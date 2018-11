Patricia Herrmann liegt zwar am Boden, hat ihre Trainingspartnerin Ronja Warnke aber dennoch ganz fest im Griff. Trainer Stefan Buben schaut genau hin, ob seine Schülerin auch alles richtig macht und den Armhebel perfekt ansetzt. (Thorin Mentrup)

Bremen/Brinkum. Patricia Herrmann muss für ihren Sport vor allem eins mitbringen: einen eisernen Willen. Denn wenn die Brinkumerin bei Stefan Buben in dessen Dojo in Bremen-Mahndorf trainiert, dann reicht bei ihren Spezialtechniken nicht eine Wiederholung, aber auch nicht zwei oder fünf oder zehn. 100 Mal, schätzt Buben, werde jede Technik pro Einheit wiederholt. Immer und immer wieder trainiert Herrmann zum Beispiel die große Außensichel, die in ihrem Sport Jiu Jitsu O-Soto-Gari genannt wird. Bei dieser Wurftechnik sichelt die 16-Jährige aus Brinkum das Standbein ihrer Trainingspartnerin Ronja Warnke von außen her weg, bringt sie aus dem Gleichgewicht und damit zu Fall. Direkt danach stehen ihr am Boden alle Möglichkeiten zum Sieg offen: Mit einem Hand-, Arm-, Bein- oder Fußhebel oder auch einer Würgetechnik kann sie Warnke zum Abklopfen zwingen.

Diese Bewegungsabläufe sitzen bei Patricia Herrmann perfekt. So perfekt, dass sie gerade Deutsche Jugendmeisterin im Jiu Jitsu geworden ist. Keine Kontrahentin konnte ihr beim Wettkampf im nordrhein-westfälischen Bünde das Wasser reichen. Die Brinkumerin ist der beste Beweis dafür, dass sich harte Arbeit auszahlt. Den Deutschen Meisterschaften hat sie im vergangenen Jahr sehr viel untergeordnet. „Wir hatten ein Jahr Vorbereitung“, erklärt ihr Trainer Stefan Buben, dass er mit seiner Schülerin den kompletten Fokus auf den Jahreshöhepunkt richtete. Und Vorbereitung bedeutet in diesem Fall ein Training für den ganzen Körper. Denn Technik allein reicht für den Erfolg nicht aus. „Ich habe jeden Tag etwas gemacht“, erzählt Herrmann. Auch wenn sie nicht in Bubens Dojo war, standen Jogging oder auch Liegestütze auf dem Trainingsplan, dazu jede Menge Kraftausdauer-Einheiten. „Um das ein Jahr lang durchzuziehen, muss man eine unglaubliche Konzentration entwickeln“, weiß Buben, seinerseits ein hochdekorierter Kampfsportler, aber auch ein exzellenter Lehrer, wie gleich acht Deutsche Meistertitel für seinen JC Villa Vital in Bünde eindrucksvoll belegen.

In Brinkum mit dem Judo begonnen

Seit vier Jahren trainiert Patricia Herrmann bei Stefan Buben. Begonnen hat sie ihre Laufbahn in Brinkum. „Meine Freundin hat mich mal mit zum Judo-Training genommen“, erinnert sie sich. „Es hat mir so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin.“ Ihre Freundin hat Herrmann zufolge übrigens mittlerweile aufgehört. Doch die 16-Jährige ist am Ball – oder besser: auf der Matte – geblieben. Sie war so gut, dass sie den Schritt in Bubens Dojo wagte. In Brinkum habe sie eine gute Grundausbildung erfahren, erklärt Herrmann. „Hier bei Stefan möchte ich mich jetzt noch weiterentwickeln.“ Das ist ihr definitiv gelungen. Vom Judo kam sie zum Jiu Jitsu, der Kampfkunst der japanischen Samurai. Drei Jahre, so Buben, habe es gedauert, seine Schülerin auf das Level zu hieven, auf dem sie nun sei. Drei Jahre voller Training, drei Jahre eiserne Willensleistung. Dieselbe Technik wieder und wieder auszuüben, sie ungezählte Male zu wiederholen, das geht an die Substanz. Außerdem: Wird es dann nicht langweilig? „Nein“, sagt Herrmann, „denn ich weiß ja, warum ich das mache.“ Nur wenn ihre Techniken wie O-Soto-Gari perfekt sitzen, dann hat sie eine Chance. Und selbst wenn das Training doch einmal eintönig wird, ist das keine Ausrede, es etwas ruhiger angehen zu lassen, wie Buben betont. „Kampfsport heißt, auch Langeweile zu ertragen.“

In erster Linie aber bedeutet Kampfsport, bereit zu sein, sich selbst zu quälen – zumindest dann, wenn man wie Patricia Herrmann auch auf höchster Ebene erfolgreich sein will. „Natürlich braucht man auch Talent, aber wichtiger ist es, leistungsbereit zu sein“, verdeutlicht Buben. Der ganze Körper müsse ein Muskel sein. Denn eines ist auch klar: Jiu Jitsu kann wehtun. „Das ist Vollkontakt“, verdeutlicht Buben. Da müsse man schon hart im Nehmen sein. Oder aber besser als der Kontrahent. Während des kurzen Kampfes über nur wenige Minuten sind die Nerven bis zum Zerreißen gespannt. „Man darf sich keinen Fehler erlauben, der komplette Körper steht unter Spannung“, verdeutlicht Herrmann, die noch im Oktober an einem fünftägigen Lehrgang in Hannover teilnahm und sich dort den letzten Titel-Schliff holte, den mentalen Druck, unter dem die Kämpfer stehen. Damit genau diese Herrmann nicht unterlaufen, trainiert sie so hart. Immer an ihrer Seite ist dabei Ronja Warnke. Die 18-Jährige, die selbst auf Norddeutsche und Landesmeistertitel zurückblicken kann, ist im Dojo die ältere Schwester Herrmanns, also ihre Haupttrainingspartnerin, aber auch ihre Wegbegleiterin. „Wir verstehen uns sehr gut und sprechen auch sehr viel miteinander. Ronja hilft mir sehr“, weiß Herrmann zu schätzen, dass sie mit Warnke eine junge, aber schon sehr erfahrene Kämpferin und Trainerin an ihrer Seite hat. Wenn beide gemeinsam trainieren, dann achtet Warnke auf jedes Detail. „Patricia macht das schon sehr gut. Sie hat sich hier hervorragend entwickelt“, ist sie voll des Lobes für ihre kleine Schwester, die zudem eine große Unterstützung von ihren Eltern erfährt, die sie zum Training bringen und auch zu den Wettkämpfen begleiten. „Mehrfach die Woche von Brinkum hierher – das ist kein Pappenstiel“, weiß Buben den familiären Beitrag zur Erfolgsstory Patricia Herrmanns zu würdigen. Die Brinkumerin will sich in den kommenden Jahren weiter verbessern. Ihr Weg, das spürt sie, ist noch nicht vorbei.

Doch nicht nur sportlich hat sich Herrmann weiterentwickelt, sondern auch menschlich. „Ich habe hier sehr viele Freunde gefunden, aber vor allem Respekt gelernt“, erklärt sie. Sie sei mit offenen Armen empfangen worden – und geht genauso offen auf alle Sportler zu. „Alle hier haben etwas zur Meisterschaft beigetragen“, sagt sie ganz bescheiden und deutet auf das Dojo und die vielen Sportler, die dort gerade trainieren. Demut und Bodenständigkeit, das hat sie gelernt, stehen einer Sportlerin gut zu Gesicht – einer Deutschen Meisterin sogar ganz besonders.