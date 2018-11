Bassum. Gewaltsam sind Unbekannte am Montag in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Haferkamp in Bassum eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Täter um 17 Uhr zu Werke. Es wurden diverse Behältnisse und Schränke durchsucht, zurzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter der Nummer 0 42 42 / 96 90 entgegen.