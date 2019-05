Über den Aufstieg hatten die Basketballer des SC Weyhe nach der hervorragenden Saison als Aufsteiger in der Bezirksliga kurz nach dem Ende der Spielzeit nachgedacht. „Nun haben wir uns dafür entschieden, dass wir in die Bezirksoberliga aufsteigen wollen“, verkündet SCW-Trainer Jonas Klucken. Weil die BTS Neustadt II in der Bezirksoberliga spielt, darf die Drittvertretung nicht aufsteigen. Da der SC Weyhe die Saison auf Rang zwei beendete, rücken sie nun nach.

Für den Aufstieg der ersten Herrenmannschaft haben die Weyher einiges auf sich genommen. „Wir mussten eine zweite Mannschaft bereitstellen. Außerdem mussten wir einen weiteren Schiedsrichter finden, da pro Seniorenmannschaft zwei Schiedsrichter zur Verfügung stehen müssen“, schildert der SCW-Coach. Doch mit der Suche nach neuen Spielern und Schiedsrichtern hatte der Sportclub aus Weyhe keine Probleme. „Bisher haben wir zwei Neuzugänge, von denen einer sogar einen Schiedsrichterschein hat“, sagt Klucken, der in der neuen Saison nur noch als Trainer für die erste Mannschaft fungieren wird. „Körperlich kann ich in der Bezirksoberliga nicht mehr mithalten. Dafür werde ich mich in der Bezirksklasse mit der Zweiten austoben“, sagt Klucken, der sich auf die neue Liga freut.

Höhere Anforderungen

Denn dort herrschen ganz andere Verhältnisse. „Unter anderem wird es dort mindestens einen erfahrenen Schiedsrichter geben, der die Partie leitet“, berichtet Klucken. Außerdem geht er von einer sehr ausgeglichenen Liga aus. „Hohe Ergebnisse wie in der Bezirksliga werden wir dann nicht mehr erzielen“, ist sich der SCW-Coach sicher. Sicher ist auch, dass sich alle Spieler auf die neue Herausforderung freuen. „Die Anforderungen sind größer und daran können wir wachsen. Außerdem wollen wir uns mit den anderen Teams messen. Es wird mit Sicherheit sehr spannend“, glaubt Jonas Klucken.