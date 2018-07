Julia Bolte und Boldini waren beim Turnier des Reit- und Fahrvereins Steller See eine Klasse für sich. (Jonas Kako)

Stuhr. Sie ist die Siegerin mit der ganz besonderen Geschichte: Julia Bolte gewann am Sonntag den Höhepunkt des Dressurturniers des Reit- und Fahrvereins Steller See, die Dressur der Klasse S*. „Ein sehr emotionaler Moment für mich“, strahlte die 33-Jährige, die für den Verein Reit- und Fahrsport Okeler Land startet. Für sie war es ein Triumph mit ganz vielen Premieren: Zum ersten Mal ritt sie eine Prüfung auf S-Niveau auf dem Hannoveraner Wallach Boldini – und feierte direkt ihren ersten Erfolg in der schweren Klasse. Deshalb fühlte sich der Sieg für die Okelerin auch so speziell an. Doch auch der Ort des Erfolgs hat für sie eine besondere Bedeutung. Beim Reit- und Fahrverein Steller See begann die Pferdewirtin ihre Reitsportlaufbahn.

„Das war damals mein erster Reitverein, hier habe ich zu Ponyzeiten gelernt. Deshalb war es schon etwas ganz Besonderes, jetzt am Steller See die größte Prüfung zu gewinnen“, freute sich Bolte über den Sieg an der für sie bestens bekannten Stätte. 68,294 Prozent erhielt sie auf Boldini und setzte sich vor Veronika Steinhof (RFC Niedervieland) auf Double Click mit 67,024 Prozent und Ingrid Wilkens (Bremer RC) auf Darina K mit 66,905 Prozent durch.

Die Veranstaltung des Reit- und Fahrvereins – Jahr für Jahr eine der beliebtesten in der Region – schätzt Bolte sehr: „Das ist ein ganz tolles Turnier, hier sind die Plätze super in Schuss. Am Wochenende hat natürlich auch das Wetter super mitgespielt. Es hat alles gepasst.“ Gerade der letzte Satz fasst auch die Beziehung zwischen der mit Pferden aufgewachsenen Bolte und Boldini trefflich zusammen. Erst im vergangenen Herbst hat die Okelerin den Wallach als Berittpferd bekommen und ist dann mit ihm ins Training gestartet. „Er hat so gut mitgemacht und ganz viel gelernt. Er ist ein tolles Pferd“, ist Bolte voll des Lobes für ihren Partner, mit dem sie sehr schnell erste Erfolge feierte und unter anderem beim Turnier in Heiligenrode Ende Juni eine Dressurprüfung der Klasse M** gewann. „Er hat sich toll entwickelt. Es macht einfach Spaß, ihn zu reiten“, strahlte Bolte. Sie und Boldini – das passt einfach. Das zeigte sich beim Turnier am Steller See nicht nur in der S*-Dressur, sondern auch in der zweitschwierigsten Prüfung: In der Dressurprüfung der Klasse M** wurde das Duo Dritter mit 67,745 Prozent. Nur die Bremerin Ingrid Wilkens auf Darina K (71,471 Prozent) und Vera Nasse von der RG Klosterhof Medingen auf Farlana TS (68,333 Prozent) waren noch besser.

Julia Boltes Erfolgsgeschichte vom Steller See hat noch ein drittes Kapitel, geschrieben auf Lucantus. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse L setzte sich das Duo mit der Note 7.8 durch und verwies Stephanie Franken vom RFV Diek-Bassum auf Herr Coolness (7.6) auf Platz zwei. Der Sieg war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. „Lucantus ist rein springmäßig gezogen“, verwies Bolte, ihrerseits eine Dressur-Expertin, darauf, dass das Pferd, das ihrer Schwester gehört, ursprünglich für das Springreiten ausgebildet wurde. Doch Lucantus hat nicht nur in dieser Disziplin seine Stärken: „Er hat tolle Bewegungen. Deshalb haben wir ihn auch in der Dressur ausgebildet“, erklärte Bolte. Ein Schritt, der sich ausgezahlt hat. Der doppelveranlagte Lucantus ist ihr sowohl in der Dressur als auch im Springen ein verlässlicher Partner. Die Freude der Okelerin über das äußerst erfolgreiche Turnierwochenende war besonders groß, schließlich hat sie sich vor gar nicht allzu langer Zeit als Pferdewirtin selbstständig gemacht. Der Start ist definitiv geglückt.

Ein positives Turnierfazit zogen auch die Verantwortlichen des Reit- und Fahrvereins Steller See. „Wir haben ein super Wochenende mit großartigen sportlichen Leistungen, tollem Wetter und viel guter Laune hinter uns gebracht“, sagte Pressewartin Anna Ludwig. Mit Sandra Türke, die auf Virginian Summer in der Dressurprüfung der Klasse A** Fünfte wurde, und Anna Ludwig, die die Dressurreiterprüfung der Klasse L* auf Fleur Sauvage auf dem gleichen Rang beendete, gelangen zwei Starterinnen des gastgebenden Vereins Platzierungen.

Für die Verantwortlichen gibt es derweil noch keine Pause: An diesem Wochenende findet von Freitag bis Sonntag das Springturnier statt. Gut 350 Reiterinnen und Reiter werden dann erwartet.