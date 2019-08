Tarek Erlewein kam bis ins Halbfinale der Nebenrunde. (Vasil Dinev)

Brinkum. Es war durchaus großes Tennis, das von Montag bis Mittwoch auf der Tennisanlage des FTSV Jahn Brinkum geboten wurde: Bei den Brinkum Open gaben sich viele Spielerinnen und Spieler die Ehre, die sich in der deutschen Rangliste durchaus einen Namen gemacht haben. Dieses dreitägige Premierenturnier stufte Oberschiedsrichterin Heike Granz als Erfolg ein: „Es ist alles gut gelaufen“, sagte sie. Eine weitere Auflage im kommenden Jahr ist also nicht ausgeschlossen.

Interessant war vor allem die Terminwahl, schließlich fand die Veranstaltung nicht an einem Wochenende statt. Einige Spieler fuhren werktags also dreimal aus der Heimat nach Brinkum, die jüngeren Akteure ließen sich von ihren Eltern bringen. Trotzdem war das Herrenfeld mit 32 Startern ausgebucht. Bei den Frauen hätten sich die Organisatoren des FTSV eine etwas größere Resonanz als 19 Spielerinnen gewünscht. „Aber dafür, dass es erst einmal ein Testballon war, war alles in Ordnung“, sagte Granz.

In den beiden Konkurrenzen spielten die hiesigen Tenniscracks eine untergeordnete Rolle. Der Auffälligste war Tarek Erlewein vom Barrier TC. Er hatte Lospech, musste sich in der ersten Runde direkt mit dem späteren Sieger Fynn Sieckmann (Uhlenhorster Hockey-Club) auseinandersetzen. Nach der 2:6, 1:6-Niederlage kämpfte sich das BTC-Talent in der Nebenrunde bis ins Halbfinale vor. Dort war dann gegen den zwei Leistungsklassen höher eingestuften Oldenburger Philip Ewald mit 4:6, 5:7 Endstation.

Sieckmann traf derweil in der Hauptrunde auf den erwarteten Finalgegner: Jan Heine vom Oldenburger TeV war als topgesetzter Akteur seiner Favoritenrolle bis dato gerecht geworden, auch wenn er sowohl im Achtel- als auch im Viertelfinale – jeweils in Führung liegend – davon profitierte, dass seine Gegner aufgaben. So erging es auch Sieckmann im Viertelfinale. Im Endspiel zeigte das Duo dann eine packende Partie. „Wir kennen uns, haben schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Es waren immer enge Matches“, sagte Sieckmann, der den ersten Satz mit 6:4 für sich entschied, dann aber im zweiten mit 1:3 in Rückstand geriet. Doch er überstand diese kritische Phase und holte sich bei eigenem Service mit einer Vorhand Inside-Out den Sieg und die 225 Euro Siegprämie gegen den nun sichtlich frustrierten Heine. „Brinkum kannte ich vorher nicht, aber es war ein schönes Turnier“, lobte Sieckmann den Veranstalter, der sich auch vom Regen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Am Dienstag mussten die Akteure auf die Nebenplätze und sogar in die Halle ausweichen, aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Auch bei den Frauen sicherte sich die an Position zwei gesetzte Akteurin den Sieg: Pia Kranholdt vom HTV Hannover hatte im Finale mit Ann-Sophie Funke beim 6:3, 6:0 wenig Mühe. Dennoch war Funke die Überraschung: Als Ungesetzte warf die Westercellerin zunächst die Nummer eins Rieke Gillar (TC BW Halle) und dann noch die Nummer vier Jonna Schröder (Bremer TC) aus dem Wettbewerb.