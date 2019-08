Auch Janek Piontek (im grünen Dress) war sich für keinen Zweikampf zu schade. Hier attackiert er Jona Hardt. (Thorin Mentrup)

Heiligenfelde. Eines musste Walter Brinkmann unbedingt noch los werden. Und so machte er auf dem Weg in Richtung Kabine kehrt, als er Torben Budelmann erblickte. 90 Minuten und ein Elfmeterschießen lang waren der Trainer des TuS Sulingen und der Coach des SV Heiligenfelde Gegner in der zweiten Runde des Bezirkspokals gewesen, nach dem 4:3 (0:0)-Sieg des TuS vom Punkt aus aber begegneten sie sich wieder voller Hochachtung. Lange umarmten sie sich nach diesem intensiven und packenden Pokalabend. Fast so, als müssten sie sich selbst ein bisschen stützen, weil das Duell auch an der Seitenlinie viele Körner gekostet hatte. „Ich bin froh, dass wir weitergekommen sind“, sagte Brinkmann zu seinem Gegenüber und schob ehrlich hinterher. „Aber es ist schade, dass ihr ausgeschieden seid.“ Es waren keine Worte, die Mitleid ausdrücken sollten, sondern vielmehr Respekt für die Leistung, die die Heiligenfelder zuvor gezeigt hatten.

„Was für Chancen hatten wir denn schon?“, stellte Brinkmann, der ehemalige Heiligenfelder Coach, fest. Und auch ihm fiel nur eine Antwort ein: der Elfmeter, den Sönke Bremermann gegen die richtige Ecke ahnenden Jörn Wachtendorf verschoss (67.). Sonst war da nicht viel. Heiligenfelde entzog dem klassenhöheren Landesligisten das, was er so gern hat: die Kontrolle, die Möglichkeit sich nach vorn zu kombinieren. „Wir wollen Sulingen zu langen Bällen zwingen“, hatte Budelmann schon vor der Partie verraten. Seine Mannschaft lief die Gäste enorm hoch an und störte so den Aufbau empfindlich. Defensiv reihte sich vor Wachtendorf je nach Situation eine Dreier-, eine Vierer- oder eine Fünferkette auf, die Roman Obst exzellent dirigierte. Taktisch machte der Bezirksligist ein ganz starkes Spiel und überraschte sogar Brinkmann. Selbst der bestens informierte Trainerfuchs hatte nicht erwartet, wie weit einige Spieler auf Heiligenfelder Seite bereits sind. Exemplarisch seien da die Godesberg-Brüder Marvin und Tristan genannt. Marvin war auf der Sechs ein umtriebiger Lückenschließer und Balleroberer. Tristan, in der vergangenen Saison noch in der Kreisliga aktiv, warf sich in der Verteidigung mit so großer Vehemenz in jeden Zweikampf, dass seinen Gegenspielern der Spaß am Fußball verging. Selbst herausragende Kicker wie Pascal Löhmann waren fast kein Faktor. Er wurde nach 76 Minuten ausgewechselt.

Nicht erst nach Wachtendorfs Elfmeterparade stand eine Überraschung im Raum. Schon früh war spürbar, dass etwas Großes möglich war. „Die Sensation war greifbar“, wusste auch Budelmann. Der noch verletzte Co-Trainer Frank Weseloh fügte an: „Heute muss man von Augenhöhe sprechen.“ Schon das war nach dem 1:9 und dem 0:3 aus Heiligenfelder Sicht in den beiden Vergleichen im Juli ein deutlicher Fingerzeig für die Entwicklung, die das Team durchlaufen hat. Schließlich ist Sulingen auch in der Landesliga alles andere als eine Laufkundschaft. „Das Spiel hat gezeigt, was hier alles möglich ist“, sagte Budelmann. Der 34-Jährige hatte in der Vorbereitung einiges eingefordert von seiner Elf, doch das zahlte sich alles aus. „Wir waren nah dran an der Perfektion“, schwärmte er nach der Begegnung. Vielleicht habe seine Mannschaft das eine oder andere Mal den Ball etwas zu schnell verloren. Aber das war die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Wachtendorf der tragische Held

Enttäuschung? Die spürte der Coach nicht. Dabei hatte er wenige Minuten zuvor noch seine Mannschaft trösten müssen. Allen voran seinen Torhüter. Wachtendorf kam die wohl emotionalste Rolle des Abends zu. Seine Glanztat gegen Bremermann verschaffte dem SVH überhaupt erst das Elfmeterschießen. In diesem parierte er dann direkt zu Beginn gegen Tim Rieckhof. Vor der Entscheidung vom Punkt aus hatte er sich Beistand geholt, unter anderem mit Vater Jörg, der ebenfalls Keeper war, kurz angefaustet. Es schien zu helfen. Die ersten SVH-Versuche saßen sicher, Björn Isensee und Marvin Godesberg versenkten den Ball cool im Knick, auch Roman Obst traf souverän. Doch auch der TuS gab sich keine Blöße mehr. Dann trat Tristan Godesberg an – Pfosten, das Duell war wieder ausgeglichen. Chris Brüggemann verlud Wachtendorf, der sich anschließend selbst den Ball hinlegte und das Drama damit auf die Spitze trieb. Nach sechs Elfmetern gegen sich schoss er selbst einen, und zwar den wichtigsten – und scheiterte an David Schröder. Innerhalb weniger Augenblicke wurde er zum tragischen Helden. Sein Mut wurde nicht belohnt – genauso wenig wie der des gesamten Teams.

Ob der Keeper überhaupt angetreten wäre, wenn Tobias Dickmann und Joshua Brandhoff nicht angeschlagen den Platz verlassen hätten und mit Janek Piontek ein dritter potenzieller Schütze nicht ebenfalls ausgewechselt worden wäre, war letztlich eine müßige Diskussion. Einzig über Brandhoff sprachen Brinkmann und Budelmann noch, schließlich hatte der Angreifer, der bereits unter beiden Trainern spielte, die beste Heiligenfelder Chance gehabt, den Ball aber am Tor vorbei gelegt (19.). Es passte in die Dramatik des Abends, dass er sich ausgerechnet bei dem Sprint Richtung Sulinger Kasten am Oberschenkel verletzte. „Ich konnte mich nicht mehr richtig auf den Abschluss konzentrieren“, haderte Brandhoff, als er nach der Partie über das Feld Richtung Kabine humpelte. „Es ist so bitter, weil wir so gut gespielt haben. Wir hätten es wirklich verdient gehabt“, wusste er. Ähnlich sah das auch Budelmann, für den die 90 Minuten mehr zählten als das Elfmeterschießen. „Viel besser können wir nicht spielen. Ich bin einfach nur stolz, stolz, stolz auf die Jungs.“ Die Heiligenfelder durften stolze Verlierer sein. Das bestätigte nicht zuletzt das Lob eines Fachmanns wie Brinkmann.