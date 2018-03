Cornelia und Uwe Maskow hoffen auf den Landesmeistertitel vor heimischer Kulisse. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Stuhr. Den Raum im Tanzsportzentrum Delmenhorst haben Cornelia und Uwe Maskow derzeit ganz für sich alleine, wenn sie trainieren. Das Tanzpaar aus Stuhr bereitet sich akribisch auf die Landesmeisterschaft im Standardtanz vor, die am kommenden Sonnabend auf heimischem Parkett ausgetragen wird.

"Es sind alles nur noch kleine Wehwehchen", weiß Uwe Maskow. Erfahrung haben die beiden immerhin reichlich, im Jahr 1976 haben sie ihr erstes Turnier gemeinsam getanzt. Doch auch nach mehr als 40 Jahren wissen Cornelia und Uwe Maskow, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, sich zu verbessern. Immer wieder gehen sie deshalb die einzelnen Figuren zur Musik im Hintergrund durch und suchen nach den kleinen Stellschrauben. Bei einer Drehung etwa passt der Ablauf noch nicht genau, Cornelia Maskow ist noch nicht zufrieden. Einmal, zweimal wiederholen sie die Figur, wirbeln durch den gesamten Raum – und unterbrechen wieder. Beim dritten Mal klappt dann alles. "Das war gut", freut sich Cornelia Maskow und auch Trainer Andreas Stölting pflichtet bei: "Mach das noch einmal, du kannst das."

Bei der Haltung geht es bei den beiden ebenso um Millimeterarbeit wie bei den Figuren. Sitzt der Start nicht, gibt es auch beim weiteren Verlauf Probleme. Uwe Maskows Arm ist nicht hoch genug angesetzt, also bringt Cornelia ihn so in Position, wie es sich für sie am besten Tanzen lässt. Auch Trainer Stölting hakt noch einmal ein, greift Uwe Maskow leicht am Nacken und richtet den Kopf auf; er muss noch höher. "Ihr beiden macht mich noch verrückt", sagt er und schmunzelt. Doch mit diesen kleinen Positionsänderungen scheint der Ablauf besser zu funktionieren. "Der Abstand im Rahmen muss konstant sein. Ist die Hand zum Beispiel zu locker, führt das zu skurrilen Bewegungen. Das kostet alles unnütze Kraft", führt Stölting aus. Kleinlich sei auch die Kopfhaltung keineswegs, wirft Cornelia Maskow ein: "Man darf das nicht verkennen, wenn der Herr den Kopf zu weit vorne hat. Dann ist er bei der Bewegung zu schnell bei der Dame und die bekommt das Gewicht dann voll ab."

Neue Elemente

Ihre Choreografie tanzen Cornelia und Uwe Maskow im Grundsatz bereits seit mehreren Jahren. Doch fügen sie immer wieder neue Elemente hinzu. "Mit neuen Figuren fangen wir im Training immer zum Schluss an. Wenn es sitzt, verschieben wir es dann, wo es hinpasst", erklärt Cornelia Maskow. Denn die Routine gehe viel zu schnell verloren. Das wollen die beiden nicht riskieren, sondern viel mehr an die bisherigen Erfolge anknüpfen: Sechs Landesmeistertitel, sieben Vizemeisterschaften, zählt Maskow einige der Erfolge auf. 2008 tanzten die beiden in Antwerpen und bei einem großen internationalen Turnier, bei dem sie den vierten Platz belegten. Im vergangenen Jahr seien sie auch richtig gut drauf gewesen, ein Muskelfaserriss bei Cornelia Maskow machte dann weitere Turniere unmöglich.

Nun wollen die beiden wieder durchstarten. Nach der Landesmeisterschaft in Delmenhorst steht drei Wochen später das erste Serienturnier der "Leistungsstarken 66 S-Klasse" an. Mitte April wollen sie sich beim Deutschlandpokal gut präsentieren – und vielleicht geht auch international wieder was in diesem Jahr. Mittlerweile tanzen die beiden in der Seniorenklasse 4, mischen aber manchmal auch noch das jüngere Teilnehmerfeld der Senioren 3 auf. In dieser Zeit hat sich das Tanzen ganz schön verändert, stellt Cornelia Maskow fest. "Tanzen ist viel beweglicher und dynamischer geworden", sagt sie. Über das, was vor 40 Jahren in den höheren Klassen getanzt worden sei, lache heute die unterste Klasse. "Das wird heute als Breitensport gemacht."

Doch Cornelia und Uwe Maskow sind mit der Zeit gegangen, haben ihren Stil und die Figuren den Trends angepasst. Latein-Tanz sei für sie allerdings nicht in Frage gekommen, ein Jahr lang haben sie es probiert. "Als Lateiner ist meine Hüfte so beweglich wie eine Eisenbahnschiene", sagt Uwe Maskow und lacht. Zwei bis drei Mal pro Woche trainieren die beiden deswegen den Standard-Tanz. Wenn sie kein Turnier bestreiten, dann auch am Wochenende. Nach einem Turnier verordnen sie sich aber stets zwei Tage Pause, um die Knie zu schonen. "Da darf man keinen falschen Ehrgeiz haben", sagt Cornelia Maskow. Auf die nun anstehende Landesmeisterschaft haben sie sich fast zwei Wochen intensiv vorbereitet und auch Urlaub genommen, um ausgeruht trainieren zu können.

Schließlich wollen die beiden auch in Zukunft noch viele Erfolge auf den Tanzturnieren einfahren. Dafür fügen sie ihrer Choreografie nicht nur neue Elemente hinzu, sondern optimieren auch die bereits bestehenden immer wieder. Ob Kopf- oder Armhaltung oder auch die Geschwindigkeit in der Drehung: Es gibt immer etwas zu tun. Dabei hilft dem Duo auch Trainer Andreas Stölting. "Das sind Feinheiten. Aber das Ergebnis ist besser, je mehr sie klappen", weiß Cornelia Maskow.