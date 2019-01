Melanie Schneider und der TSV Heiligenrode feierten einen wichtigen Sieg in Oldendorf. (Björn Hake)

Auch ein paar Stunden nach Spielende geriet Nele Puls, die Spitzenspielerin der Oberliga-Tischtennismannschaft des TSV Heiligenrode, noch ins Schwärmen: „Das war echt der Wahnsinn. An so ein Punktspiel kann ich mich nicht erinnern“, sagte sie mit Blick auf das, was sich in der Auswärtspartie bei der Zweitvertretung der Spielvereinigung Oldendorf knapp drei Stunden lang zugetragen hatte. Der Jahresauftakt schien für die Heiligenroderinnen nämlich regelrecht ein Start zum Vergessen zu werden: Beim Stand von 0:5 zeichnete sich eine deutliche Niederlage ab. Doch dann drehte der TSV auf: Angeführt von der starken Antonia Joachimmeyer, drehten die Gäste die Partie noch in einen 8:6-Sieg und bauten den Vorsprung auf die Abstiegszone auf vier Punkte aus.

Danach hatte es zunächst überhaupt nicht ausgesehen. Den beiden Niederlagen in den Eingangsdoppeln folgten drei Viersatzpleiten in den Einzeln. „Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir das Spiel noch umbiegen können“, gab Puls einen Einblick in ihr Seelenleben nach dem frustrierenden Start. Eine aber hatte sich offenbar noch nicht aufgegeben: Antonia Joachimmeyer zeigte sich zu Beginn der Rückrunde in überragender Verfassung und leitete mit ihrem 11:9-Fünfsatzerfolg über Katja Chrzanowski die Aufholjagd ein.

Es folgten fünf weitere Spiele über die volle Distanz. An Spannung war der Rückrundenauftakt kaum zu überbieten. Joachimmeyers Erfolg setzte neue Kräfte bei den Gästen frei. Vier dieser fünf Fünfsatzkrimis gingen an den TSV. Zwar musste sich Nathalie Jokisch denkbar knapp mit 10:12 in der Verlängerung geschlagen geben, doch zweimal Nele Puls, erneut Joachimmeyer, die wieder mit 11:9 die Oberhand behielt, sowie Melanie Schneider brachten zumindest einen Punktgewinn wieder in Reichweite. Nur noch 5:6 lagen die Heiligenroderinnen im Hintertreffen. „Nach Melanies Sieg haben wir alle den Glauben an unsere Stärke gehabt“, spürte Puls das neue Selbstvertrauen des TSV.

Es passte, dass Antonia Joachimmeyer mit einem Sieg über Spitzenspielerin Maren Henke das 6:6 besorgte. „Antonia hat wirklich toll gespielt“, lobte Puls ihre Mitspielerin, die ihren dritten Einzelsieg feierte und damit an einem Tag mehr Erfolge einfuhr als in der Hinserie, in der sie zwei Einzel für sich entschieden hatte. Ihr Siegeswille sprang auf ihre Mitspielerinnen über. „Wir haben uns alle verbessert“, freute sich Nele Puls darüber, dass am Ende alle vier Heiligenroderinnen mindestens einen Punkt zum Sieg beigetragen hatten. Nachdem Melanie Schneider den sechsten Erfolg im siebten Einzel über die volle Distanz perfekt gemacht hatte, war den Gästen vor dem abschließenden Duell bereits ein Punkt sicher – wer hätte das für möglich gehalten? Das Momentum war nun aufseiten des TSV. Nathalie Jokisch brachte mit einem klaren Dreisatzerfolg über Katja Chrzanowski den Coup ihres Teams unter Dach und Fach. „Das war eine tolle Teamleistung“, freute sich Puls. „Die Stimmung war nach dem Spiel natürlich super.“

Bei aller Euphorie bauen die Heiligenroderinnen jedoch keine Luftschlösser: „Wir wollen so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt sammeln“, blieb die Spitzenspielerin des TSV auf dem Teppich. Doch eines ist sicher: Dieser denkwürdige Sieg gibt Schwung für die kommenden Aufgaben, eine Serie von fünf Heimspielen, die Mitte Februar beginnt. Dann wollen die Gastgeberinnen den Erfolg von Oldendorf vergolden. Der brachte zwar auch nur zwei Punkte, aber war dennoch viel mehr wert: „Psychologisch war das unwahrscheinlich wichtig für uns“, wusste Nele Puls.

Spvg. Oldendorf II - TSV Heiligenrode 6:8

Jana Knappmeier/Maike Bill - Nathalie Jokisch/Antonia Joachimmeyer 5:11, 11:8, 11:9, 11:3; Maren Henke/Katja Chrzanowski - Nele Puls/Melanie Schneider 11:9, 6:11, 11:8, 10:12, 11:4; Henke - Jokisch 11:1, 11:13, 11:2, 12:10; Knappmeier - Puls 11:6, 11:6, 9:11, 12:10; Bill - Schneider 9:11, 11:6, 11:9, 11:4; Chrzanowski - Joachimmeyer 11:7, 6:11, 6:11, 11:7, 9:11; Henke - Puls 11:4, 13:11, 4:11, 6:11, 7:11; Knappmeier - Jokisch 11:6, 11:6, 5:11, 9:11, 12:10; Bill - Joachimmeyer 11:8, 11:5, 7:11, 5:11, 9:11; Chrzanowski - Schneider 13:11, 8:11, 7:11, 11:8, 4:11; Bill - Puls 13:15, 9:11, 11:9, 11:7, 7:11; Henke - Joachimmeyer 9:11, 4:11, 11:8, 6:11; Knappmeier - Schneider 11:9, 11:2, 7:11, 6:11, 8:11; Chrzanowski - Jokisch 6:11, 4:11, 7:11 THR