Sportschützin Elke Seeliger (Mitte) aus Sudweyhe gewann zum ersten Mal Gold bei der Deutschen Meisterschaft. (JÜRGEN JUSCHKAT)

Garching-Hochbrück. In der Disziplin Luftgewehr der Klasse SH1/AB1 ohne Hilfsmittel schoss die Rollstuhlfahrerin aus dem Nordwestdeutschen Schützenbund (NWDSB) mit 40 Schuss starke 415,4 Ringe und verwies die Vorjahressiegerin Natascha Hiltrop vom hessischen SV Lengers (412,3) auf Rang zwei. Dritte wurde Sabine Brogle vom KKSV Buchholz (402,2). Gestartet war Seeliger für den SV Etzhorn aus dem Oldenburgischen.

„Es funktionierte halt, Entschuldigung“, lautete ihr erster kurzer Kommentar, als der Titelgewinn feststand. Bei ihrem Ergebnis konnte die 46-Jährige keinen genauen Vergleich anstellen, denn international muss die schon bei den Paralympics 2016 in Rio gestartete Sportschützin stets 60 Schüsse auf Zehntelwertung abgeben. Als der Endstand schließlich feststand, gratulierte Elke Seeliger auch der zweitplatzierten Vorjahressiegerin ganz herzlich. „Wir sind keine Konkurrentinnen, sondern Freundinnen“, erklärte sie. Neid kommt zwischen den beiden Schützinnen eigentlich nie auf, wie die Sudweyherin berichtete. 2017 hatte Seeliger ohne Zehntelwertung noch mit 389:391 Ringen das Nachsehen gehabt. Also ist das Resultat mit dem im Vorjahr nicht vergleichbar.

Betreut wurde die deutsche Meisterin wie so oft von ihrem Mann Burkhard, doch im Hintergrund standen viele Freunde, besonders vom SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt und SV Okel, aber auch aus dem Nordwestdeutschen Schützenbund, die kräftig mitfieberten und erstaunt darüber waren, wie ruhig die Sportschützin einen hohen Zehnerwert an den anderen reihte. Schließlich waren die meisten Teilnehmerinnen in dieser Klasse mit ihrem Programm fertig, nur zwei saßen noch an der Schießlinie. Noch lag die für Etzhorn aktive Sudweyherin in der Ergebnisliste ganz vorn, dann stand es offiziell fest: Gold für Elke Seeliger, die es zunächst gar nicht fassen konnte.

Bereits im Vorjahr hatte sie sehr erfolgreich an den deutschen Meisterschaften teilgenommen. Gleich viermal durfte sie sich damals eine Medaille umhängen lassen – jeweils Silber war herausgesprungen. „2015 war es eine Bronzemedaille, 2016 habe ich aufgrund der Paralympics nicht teilgenommen“, berichtete die Sportschützin, die sich Tokio 2020 zum Ziel gesetzt hat. War bereits die Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2016 lange Zeit ihr größter Erfolg, so ragt mittlerweile der dritte Platz mit dem deutschen R3-Team bei der Weltmeisterschaft besonders heraus. In der Einzelwertung hatte sie außerdem in der R8 den achten Platz belegt.