätte gehen können, durch Ole Scharf und Florian Fröhlichs Pfostentreffer aber beste Chancen ausließ.

Scharf zeichnete nach dem Seitenwechsel per Strafstoß für den Ausgleich verantwortlich (68.). Einen Elfmeter hatten die Gäste zuvor dreimal vergeblich gefordert. Die Wut habe seine Elf in Leistung umgewandelt, fand Klein. „Wir haben einen geschlossenen Auftritt hingelegt“, sagte er.

Als in den Schlussminuten beide Mannschaften das Visier hochklappten, lag auf beiden Seiten der Siegtreffer in der Luft: Hannes Lüdeke prüfte Leonard Schäfer, Alexander Pestkowski scheiterte an Wickbrand. Sekunden vor dem Abpfiff klärte Jan-Ove Bäker für den TuS in höchster Not.