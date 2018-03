Überzeugte beim ersten Qualifikationswettkampf zur Weltmeisterschaft in Leverkusen: Kirchweyhes Jakob Kremer. (SV Kirchweyhe)

Leverkusen/Kirchweyhe. Sie träumen von der Weltmeisterschaft, doch bis dahin ist es für Lorena Hieke und Jakob Kremer von der SV Kirchweyhe noch ein weiter Weg. Nach ihren Siegen im Vorjahr bei den Landesmeisterschaften, Norddeutschen Meisterschaften und den Deutschen Meisterschaften kämpfen sie nun beim Qualifikationswettkampf in der Altersklasse 15/16 beziehungsweise 13/14 um ein WM-Ticket. Der Start in Leverkusen verlief besonders für Kremer sehr gut. Hieke konnte ihre hohen Erwartungen dagegen nicht ganz erfüllen, hat aber weiter alle Chancen.

Für Lorena Hieke war es der zweite Start beim Qualifikationswettkampf. Vor zwei Jahren war sie schon einmal dabei gewesen. Ihre Erwartungen und die ihrer Trainer sind dieses Mal groß. Die Erfolgs- und Leistungskurve der 16-Jährigen verlief in den vergangenen Jahren stets nach oben, sodass der Wunsch, den nächsten Schritt zu erreichen, riesig ist. Beim Einturnen zeigten sich zwar schon Nervosität und Aufregung, aber sie war gut gelaunt und mit ihren Übungen zufrieden. Ganz anders erging es Jakob Kremer: Geschwächt durch einen grippalen Infekt und geplagt von großer Nervosität verlief das Einturnen nicht besonders gut. Der Walsroder, der seit Ende 2017 für die SV Kirchweyhe startet, war nur mit seiner Paradedisziplin, dem Sprung, zufrieden.

Hieke wird Sechste

Im Wettkampf kam es dann anders als erwartet: Beide Athleten zeigten im Sprung jeweils einen gestreckten Rückwärtssalto mit ganzer Schraube. Mit einem sauberen und sicheren Sprung ließ Kremer sogar den drei Jahre älteren und späteren Gesamtsieger Milan Lessel aus Darmstadt hinter sich. Hieke zeigte dagegen kleine Unsicherheiten, sie war mit ihrer Wertung von 7,0 Punkten nicht zufrieden. Für sie lief es auch in ihrer sonst sicheren und mit Schwierigkeiten gespickten Spiralekür nicht rund. Ein Kippeln zu Beginn veränderte den Lauf des Rades so, dass sich Fehler anschlossen. Sie turnte fast aus der Wettkampffläche raus und rutschte bei einem Positionswechsel mit dem Fuß ab, sodass sie das Rad verlassen musste. Die Kampfrichter zogen ihr deshalb 0,8 Punkte ab. Weil auch einige Schwierigkeitsteile nicht funktionieren, konnte sie mit 6,20 Punkten nicht an ihre gewohnten Leistungen anknüpfen. Enttäuscht, aber fokussiert startete Hieke in ihre Geradekür. Sie turnte alle Höchstschwierigkeiten, und bis zum vorletzten Element lief alles nach Plan. Im hohen Liegestütz rollte das Rad jedoch in die falsche Richtung weiter, sodass ihre Trainerin Isabell Ewald es berühren musste. Die Wertung von 9,45 Punkten war trotzdem recht hoch, es reichte aber im Gesamtergebnis für Hieke nur zu Platz sechs. Nach dem Wettkampf kullerten die Tränen bei der sonst so beherrschten und fokussierten Turnerin. Nach ein bisschen Aufbauarbeit durch ihre Trainerin Mona Kronenberger und der Reflexion ihrer eigenen Leistung wuchs aber der Trotz, denn: Es ist noch nichts verloren.

Im Geradeturnen kämpfte sich Kremer durch seine Kür und war mit seiner Wertung von 8,80 Punkten sehr zufrieden. Im Spiraleturnen, das ihm noch die meisten Probleme bereitet, da die zu zeigenden Schwierigkeiten deutlich anspruchsvoller sind als noch im Vorjahr, turnte er seine Übung mit kleinen Unsauberkeiten durch. Insgesamt erreichte er damit Platz zwei und schlug sogar seinen langjährigen Konkurrenten Malte Schröder. Da fünf Jugendturner zur Weltmeisterschaft fahren, sind seine Chancen exzellent. Sein Team hofft nun, dass das Talent seine Nervosität ablegen kann und im zweiten Qualifikationswettkampf befreit aufturnt. Dieser findet am 14. April in der Turnhalle der KGS Kirchweyhe statt. Auf heimischem Boden und mit der Unterstützung von Freunden und Familie steht das Ziel Hiekes und Kremers fest: Sie wollen zur WM, die vom 6. bis 13. Mai in Magglingen in der Schweiz stattfindet.