Nick Plate (rechts) trifft mit seinen Melchiorshausern auf den TuS Komet Arsten. (Thorin Mentrup)

Melchiorshausen. Dass die Erfolgsserie des TSV Melchiorshausen in der Bremer Fußball-Landesliga auch gegen den TuS Komet Arsten weitergehen könnte, daran glaubt TSV-Trainer Lars Behrens vor dem Duell am Sonnabend (Anpfiff: 15 Uhr) tendenziell durchaus: „Wir spielen zu Hause, und momentan sind wir auch gut drauf“, sagt der Coach. Punktemäßig haben die Melchiorshauser gegen Arsten in der Vergangenheit allerdings nicht gut ausgesehen. In den vergangenen drei Partien kassierten die Blau-Weißen jeweils eine Niederlage, zuletzt mit 1:4. „Das Ergebnis spiegelt aber nicht den Spielverlauf wider“, betont Behrens, dessen Team im Hinspiel besonders mit dem Umschaltspiel der Bremer zu kämpfen hatte.

Auch wenn der TSV sich gegen den aktuellen Tabellendritten nicht als Außenseiter sieht, weiß Lars Behrens, dass es eine schwierige Aufgabe werden dürfte. „Gegen Arsten und auch in den Wochen danach warten Begegnungen auf uns, die definitiv anders sein werden als die zuvor.“ Gegen Arsten nicht dabei sind Kevin Sökel und Lukas Heinemann, die beide verletzt sind. Hinter den Einsätzen von Kevin Nienstermann und Jan-Philip Brünnings stehen darüber hinaus noch Fragezeichen. „Kevin hat signalisiert, dass alles in Ordnung ist. Nun hoffe ich, dass es für dieses Wochenende auch reichen wird“, sagt Lars Behrens.