Eine von vielen Auszeichnungen, die Klaus Düerkop entgegen nehmen durfte. Bei der Bahneröffnung in Moordeich erhielt er die goldene Verdienstnadel des KSB Diepholz. (Thorin Mentrup)

Olympia 1964 – das wäre es noch gewesen für Klaus Düerkop. Die absolute Krönung einer ohnehin überragenden Laufbahn, die gepflastert ist von nationalen und internationalen Titeln. In Hinrich John, Ausnahmeläufer über 110 Meter Hürden, hatte er einen Fürsprecher, der mit ihm trainierte. „Andere waren dann aber ein bisschen besser“, verrät Düerkop, der der verpassten Chance nicht nachtrauert. Dafür hat er zu viel erreicht, dafür ist er zu sehr im Reinen mit sich und seiner Laufbahn. Mittlerweile ist Klaus Düerkop 77 Jahre alt und kein Kandidat mehr für Olympia. Doch der Leichtathletik hat er längst nicht abgeschworen: Beim LC Hansa Stuhr ist er als Trainer aktiv und gibt dort sein Wissen an die Talente weiter.

Dort stand er also auf dem Sportplatz in Moordeich, ganz oben auf dem Treppchen. Ein Platz, den Düerkop, der gerade die goldene Verdienstnadel des Kreissportbundes Diepholz vom Kreisleichtathletik-Chef Wilfried Becker erhalten hatte, allzu gut kennt, seit er Mitte der 50er-Jahre als Zwolfjähriger mit der Leichtathletik begann. Vorher hatte er Fußball gespielt. Sein Verein war der ATS Buntentor. „Da gucke ich heute noch bei den Frauen und Männern zu“, hat Düerkop die Leidenschaft für das runde Leder nie losgelassen. Er hätte es wohl auch als Kicker sehr weit bringen können. In seiner Jugend, als die Teams noch Knabenmannschaften hießen, erzielte er einmal bei einem 16:0-Sieg zwölf Tore. Schon da lief er allen davon – und zwar so oft, dass ein Gegenspieler drohte, „mir das Bein kaputt zu hauen, wenn ich das noch mal mache“, erinnert er sich.

Also erreichte Düerkop, der in Steintor lebt, lieber in der Leichtathletik überragendes Niveau. 1958 lief er die 100 Meter in genau elf Sekunden. „Damit war ich der zweitschnellste B-Jugendliche in Deutschland“, blickt er zurück. Das war der erste von vielen Höhepunkten seiner Laufbahn, über die er sagt: „Ich habe mich langsam nach vorn gearbeitet.“ Dabei war es doch eher eine Karriere im Sauseschritt. Nicht umsonst nennt Berthold Buchwald, Leichtathletikabteilungsleiter vom LC Hansa Stuhr, seinen Weggefährten „einen ganz, ganz großen Sieger“. Noch immer hält Düerkop deutsche Rekorde. Er war Teil der 4x100-Meter-Staffel des MTV Herrenhausen, die im Juli 1984 in Itzehoe in 44,25 Sekunden eine nie wieder erreichte Zeit in der M40 lief. Sein zweiter Rekord folgte drei Jahre später in Hannover: Mit der M45-Staffel über 4x400 Meter des LC in Hannover setzte er sich in 3:36,30 Minuten an die Spitze der nationalen Bestenliste. Dort thront er bis heute. „Ich hoffe, ich kann diese Rekorde noch ein bisschen behalten“, sagt er und lacht.

Dabei hat Düerkop seinen Platz in den Geschichtsbüchern längst sicher, nicht nur aufgrund etlicher Kreis- und Landesverbandsrekorde, denn er ist auch zwölffacher Europameister bei den Senioren. „Für die Nationalmannschaft bin ich immer mit Stolz angetreten. Dank der Leichtathletik habe ich die halbe Welt gesehen.“ Was aber ist sein Geheimnis? „Zum einen ist es sicherlich die Genetik“, glaubt Düerkop. Dabei hatten seine Eltern mit Sport kaum etwas zu tun, sein Onkel aber, den er nie kennen lernte, war mehrfacher Gau-Meister. Zum anderen habe er lange keine gesundheitlichen Probleme gehabt. Auch das förderte Düerkops rasante Entwicklung. Der 77-Jährige wurde zu einem sportlichen Aushängeschild. In seiner Bundeswehr-Zeit stellte er einen Bataillons-Rekord auf. Seine sportliche Klasse verschaffte ihm Sonderrechte. „Ich habe ausschließlich trainiert, während die anderen Gewehre getragen haben.“ Bei dieser Erinnerung kann er sich ein Grinsen nicht verkneifen. Längst war er weit über den Raum Bremen hinaus bekannt. 1967 lief er bei den Landesmeisterschaften 100 Meter in 10,5 Sekunden, persönliche Bestzeit. Einige Jahre später legte er bei einem Wettkampf in Belgien noch eine Schippe drauf – nach 10,4 Sekunden stoppte die Uhr. „Aber da war viel Rückenwind dabei“, gibt Düerkop, der auf dem Gelände des Clubs zur Vahr zehn Jahre lang von Koryphäe Georg Richter trainiert wurde, immer die Landesmeisterschaftszeit als seine beste an. Überhaupt lag ihm das Laufen, denn auch die 21,4 Sekunden über 200 und eine Zeit unter 48 Sekunden über 400 Meter öffneten dem Bremer die Tür zu großen Wettkämpfen und Vereinen. Er startete nach Werder Bremen unter anderem für Hannover 96 und den OSC Thier Dortmund, der heute in der LG Olympia Dortmund aufgegangen ist. Beim OSC feierte er 1976 in der 4x100-Meter-Staffel die Deutsche Vizemeisterschaft. „Wir haben sogar Bayer Leverkusen hinter uns gelassen. Die haben sich ganz schön geärgert“, weiß er noch. Nur der TV Wattenscheid 01, bei dem unter anderem Olympia-Bronzegewinner Klaus Ehl lief, war schneller.

Die großen Titel sicherte sich Düerkop, in dessen Vita auch Vereine wie die LG Bremen-Ost und die SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck stehen, dann im Seniorenbereich. Zu den internationalen Meriten kommen 30 Deutsche Meistertitel über 100, 200 und 400 Meter und in der Staffel. Auch im höheren Alter blieb Düerkop extrem schnell. 2009 lief er die 100 Meter in 13,96 Sekunden – eine Zeit, die so mancher im gesamten Leben nicht schafft. Da zählte Düerkop bereits zur Altersklasse M65. Im selben Jahr wurde er bei seinen letzten Deutschen Meisterschaften in Erfurt im 60-Meter-Sprint Fünfter.

In der 4x200-Meter-Staffel dagegen durfte er nicht starten. Das machte der Körper nicht mehr mit. Mehr als zehn Jahre zuvor hatte er sich nach einem Zeckenbiss mit Borreliose infiziert. Er brauchte einen Herzschrittmacher. Doch loslassen konnte Düerkop nicht. „Ich kann mir ein Leben ohne Leichtathletik nicht mehr vorstellen und will das auch gar nicht“, sagt er. Ein längerer Sprint ist allerdings nicht mehr drin. „Irgendwann setzt der Verschleiß ein“, musste er den Belastungen der vergangenen Jahrzehnte Tribut zollen. Doch damit ist die Bandbreite seiner Fähigkeiten keinesfalls erschöpft. „Ich kann immer noch regelmäßig Diskuswerfen“, sagt Düerkop, der um die 35 Meter schafft.

Und außerdem ist da ja noch seine Aufgabe als Trainer. Schon in den 70er-Jahren nahm er sich der Athleten in Worpswede an. „Diese Aufgabe macht mir Spaß. Ich hatte gute Trainer und versuche nun das weiterzugeben, was ich gelernt habe“, sagt er. Beim LC Hansa Stuhr ist Düerkop seit mittlerweile mehr als 20 Jahren. „Berthold hat mich damals gefragt, ob ich die 4x100-Meter-Staffel trainieren will“, erinnert er sich. Ablehnen konnte er – natürlich – nicht. Und Buchwald freute sich. Denn ein Mann wie Düerkop, der gleichermaßen Erfahrung, sportliche Klasse und Vorbildfunktion vereint, ist schwer zu finden.