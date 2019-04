Tariq Olatunji hat sich beim Brinkumer SV zur Stammkraft entwickelt. Schon mehrere Male war er in dieser Saison der Fels in der Brandung. (Michael Braunschädel)

Es war Anfang September, als beim Brinkumer SV wohl alle begriffen, dass die Torhüterposition in einer Saison, die schon zu diesem Zeitpunkt mehr von Tiefen als von Höhen geprägt war, sicherlich nicht das größte Problem sein sollte. In seinem erst dritten Pflichtspiel für den Bremen-Liga-Meister zeigte Tariq Olatunji eindrucksvoll, dass er ein großer Rückhalt sein kann. Ohne ihn wäre sein Team bei der SG Aumund-Vegesack wohl unter die Räder gekommen. Mit ihm aber stand am Ende ein 2:2-Unentschieden. Acht, neun Eins-gegen-eins-Situationen entschärfte der 23-Jährige und war auch ohne Sieg am Ende doch der Matchwinner.

Er hatte insofern gewonnen, als er sich quasi unverzichtbar gemacht hatte. Nur zwei Spiele verpasste er seitdem. Tariq Olatunji ist in Brinkum gesetzt. Dabei stand die Verpflichtung des Sohns eines Nigerianers und einer Deutsch-Griechin nicht vor, sondern erst während der Vorbereitung fest. Beim SV Werder Bremen III hatte Olatunji zuvor mehrere Jahre gespielt. Ohnehin ist er ein Werder-Spross: Am Osterdeich begann er mit dem Fußballspielen, bis auf ein Intermezzo bei Vahr-Blockdiek und bei Sebaldsbrück verbrachte er bei den Grün-Weißen seine komplette Laufbahn. Und doch war im vergangenen Sommer Schluss für ihn beim SVW. In der U21 war er nicht uneingeschränkt glücklich, weil er sich den Posten im Tor teilen musste, mal mit einem Schlussmann aus der U19, mal mit einem Keeper aus der U23. „Das ist für einen Torwart nicht so einfach. Ich wollte mehr spielen, deshalb habe ich im Sommer einen neuen Verein gesucht“, erklärt er, warum es ihn wegzog aus dem Schatten des Weserstadions.

Debüt am dritten Spieltag

An Brinkum, so ehrlich ist Olatunji, hatte er bei seiner Suche nach einem neuen Klub gar nicht gedacht. Aber er fand auch keinen anderen. „Deshalb kam Offers (Trainer Dennis Offermann, d. Red.) Anfrage genau richtig. Ich bin dann einfach zum Training gekommen“, erinnert er sich an die Anfänge am Brunnenweg. Leicht waren diese nicht. In der Vorbereitung enttäuschte der amtierende Meister – und in der Punktspielrunde setzten sich die Probleme nahtlos fort. „Wir hatten große Startschwierigkeiten“, blickt Olatunji zurück. Er selbst saß zunächst auf der Bank. Benjamin Schimmel, Torwart der Meistersaison, stand zwischen den Pfosten. Am dritten Spieltag feierte Olatunji beim 6:1 über Habenhausen sein Pflichtspieldebüt im Brinkumer Trikot, danach hütete er auch beim 0:4 in Oberneuland das Tor. Zwei Wochen später folgte der Gala-Auftritt bei der SAV.

Auf gewisse Weise war dieses Spiel typisch für die Saison, die der 23-Jährige in Brinkum erlebt. Er steht häufiger im Mittelpunkt, als es viele erwartet hatten. „Generell mag ich das“, drückt sich Olatunji vor seiner sportlichen Arbeit nicht. Er erkennt jedoch auch selbstkritisch: „Wir sind sehr anfällig.“ Die Zahlen belegen das: 69 Gegentreffer musste Brinkum hinnehmen, 55 davon konnte Olatunji, dessen Bruder Ikrami in Schwachhausen spielt, in seinen 21 Partien nicht verhindern – kein schöner Wert für einen Schlussmann, der so ehrgeizig ist wie der 23-Jährige. „Ich will immer das Maximum rausholen. Deshalb spiele ich Fußball“, sagt er über sich selbst.

Drei Spiele ohne Gegentreffer sind zu wenige für ihn. Dabei zählt er zum Kreis der Spieler, die eher wenig Kritik abbekommen. Er ist eine der wenigen Konstanten. Allzu oft war er der Fels in der Brandung. Manche Niederlage wäre ohne Olatunjis Reflexe sicherlich höher ausgefallen. Darüber freuen kann er sich dann allerdings nicht: „Ich ärgere mich genauso wie alle anderen, wenn wir verlieren.“ Generell müsse sich jeder steigern: „Wir müssen besser zusammen agieren als Mannschaft und Willen und Einstellung zeigen“, fordert er. Er selbst redet und dirigiert viel, um dem Team zu helfen. „Das ist das, was ich tun kann“, weiß er. „Und natürlich keine Dinger reinlassen.“ Das wird er auch gegen Werder III versuchen – um das Minimalziel Top acht zu erreichen und zum ersten Mal in diesem Jahr zu null zu spielen. Denn das bleibt für einen Torhüter immer ein besonders gutes Gefühl, auch wenn man wie Olatunji gesetzt ist.