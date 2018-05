Jakob Kremer zeigt einen Strecksprung rückwärts mit ganzer Schraube. (Fotos: Bart Treuren)

Magglingen/Kirchweyhe. Es war seine erste Rhönradweltmeisterschaft – und seine Premiere wird Jakob Kremer von der SV Kirchweyhe nicht mehr vergessen: Im schweizerischen Magglingen erturnte er sich vier Medaillen, darunter die goldene in seiner Lieblingsdisziplin Sprung. Seine Vereinskameradin Lorena Hieke hatte weniger Wettkampfglück, blickte als Elfte aber auch auf eine gute erste Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft zurück.

Die Sorgen der Kirchweyher über den langsamen punktelastischen Boden sowie den aus Spanplatten ausgelegten Spiraleboden erwiesen sich als unbegründet. "Beides war gut zu beturnen und so waren beide Athleten mit dem ersten Einturnen zufrieden", berichtete Trainerin Isabelle Ewald. Die Kirchweyher Kampfrichterin Mona Kronenberger musste sich erst einmal einem Kampfrichter-Seminar unterziehen – auf englisch natürlich. "Rhönradbegriffe hören sich schon sehr lustig an in anderen Sprachen, aber rein fachlich ist man als deutscher Kampfrichter sehr gut ausgebildet, sodass das Seminar unproblematisch zu bewältigen war", so Ewald.

Pünktlich zu Kremers erstem Wettkampf reiste die Kirchweyher Fangemeinde mit mehr als 20 Anhängern an. Die Toto-Sporthalle mit 400 Plätzen war zwar erst am Finaltag ausgebucht, doch die WM-Atmosphäre ging nicht spurlos an dem 15-Jährigen vorbei. Die Nervosität war ihm anzusehen. Er zeigte aber mit wenigen kleinen Unsicherheiten in seiner Lieblingsdisziplin Sprung und im Geradeturnen tolle Leistungen und musste nur im Spiraleturnen das Rad verlassen, was einen größeren Abzug mit sich brachte. So sicherte er sich hinter Milan Lessel und Malte Schröder aus dem deutschen Team die Bronzemedaille. Außerdem qualifizierte er sich für alle drei Finalwettkämpfe.

Wenige Tage später wollte Kremer sein großes Ziel verwirklichen: Alle anderen Disziplinen waren zweitrangig, er wünschte sich, Milan Lessel wie bei der deutschen Qualifikation im Sprung zu schlagen. Mit dieser Disziplin startete auch der Wettkampf. Beim ersten Sprung war das Rad sehr schnell, sodass der Kirchweyher korrigieren musste. Nach einer kurzen Ansprache des Bundestrainers Stefan Serth zeigte er einen nahezu perfekten zweiten Sprung. Dann hieß es abwarten, was die anderen Junioren und vor allem Milan Lessel zeigten. Jakob starrte auf die Anzeigetafel und wartete auf die Wertungen. Als unter den Kirchweyher Fans lauter Jubel ausbrach, war klar: Er ist Weltmeister! Der Jüngste im Feld stand ganz oben auf dem Treppchen und lauschte der deutschen Hymne, die für ihn gespielt wurde. Sichtlich befreit von seinem Erfolg erturnte er anschließend noch einen dritten Platz im Geradetunen und einen zweiten Rang in der Spirale und machte die Medaillensammlung komplett. Nicht nur das Trainerteam um Isabell Ewald und Mona Kronenberger, sondern auch einige mitgereiste Fans vergossen Freudentränen.

Im Mehrkampf der Juniorinnen starteten 38 Turnerinnen aus zehn Nationen – unter ihnen Lorena Hieke. Auch sie zeigte bei ihrem WM-Debüt Nerven. Im Geradeturnen glückte ein Element nicht und das Rad rollte in die falsche Richtung, sodass sie etwas improvisieren musste und mit der Wertung von 9,05 Punkten nicht zufrieden war. "Das Niveau war vor allem im Geradeturnen sehr hoch. Fünf Turnerinnen erreichten mehr als elf Punkte", so Ewald. Auch im Spiraleturnen unterlief Hieke ein Fehler, der zu einem Großpunktabzug führte, deshalb stand trotz der ordentlich geturnten Übung nur eine Wertung von 7,65 Punkten zu Buche. In ihrer Paradedisziplin Sprung hatte Hieke die letzte Chance, ein Finale zu erreichen. Einzig die Berührung der Matte mit der Hand nach dem Strecksalto rückwärts mit ganzer Schraube verminderte die Wertung des ansonsten tollen Sprunges. Während des zweiten Durchgangs begann das bange Warten für Hieke. Als Mona Kronenberger ihren Schützling nach dem Wettkampf hinter den Kulissen traf, sah sie ihr schon an, dass es knapp nicht gereicht hatte. Es flossen Tränen. "Aber auch wenn es nicht perfekt lief, kann Lorena stolz auf ihren elften Platz bei ihrer ersten Weltmeisterschaft sein", baute Ewald das große Talent auf. Von der sportlichen Reise in die Schweiz zog sie ein positives Fazit: "Für das gesamte Kirchweyher Team war es eine tolle Erfahrung und für die beiden Athleten steht das nächste Ziel fest: die Weltmeisterschaft 2020 in New York. Dort darf Jakob dann noch einmal bei den Junioren starten und Lorena wechselt zu den Senioren."