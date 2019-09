Anna-Lena Freese sprintet zwar nicht nach Doha, aber wieder in Deutschlands Spitze. (Ralf Görlitz)

Berlin/Brinkum. Wo es hingeht, hatte Anna-Lena Freese noch nicht entschieden. Die Ostsee vielleicht, aber auch die Nordsee sei ein schönes Ziel. „Irgendetwas Schönes lässt sich wohl finden“, sagte die 25-Jährige. Auf jeden Fall mal raus, das stand fest. Doha oder Urlaub, das waren die Optionen für die Sprinterin des FTSV Jahn Brinkum vor dem Internationalen Stadionfest (ISTAF) in Berlin am Sonntag gewesen. Urlaub ist es geworden. Eine Enttäuschung war das am Ende einer langen Saison nur bedingt, denn über allem stand die Zufriedenheit darüber, in den vergangenen Monaten wieder angekommen zu sein in der deutschen Sprintelite.

Doha, wo am Ende des Monats die Weltmeisterschaften beginnen werden, wäre der perfekte Abschluss der Saison gewesen für Freese. Und auch der Ort, an dem sie um einen Platz in der Staffel kämpfte, passte gut: Im Berliner Olympiastadion war die 25-Jährige vor wenigen Wochen erst Sechste bei den Deutschen Meisterschaften geworden. Diese Top-Leistung hatte ihr die Tür geöffnet zur Nationalmannschaft, aber auch zur WM-Chance. Bei ihrer ISTAF-Premiere durfte sie wieder auf der blauen Tartanbahn starten. „Ein absolutes Highlight für mich. Es war sogar noch mehr los als bei den Deutschen Meisterschaften“, genoss Freese die besondere Atmosphäre der Veranstaltung, die auch zahlreiche internationale Stars in die Hauptstadt lockte.

Alles passte für die Brinkumerin beim Stelldichein der Sprint-Elite, bis beim 100-Meter-Sprint „die Muskulatur nicht mehr ganz so wollte, wie ich gehofft hatte“, wie sie es ausdrückte. Bei 11,79 Sekunden stoppte die Uhr für sie im Einzelstart, eine Zeit, die nicht an das heranreichte, was sie bereits geleistet hatte in diesem so erfolgreichen Jahr, in dem sie unter anderem Bestleistung gelaufen ist – wenn auch mit so viel Rückenwind, dass die Zeit von 11,29 Sekunden offiziell nicht anerkannt wird – und in dem sie die Rückkehr in den Fokus von Nationaltrainer Roland Stein geschafft hat.

Die Frage nach dem Einzelstart war: Kann Freese noch die Staffel laufen und auf den WM-Zug aufspringen? Die Sprinterin rang sich zu einer schwierigen Vernunftsentscheidung durch: Sie verzichtete freiwillig auf den Start, für sie rückte Sophia Junk (LG Rhein-Wied) ins Team Germany 2 und sprintete auf Rang drei des Rennens, das den Abschluss des Stadionfests bildete. Freese blieb nur die Zuschauerrolle. „Ich habe sofort mit offenen Karten gespielt, habe auch mit dem Bundestrainer gesprochen. Er hat mich in meiner Entscheidung bestärkt“, sagte die 25-Jährige. Sie habe keine Verletzung riskieren wollen. „Im Endeffekt ist mir meine körperliche Gesundheit zu wichtig. Ich weiß genau, was passiert, wenn man aus falschem Ehrgeiz startet“, stellte sie mit Blick auf die vergangenen Jahre fest, als Verletzungen sie immer wieder ausbremsten. Einen erneuten Rückschlag wollte sie nicht riskieren. Das konnte auch ihr Trainer Björn Sterzel nur allzu gut nachvollziehen. „Anna kennt ihren Körper so gut. Sie kann am besten einschätzen, was los ist. Es wäre nicht vernünftig gewesen, eine Verletzung in Kauf zu nehmen.“

Ohnehin richtete der Coach den Blick lieber auf das, was sein Schützling in dieser Saison geleistet hat: „Beim ISTAF dabei zu sein, war noch einmal ein Riesenerlebnis. Ich habe auf der Tribüne gesessen und war sehr stolz. Anna hat so hart dafür gearbeitet, den Anschluss wieder zu schaffen. Dass ihr das gelungen ist, ist das Wichtigste.“ Was dieser harte Weg zurück in die Spitze an mentaler Stärke, Einstellung und Willen erfordere, werde oftmals unterschätzt. „Da kann man vor Anna nur allergrößten Respekt haben. Auf diesem hohen Niveau sind alle schnell. Sich da dann durch die Tiefen zu kämpfen und sich im Wettkampf allein auf der Bahn zu beweisen, um wieder da hinzukommen, wo sie jetzt ist, ist eine große Leistung“, lobte er die Brinkumerin für ihren Kampfgeist.

Auch Freese selbst wertete ihr Jahr als vollen Erfolg: „Es war endlich wieder eine Saison, die ich zufrieden beenden kann. Es ist schön, dass sich die harte Arbeit und das Training von Björn und mir auszahlen. Das zeigt, dass wir vieles richtig gut gemacht haben. Ich bin wirklich glücklich, dass es so gut funktioniert hat.“ Dass sie die WM abhaken kann, konnte den Gesamteindruck nicht trüben. Denn wer hätte vor Saisonbeginn schon damit gerechnet, dass Freese überhaupt die Chance erhalten würde, um einen Platz in Doha mitzulaufen? Am Ende war ihr die Gesundheit wichtiger – ein ungeheuer erwachsener Entschluss, einer mit Weitsicht. Denn den Platz in der Spitzengruppe der deutschen Sprinterinnen hat sich Freese hart erarbeitet. Leichtfertig hergeben will sie ihn natürlich nicht mehr. Fit bleiben ist deshalb das Gebot, um in der kommenden Saison wieder voll angreifen zu können. Und fit halten muss sie sich natürlich auch im Urlaub. Zeit für ein bisschen Genuss abseits des Wettkampfes aber wird auch bleiben. Ganz egal ob an der Ost- oder der Nordsee.