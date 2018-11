An das Hinspiel hatte das Ligaschlusslicht dabei gute Erinnerungen, schließlich hatte der TSV Schwarme seinerzeit gegen die Vilser überraschend den ersten Saisonsieg einfahren können. Auf dem Rasen zeichnete sich dann jedoch schnell ein ziemlich einseitiges Bild ab, denn die Vilser waren über 90 Minuten das spielbestimmende Team. Aufgrund einer ausbaufähigen Chancenauswertung fiel der Sieg für die Fischer-Elf beim 3:0 (1:0) jedoch nicht übermäßig hoch aus. „Sicherlich hätte der Sieg höher ausfallen müssen, aber wir hatten alles im Griff und es war eine ganz klare Angelegenheit“, bilanzierte ein zufriedener SVBV-Betreuer Norbert Schmusch.

Früher Jubel

Die Lila-Hemden, die in ihrem letzten Heimauftritt in Weiß aufliefen, fanden gut in die Partie und kamen der frühen Führung bei einem Torschuss von Mathis Wohlers schon recht nahe. Wenig später durften die Hausherren dann aber schon das erste Mal jubeln, denn der nächste Versuch von Wohlers fand leicht abgefälscht aus 20 Metern Entfernung seinen Weg ins Tor des TSV Schwarme (8.). In der Folge entwickelte sich eine einseitige Begegnung, doch die schwächste Defensive der Liga hielt den zahlreichen Vilser Angriffen zunächst stand. Florian Wacker zielte erst über das Tor, Dorian Klinger setzte eine Volleyabnahme rechts am Pfosten vorbei (18./21.). Torschütze Wohlers platzierte die Kugel in der 24. Minute ebenfalls neben das Tor.

Nach einer halben Stunde hatten die Gastgeber dann Aluminium-Pech, denn gleich zwei Mal landete der Ball nach einem Fern- und dem anschließenden Nachschuss an Pfosten oder Latte. Zu guter Letzt verpasste Marten Köhler mit einem Kopfball kurz vor der Pause ebenfalls das überfällige 2:0. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Kabinen, für die Gäste, die äußerst selten vor dem Tor der Vilser aufgetaucht waren, ein überaus schmeichelhaftes Zwischenresultat. „Schwarme stand meistens hinten drin und hat sich keine großartigen Chancen herausgespielt. Ihre beiden Aktionen vor unserem Tor resultierten vielmehr aus unseren vorangegangenen Fehlern“, erklärte Schmusch.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren dann weiterhin Pech im Torabschluss, denn erneut landete ein Kopfball von Dorian Klinger nur am Pfosten, der anschließende Nachschuss von Niklas Schröder kratzte die Schwarmer Defensive noch von der Linie (57.). Das 2:0 lag in der Luft und fiel schließlich vier Minuten später, als Christian Mewes am Ende einer schönen Kombination den Torhüter des TSV Schwarme umspielte und den Ball über die Linie schob. Als sich die Anhänger der Lila-Hemden schon so langsam auf das Freibier anlässlich des letzten Saisonheimspiels freuten, legte die Mannschaft auf dem Feld noch einmal nach und markierte den 3:0-Endstand (90.+3). Erneut war Christian Mewes in der Mitte zur Stelle und setzte eine Flanke aus sieben Metern Entfernung gekonnt ins kurze Eck.