Sande/Heiligenrode. Die Vorzeichen hatten in dieser Saison sicherlich schon günstiger gestanden für die Tischtennisspielerinnen des TSV Heiligenrode: In der Partie beim TuS Sande mussten sie auf ihre Spitzenspielerin Nele Puls, die für eine Prüfung lernte, verzichten. Diesen Verlust konnten die Heiligenroderinnen nicht auffangen und mussten sich mit 3:8 geschlagen geben. Durch die Niederlage mussten sie den zweiten Tabellenplatz der Oberliga Nord-West an den SSV Neuhaus abgeben, der sich mit Auswärtssiegen bei den beiden Mannschaften der Spielvereinigung Oldendorf am TSV vorbeischob.

„Uns war fast schon klar, dass wir verlieren würden“, sagte Heiligenrodes Melanie Schneider. Im Hinspiel, das der TSV mit 8:4 für sich entschieden hatte, waren die Spiele sehr eng, beim Wiedersehen in der Rückserie konnten die Gäste weniger Gegenwehr leisten. Durch Puls‘ Ausfall rückten alle Spielerinnen eine Position nach oben. Das bedeutete vor allem für Schneider eine Umstellung: Sie spielte an Position zwei nun nicht im unteren, sondern im oberen Paarkreuz. „Da hatte ich überhaupt keine Chance“, analysierte sie ehrlich. Sie verlor beide Einzelspiele in drei Sätzen. Gegen Sandes Spitzenspielerin Meike Fengler konnte sie nicht viel ausrichten, das Duell der Zweier gegen Susanne Meyer gestaltete sie zwar knapper, konnte aber auch hier keinen Durchgang für sich entscheiden.

Premiere für Kira Alexandra Steinke

Durch die Umstellung kam eine besondere Stärke der Gäste nicht zum Tragen. „Normalerweise punkten wir viel in den Doppeln. Aber wenn es ungünstig läuft, wird es schwer für uns“, sagte Schneider. Sie spielte ihr Doppel an der Seite von Kira Alexandra Steinke: Die Jugendspielerin, die normalerweise in Sulingen an der Platte steht, aber auch für Heiligenrode eine Spielerlaubnis hat, kam in Sande zu ihrer Oberliga-Premiere. Einige Partien hatte sie zuvor bereits in der zweiten Frauenmannschaft des TSV in der Bezirksoberliga bestritten. In Sande musste sie erkennen, dass das Niveau in der Oberliga doch noch ein Stück höher ist. An der Seite von Schneider stemmte sie sich zwar gegen die Übermacht von Susanne Meyer/Anke Black, das Heiligenroder Duo musste sich aber in drei Sätzen geschlagen geben. Das andere TSV-Doppel mit Nathalie Jokisch und Ricarda Hubert stand gegen Meike Fengler und Sinja Kampen ebenfalls auf verlorenem Posten und unterlag genauso in drei Sätzen.

Der 0:2-Rückstand erwies sich für die Heiligenroderinnen als hohe Hypothek. Es gelang ihnen nicht mehr, in den Einzeln die Wende herbeizuführen. Zusätzlich zu Melanie Schneider blieb auch Kira Alexandra Steinke ohne Punktgewinn. Nathalie Jokisch fuhr beim 11:5, 11:7, 11:5 den ersten Sieg für die Gäste ein. Den stärksten Eindruck beim TSV hinterließ Ricarda Hubert. Sie bewies im Duell gegen Renska Rohlfs ein großes Kämpferherz und ließ sich auch von einem 1:2-Satzrückstand nicht stoppen. Mit jeweils 11:8 entschied sie die beiden folgenden Durchgänge für sich, sodass ihr Team mit einem 2:4 in die zweite Einzelrunde startete. In dieser gab es im oberen Paarkreuz für Jokisch und Meyer allerdings nichts zu holen. Auch Steinke unterlag. Hubert dagegen spielte weiter stark auf und setzte sich in vier Sätzen gegen Kampen durch. „Ricarda hat richtig gut gespielt. Sie hat sich ihre beiden Siege verdient“, lobte Schneider ihre Teamkollegin, die als einzige Heiligenroderin mit einer makellosen Einzelbilanz aus der Partie hervorging. Die Niederlage ihres Teams konnte sie allerdings nicht verhindern. Das 3:8 aus Sicht der Gäste war nach Jokischs Viersatzniederlage im Überkreuzspiel gegen Kampen besiegelt. Allzu gefrustet waren die Heiligenroderinnen nicht. Als Aufsteiger stehen sie mit Platz drei noch immer sehr gut da.