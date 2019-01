Jasmin Jaentch (links) und ihr TSV Barrien setzten sich gegen Pia Züdel und die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit 9:5 durch. (Jonas Kako)

Leeste. Die Korbballerinnen des Bundesligisten TuS Sudweyhe haben sich für den letzten Spieltag eine gute Ausgangsposition verschafft. Mit ihrem Sieg in eigener Halle gegen den Oldenbroker TV haben sie nun drei Punkte Vorsprung auf die Verfolger TSV Barrien und TSV Heiligenrode, gegen die sie in zwei Wochen antreten müssen. Der Tabellenvierte qualifiziert sich für die Meisterrunde, in der dann drei Tickets für die Deutsche Meisterschaft vergeben werden.

TuS Sudweyhe – Oldenbroker TV 7:4 (5:1). Bei den Gastgeberinnen feierte Sandra Nolte ihren Saisoneinstand. „Sandra war sehr agil, sehr aktiv und hat auf dem Feld richtig Feuer gemacht. Das Wichtigste war, dass ihr Knie gehalten hat“, atmete Trainerin Andrea Bothmer auf. Um gegen den OTV zu bestehen, hatte sie viel Wert auf die Deckungsarbeit gelegt. „Unsere Taktik ist aufgegangen, die Abwehr war sehr stark. Merit Eilers hat sensationell verteidigt. Dazu hat unsere Korbfrau Luisa Schlemm sehr stark gehalten“, resümierte Bothmer. Auf der anderen Seite gelangen den Sudweyherinnen schon früh die ersten Treffer. „Das hat uns Selbstvertrauen gegeben“, verriet die Trainerin. Mit dem 5:1 im Rücken und der weiterhin guten Leistung brannte in der zweiten Halbzeit nichts mehr an.

TuS Sudweyhe – SG Findorff 3:8 (1:3). Lange Zeit stand es 0:0, kurz vor der Pause sogar noch 1:1. „Wir sind ein paar schöne Konter gelaufen, konnten diese aber leider nicht erfolgreich abschließen“, bedauerte Bothmer. In der zweiten Halbzeit fand der verlustpunktfreie Spitzenreiter besser ins Spiel und zauberte am Korb. Da war für die Gastgeberinnen aus Sudweyhe nichts mehr zu holen.

TSV Heiligenrode – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 12:7 (7:2). Vor der Partie plagten den TSV einige Personalprobleme. Korbfrau Malin Kortkamp, Emma-Lee Ehlers und Jana Pawlowski fehlten, zudem hatte sich Gabi Brosowsky in der Vorwoche am Oberschenkel verletzt. Sie gab aber am Morgen für ihren Einsatz (als Ersatz für Kortkamp) grünes Licht. Zudem feierte Jessica Pawlowski nach ihrem langen Auslandsaufenthalt ihr Comeback. „In der Winterpause haben wir viel an unserem Passspiel im Angriff gearbeitet. Das hat sich heute ausgezahlt“, freute sich Trainerin Dagmar Schnelle. Schon nach zehn Minuten stand es 5:0, zur Pause hieß es 7:2. „Die zweite Halbzeit konnte die TSG ausgeglichener gestalten. Wir wollten vermeiden, das Körbewerfen einzustelllen – das ist uns schon so oft nach der Pause passiert. Wir wollten den Vorsprung halten, das ist uns gelungen. Trotzdem müssen wir in der Chancenverwertung konsequenter sein“, resümierte Schnelle. Das Verliererteam war dementsprechend nicht zufrieden. „Viel zu sagen gibt es heute nicht. Obwohl wir im letzten Trainingsspiel gegen Heiligenrode sehr gut aussahen, ging es heute wieder in die Hose. Der Ball wollte nicht in den Korb. Das einzig Gute war die Abwehrleistung“, urteilte TSG-Spielerin Luise Budig.

TSV Thedinghausen – TSV Barrien 5:14 (2:7). „Der Gegner muss weiter auf eine springende Schlussfrau verzichten und praktiziert daher ausschließlich eine mittlerweile gut funktionierende Einzeldeckung. Da sind ungewohnte Offensivleistungen gefordert“, warnte Barriens Trainer Manfred Otto sein Team. Tatsächlich benötigten seine Schützlinge eine gewisse Anlaufzeit, um in der Offensive die richtigen Antworten geben zu können. „Als wir in der zweiten Halbzeit aber unseren Rhythmus gefunden hatten, konnten wir die angestrebten zwei Punkte sicher ins Ziel bringen“, bilanzierte Otto.

TSV Heiligenrode – TB Stöcken 8:8 (4:4). Stöcken war zuvor mit dem Rückraumspiel der Oldenbroker nicht zurechtgekommen und hatte 11:14 verloren. „Daher haben wir uns auch eine Chance ausgerechnet. Außerdem hatten wir im Hinspiel lange Zeit gut mitgehalten“, erinnerte sich Heiligenrodes Trainerin Schnelle. Mit Rückraumwürfen von Gabi Brosowsky (2) und Samantha Pörschke konnte der TSV stets ausgleichen, beim 4:3 durch Jördis Detken gelang sogar die erstmalige Führung. „Gute Korbfrauen auf beiden Seiten. Die Gegentreffer fielen nach Kontern, einem Sechsmeter und einem Viermeter. Aus dem Kreisspiel heraus haben wir nichts zugelassen. Mit der Abwehr war ich zufrieden“, so Schnelle. Nach dem 5:4 durch Nadja Burgdorf kassierten die Heiligenroderinnen innerhalb von fünf Minuten drei Körbe, zwei davon über die linke Verteidigungsseite. Doch dann folgten starke sieben Minuten: Jessica Pawlowski und Janina Rickmann (2) brachten ihr Team mit 8:7 in Führung (36.). Der Tabellenzweite glich kurz danach jedoch wieder aus. „Das war ein tolles Spiel, spannend bis zum Schluss. Wir freuen uns riesig über die insgesamt drei Punkte“, betonte Schnelle.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TSV Barrien 5:9 (2:3). „Das klare Ergebnis gibt die realen Kräfteverhältnisse auf dem Parkett nur unscharf wieder: Die TSG war stets mit gut platzierten Distanzwürfen und dynamischen Kontern gefährlich, während wir in Durchgang eins mehrfach das Glück des Tüchtigen gepachtet haben“, analysierte Manfred Otto. „Erst ab Mitte der zweiten Halbzeit wiesen unsere Abschlüsse eine Bundesliga-adäquate Qualität auf.“ Mit schnellem Kreisspiel konnten sich seine Schützlinge mehrfach gegen die gut organisierte Abwehr des Gegners durchsetzen. Von den Leistungen seines Teams an diesem Tag war er angetan: „Wir sind rechtzeitig aus dem Winterschlaf erwacht.“ Aus einer willensstarken Mannschaft ragten Fenna Alke (sieben Treffer) und Korbfrau Sarah Zieske heraus. „Ratlose Gesichter und hängende Köpfe“, so Luise Budig, gab es dagegen bei der TSG: „Auch in diesem Spiel war die Chancenverwertung nicht gut. Nicht gut ausgespielte Konter, zu wenig Schwung und Elan im Angriff – woran es liegt, dass wir verlieren? Wir wissen es nicht. Die Winterpause hatten wir effektiv genutzt und Vollgas gegeben“, betonte Budig.

Weitere Informationen

TSV Barrien: Fenna Alfke (7), Johanna Grünhagen (1), Jasmin Jaentsch (5), Vanessa Priem (4), Maren Mühlenbruch (1), Jana Nullmeyer, Lea Nullmeyer (3), Sarah Zieske (2).

TSV Heiligenrode: Gabi Brosowsky (4), Janina Rickmann (5), Jördis Detken (3), Nadja Burgdorf (3), Julia Martens (2), Samantha Pörschke (2), Jessica Pawlowski (1), Charline Sündermann.

TuS Sudweyhe: Kehlenbeck (1), Schlemm (1), Hoffmann (2), Ehlers (2), N. von Weyhe (2), Hinners (1), Nolte (1), Eilers, Deters.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Lena Meyer (1), Sarah Kienker (4), Mareike Rieckers (1), Anke Lisser (2), Carolin Rieckers, Pia Züdel (1), Tabea Ströhemann (1), Luise Budig (2), Jana Harms, Anna Tamsen CLE