Erfolgreich den Titel verteidigt haben Jochen Zwarg und die Wasserballer des TuS Syke in der Bezirksliga. Das war ihnen zuvor noch nie gelungen. (Thorin Mentrup)

Twistringen/Syke. Geschichte wiederholt sich manchmal eben doch: Denn als am Freitag der Schlusspfiff der Wasserball-Bezirksligapartie zwischen dem TuS Syke und dem Lehrter SV ertönte, tat Hakon Straßheim genau das, was er fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor getan hatte und eröffnete mit einer Sektdusche die Meisterfeier der Hachestädter. So parallel zum Vorjahr die Ereignisse nach dem 8:3-Erfolg auch verliefen, etwas Neues hatten sie dennoch: Denn zum ersten Mal verteidigten die Syker ihren Meistertitel. Das war ihnen zuvor noch nie gelungen.

Den letzten Schritt zum Titel meisterten die Syker im Twistringer Freibad, wo bereits etliche Gäste des am Sonnabend beginnenden Wasserballturniers angereist waren (wir werden noch berichten), äußerst souverän. Sie hatten mit dem Tabellenvorletzten deutlich weniger Mühe als noch im ersten Aufeinandertreffen, das sie nur knapp mit 6:4 für sich entschieden hatten. Nun rückte der alte und neue Meister allerdings die Kräfteverhältnisse gerade. Er begann furios und erspielte sich schnell eine 4:1-Führung. „Wir haben sehr gut kombiniert, uns auch vorne sehr gut bewegt und spielerische Lösungen gefunden“, freute sich Straßheim. Das war der Grundstein für den danach lockeren Weg bis zur ersten Titelverteidigung der Abteilungsgeschichte. „Ein super Gefühl“, freute sich Teamsprecher Hakon Straßheim über den Erfolg, den die Syker mit ihren Gästen entsprechend feierten.

Meisterlich von Beginn an

Wie groß die Motivation der Syker war, die Meisterschaft vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen, zeigte sich schon vor Beginn der Partie: 15 Spielerinnen und Spieler standen dem TuS zur Verfügung, nur 13 dürfen überhaupt mitspielen. Diese 13 machten ihre Sache vor allem zu Beginn sehr gut, mit der sicheren Führung im Rücken kontrollierten sie dann die Begegnung, ohne noch einmal in Bedrängnis zu geraten. „Wir haben uns vielleicht ein bisschen zu sehr angepasst“, vermutete Straßheim, wollte aber kein Haar in der Meistersuppe suchen. Denn titelreif war die Saison von Beginn an bis zum Schluss: Elf Siege stehen nur einer Niederlage gegenüber.

Selbst den großen Rivalen Waspo 98 Hannover haben die Hachestädter zweimal bezwungen. „Es war eine tolle Saison“, gab es für Straßheim keine zwei Meinungen. Die Mannschaft, die ihren großen Ambitionen direkt gerecht geworden ist, kann die Saison sogar noch krönen: Im Pokalwettbewerb ist sie ebenfalls noch vertreten und greift im September im Final Four nach dem Double. Das haben die Hachestädter im Jahr 2006 zuletzt gewonnen. „Der Pokal ist für uns ein Bonus“, zählt die erstmalige Titelverteidigung in der Bezirksliga für Straßheim deutlich mehr.

Den Schritt in die Oberliga werden die Hachestädter wie im Vorjahr nicht wagen. „Das macht keinen Sinn“, sagt Straßheim und verweist unter anderem darauf, dass dann unter anderem die Frauen nicht mehr mitspielen dürften. Leistungsträgerinnen wie Madeleine Humpert müssten also zuschauen. Auch die Fahrtwege, die schon jetzt angesichts der Kontrahenten aus Hannover nicht kurz sind, würden noch einmal länger werden. Göttingen, Hameln oder Wolfenbüttel sind noch ein Stück weiter entfernt. So bauen die Syker auch in der kommenden Saison lieber auf ihren sensationellen Teamgeist und lassen möglichst viele Spieler zum Einsatz kommen. Auch das wäre in der Oberliga wesentlich schwieriger.

Der Nichtaufstieg ist eine Entscheidung für das Team, in dem nicht nur alte Hasen wie Holger Eickhoff zum Zuge kommen, sondern auch Talente wie Niklas Kahl, dem Straßheim bescheinigt, in der jetzigen Saison große Fortschritte gemacht zu haben.