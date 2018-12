Die Cross-Serie verbindet die Menschen der Region. Aber hat sie auch eine Zukunft? (Jonas Kako)

Am Sonntag ist Schluss für Dirk Dahme. Beim 37. Country-Lauf-Halbmarathon in Syke wird er zum letzten Mal als Organisator beim Syke-Weyher Cross-Fünfer aktiv sein. Der Rieder hat sich um die beliebte Laufserie mehr als verdient gemacht. Unter seiner Regie haben sich die Teilnehmerzahlen in den vergangenen fünf Jahren extrem gesteigert: Wo früher 150 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke gingen, sind es nun bis zu 460 wie beim 82. Friedeholz-Cross. Mehr Lob gibt es für einen Veranstalter nicht. Der Zulauf ist ungebrochen groß.

Die Frage ist jedoch: Wie lange noch? Wird es die Laufserie im Jahr 2019 noch geben? Ein Nachfolger ist laut Dahme momentan nicht in Sicht. Kein Wunder: Fünf Veranstaltungen zu organisieren, ist kein Pappenstiel. Das bedeutet, zwei Monate komplett unter Strom zu stehen. Schließlich soll alles perfekt sein – zumindest so perfekt, wie es die Bedingungen zulassen. Denn es mangelt unter anderem an Parkplätzen, was etwa beim Friedeholz-Cross deutlich wird. Am Syker Waldstadion fehlt es schlicht und ergreifend an Stellplätzen. Die Teilnehmer parken teilweise in der Straße Zum Hachepark – einen guten Kilometer entfernt. Beim Sandberg-Cross in Barrien ist es außerdem nicht möglich, einen Toilettenwagen aufzustellen. Und trotzdem kommen die Läuferinnen und Läufer in Scharen. Manches Kind, das von Anfang an dabei ist, lockt danach auch seine Eltern auf die Strecke.

Die familiäre Atmosphäre der Veranstaltungen ist das große Plus. Die Organisation kostet Kraft und manchmal auch Nerven. Doch beim Syke-Weyher Cross-Fünfer kennt und schätzt man sich. Die Laufserie ist zu einer Marke geworden, die die Menschen der Region zusammenbringt. Deshalb darf sie nicht aus den Laufkalendern verschwinden. Es wäre ein riesiger Verlust. Für die Sportler, aber vor allem für die Region.