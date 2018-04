Die Stuhrer Cornelia und Uwe Maskow (TSZ Delmenhorst) in Pirna. („Lichtblick“)

Pirna/Stuhr. Diese Silber-Trophäe hat eine ganz besondere Bedeutung für Cornelia und Uwe Maskow (TSZ Delmenhorst). Das Standard-Tanzpaar aus Stuhr sicherte sich beim Deutschland-Pokal in Pirna in seiner Altersklasse Senioren IV S mit starken Auftritten die Vizemeisterschaft und untermauerte damit den eigenen Anspruch, zur bundesweiten Spitze zu zählen.

Nur an Heinrich Schmitz/Monika Schmitz gab es für die Maskows auch dieses Mal kein Vorbeikommen. Allerdings setzten die Maskows die späteren Pokalsieger ordentlich unter Druck und ließen bis zum Schluss nicht locker. „Am nächsten Morgen haben wir dann die Wertung gecheckt und festgestellt, dass es sehr knapp ausgegangen ist“, schilderte Cornelia Maskow. In den einzelnen Kategorien erhielten sie insgesamt 17-mal den ersten Platz von den Juroren – für das Duo Schmitz gab es insgesamt 20. Beachtlich: Im Slowfox und Quickstep räumten die Maskows mit vier Einser-Wertungen sogar mehr ab als der spätere Meister. Allerdings gingen auch diese beiden Kategorien an die Schmitz’, da es für sie ansonsten ausschließlich Zweien gab. Die Maskows dagegen mussten sich auch mit mehreren Dreien und sogar einer Vier zufriedengeben. Den abschließenden Bronzerang belegten Thomas und Annette Kreuels (TSC Mönchengladbach).

Die Glücksgefühle nach dem Finale schmälerte das jedoch keineswegs. „Am Ende war es ein ergreifender Augenblick, als das Publikum aufstand und wir alle gemeinsam die Nationalhymne sangen“, schwärmten die beiden Maskows unisono. Die Mühen hatten sich gelohnt. Einen anstrengenden und aufreibenden Tag hatten sie ohnehin hinter sich: Der Wecker klingelte bereits um 5.30 Uhr in der Früh – um 8 Uhr mussten die Maskows vorbereitet in der Halle sein. Denn um 9.30 Uhr starteten die insgesamt 52 Paare in die Vorrunde des Deutschland-Pokals. Nach drei überstandenen Zwischenrunden war klar: Die Maskows stehen als eines von sechs Paaren im Finale.

Nervosität trotz Erfahrung

Bei ihrem letzten Auftritt holten die Stuhrer noch einmal alles aus sich heraus. „Obwohl wir schon über 600 Turniere getanzt haben, waren wir mega nervös. Eine Deutsche Meisterschaft ist eben etwas Besonderes“, gab Cornelia Maskow nach dem Turnier zu. Zumal das Finale im Rahmen des Abendprogramms vor ausverkauftem Haus stattfand und Trainer Andreas Stölting angesichts der Bedeutung dieses Turniers eigens mitgereist war, um seine Schützlinge zu unterstützen. Das Fazit der Maskows fiel durchweg positiv aus: „Eine gut organisierte Veranstaltung und ein aufregendes Turnier.“