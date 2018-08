Spaß ist für die Green Bears das Wichtigste, auch für Patrick Neddermann am Schlag. (Karsten Bonhuis/Barrien Green Bears)

Barrien. Viel mehr Randsportart geht eigentlich nicht: Die Green Bears aus Barrien spielen Baseball. "Das ist nicht gerade die Sportart, der viele im ländlichen Raum nachgehen", weiß Abteilungsleiter Karsten Bonhuis. Und doch halten sich die "Grünen Bären", wie der Name der Mannschaft ins Deutsche übersetzt lautet, über Wasser. In den vergangenen Jahren haben sie in einer unabhängigen Liga gespielt. Weil diese sich aufgelöst hat, sind sie nun in den normalen Spielbetrieb zurückgekehrt und in der Landesliga Nord aktiv.

Allein, das bringt das Leben auf dem Dorf ebenso mit sich wie die für die hiesige Region abseits der Bremen Dockers doch recht außergewöhnliche Sportart Baseball mit sich, können die Barrier den Spielbetrieb nicht oder bestenfalls mit sehr viel Mühe aufrecht erhalten. Also haben sie eine Spielgemeinschaft gebildet, ähnlich wie es sie auch im Fußball gibt. Allerdings ist das im Baseball wegen der deutlich geringeren Anzahl an Mannschaften nicht so einfach – und in direkter Nachbarschaft fündig zu werden, ist nahezu ausgeschlossen. Dementsprechend haben sich die Barrier um Spielertrainer Tobias Legenhausen ein ganzes Stück Richtung Westen orientiert, fast 100 Kilometer weit. Dort spielen die Löningen Tigers, die zuletzt ebenfalls in der unabhängigen Baseballliga aktiv waren. "Wir kennen uns seit Jahren und sind uns sympathisch", sieht Bonhuis menschlich gute Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit.

Jedes Team trainiert für sich

Sportlich ist es schon schwieriger: Einen gemeinsamen Trainingsbetrieb können die beiden Teams schon aufgrund der weiten Fahrten nicht auf die Beine stellen. Das wäre zum einen zu zeitintensiv und zum anderem auch mit erheblichen Kosten verbunden. "Jede Mannschaft trainiert für sich", macht Bonhuis deutlich und weiß, dass es wegen der Fernbeziehung auch bei den Spielen nicht so einfach ist, sich direkt als Team zu finden: "Es ist ein kleiner Nachteil, wenn man sich erst einmal aneinander gewöhnen muss, aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen." Mit dieser Problematik steht die SG Barrien Green Bears/Löningen Tigers, wie das Team offiziell heißt, nicht allein da: Die Stade Black Sox und die Wehden Bandits liegen gut 60 Kilometer auseinander und die Spaden Devils und die Oldenburg Hornets müssen rund 70 Kilometer zurücklegen, ehe sie zueinanderfinden.

Damit sich die Fahrten halbwegs die Waage halten, finden drei der sechs Saisonheimspiele in Löningen und drei in Barrien statt. Das 18:19 gegen die Bremen Dockers 3 im Juni war die Landesliga-Premiere auf dem Sportplatz an der Wassermühle. Am 26. August und am 2. September hoffen die Green Bears, die momentan Fünfter sind und an diesem Sonntag bei den Buxtehude Hedgehogs spielen, gegen die SG Spaden Devils/Oldenburg Hornets und die Dohren Wild Farmers 3 auf einen den ersten Sieg auf wirklich heimischem Grund. Die Wild Farmers sind ein Paradebeispiel dafür, wie ein Dorf Baseball leben kann. Die erste Mannschaft der mit rund 1200 Einwohnern deutlich kleineren Gemeinde als Barrien spielt in der 1. Bundesliga gegen Gegner aus Berlin, Hamburg und Bremen. "Da ist Baseball ein Riesen-Event", weiß Bonhuis. Davon kann er in Barrien nur träumen. Die Green Bears haben keine Jugendabteilung, die Suche nach Nachwuchs ist schwierig: "Es gibt in Deutschland kaum jemanden, der von Kindesbeinen an Baseball gespielt hat", weiß Bonhuis, der selbst als 30-Jähriger den Weg zum Baseball gefunden hat. "Alle, die hier sind, haben Spaß daran, den Ball durch die Gegend zu schlagen", lacht er. Doch auch das umfassende Regelwerk und die vielen strategischen Möglichkeiten des Spiels begeistern ihn und seine Mitstreiter. Die Green Bears definieren sich als Gemeinschaft, die Spaß an ihrem Sport hat – auch fernab der großen Aufmerksamkeit und meist auch der großen Schlagzeilen. Treu bleiben werden sie dem Baseball auf jeden Fall. "Wir wollen auch nächstes Jahr wieder in der Liga spielen", gibt Bonhuis das Ziel aus. Entweder aus eigener Kraft, aber gern auch mit einem Partner an der Seite.