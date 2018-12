Mit dem Duell gegen den Blumenthaler SV II, der tabellarisch direkt hinter dem SCW rangiert, hat die Peters-Elf am letzten Spieltag ein Endspiel vor der Brust.

Dabei hatten die Weyher gegen den ATSV zunächst alles im Griff, denn in der ersten Minute brachte Gordy Mumpese die Hausherren in Front. Doch nach guter Anfangsviertelstunde kamen die Weyher ins Trudeln, was durch den Ausgleich durch Kelmend Azizi offensichtlich wurde (24.). „Das Spiel ist wie aus dem Nichts gekippt“, sagte ein ratloser SCW-Trainer Peters. Nach dem Seitenwechsel besorgte Süleyman-Metin Gecim die 2:1-Führung für die Gäste (62.), die sich wenig später durch Gelb-Rot für Kapitän Steffen Prüße selbst dezimierten (68.). „Doch auch das half nicht“, gestand Coach Peters, der mit ansah, wie sein Team vorne eigene Chancen ausließ und hinten nachlässig agierte. Oguzhan Hoshaber erzielte das 3:1 für den ATSV. Mumpese besorgte zwar noch den Anschluss (82.), doch Kenan Yücel machte wenig später alles klar (84.).