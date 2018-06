Stuhr-Varrel. In einen Gartenbaubetrieb an der Varreler Landstraße in Varrel sind Unbekannte irgendwann in der Zeit zwischen Dienstag, 19.15 Uhr, und Mittwoch, 8.15 Uhr, eingebrochen. Das teilt die Polizei jetzt mit. Demnach öffneten sie gewaltsam ein Fenster auf der rückwärtigen, umzäunten Seite des Geländes, um in das Innere zu gelangen. Dort wurde dann laut den Beamten eine "geringe Menge" Bargeld gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.