Cooles Outfit, starker Auftritt: Die Syker Gruppe "Confusion" von der Tanzschule Sonja Augustin erreichte den vierten Platz in Berlin. (Tanzschule Sonja Augustin)

Berlin/Syke. Riesenjubel bei den Tänzern der Tanzschule Sonja Augustin aus Syke: Fünf Pokale haben sich die Teams aus der Hachestadt beim Dance4Fans-Contest in Berlin ertanzt, dem dritten Vorentscheid für die Deutschen Meisterschaften im Mai. Die Tanzschule ging dort mit diversen Teams, Duos und Solotänzerinnen an den Start.

In der Kategorie Kids Solo (bis zwölf Jahre) starteten drei Tänzerinnen der Tanzschule. Elena Fritz ergatterte im Finale Platz acht, Savannah Schirmeisen Rang zehn, und Rucsandra Rogoz wurde Zwölfte. Es war auch eine Newcomerin dabei, die in der Kategorie Kids Solo Newcomer den zehnten Platz von 26 Teilnehmern erreichte. Gleich danach ging die Kids Smallgroup „Highlights“ mit ihrer Darbietung zu „All Stars“ an den Start und ergatterte den ersten Pokal des Tages mit dem zweiten Platz. Sie lieferten einen guten Vorgeschmack auf die Erfolge, die noch kommen sollten.

In der Kategorie Junioren Solo (13 bis 15 Jahre) zogen sowohl Karina König als auch Samantha Scharkow ins Finale ein. Beide zeigten ihr Können eindrucksvoll: König wurde Vierte, Scharkow Sechste. Bei den Junioren Solos Newcomer belegte Ida Bielefeld den zwölften Platz. Für den ersten Syker Sieg sorgte die Smallgroup „Elementary“: Sie tanzte sich mit ihrer Choreografie „I‘m the one“ nach ganz oben auf das Siegertreppchen. Die Siegesserie ging auch bei den Adult Smallgroups (ab 16 Jahre) weiter: Die Gruppe „Splash“ verteidigte ihren Vorjahrestitel mit der Choreografie „Ready for it“. Das Team „Confusion“ mit „I‘m the one“ belegte den vierten Platz.

Bei den erwachsenen Einzeltänzern war die Konkurrenz besonders groß. Dennoch erreichte Anne Hoppe das Finale. Dort wurde sie starke Sechste. Für die Tanzschule standen am Ende außerdem die Plätze 17, 23, 28 und 45 zu Buche.

Auch in der Kategorie „Streetstyle“ gewannen die Hachestädter Pokale: Das Kids Duo (bis zwölf Jahre) „Take Two“ ergatterte Rang eins, genauso das Junior Duo (ab 13 Jahre) „The Passionistas“. Sie ertanzten sich den ersten Platz und qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft, die am 5. Mai in Horb am Neckar stattfindet. Bis dahin wird in der Tanzschule Sonja Augustin in Syke fleißig trainiert. Schließlich wollen die Tänzerinnen und Tänzer ihre guten Leistungen bestätigen.