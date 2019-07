Zurück bei seinem TSV Weyhe-Lahausen: Trainer Thorsten Eppler. (Janina Rahn)

Weyhe-Lahausen. Mit dem Pokal in den Händen verabschiedete sich Thorsten Eppler Richtung MTV Riede in die höherklassigere Bezirksliga. Drei Jahre lang hatte der Übungsleiter erfolgreich die Geschicke beim Fußball-Kreisligisten TSV Weyhe-Lahausen geleitet, dem Verein eine neue Struktur gegeben. Nun folgt die Rolle rückwärts. Nach nur einer Saison kehren Eppler und seine rechte Hand Eckhardt Zunft zurück zum TSV. „Es ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit“, betont Eppler. Doch zugleich auch eine Rückkehr mit Risiko.

Der Grund liegt auf der Hand: Denn der Übungsleiter hatte mit dem Sieg des Kreispokals Lebewohl gesagt. Daher herrscht im Verein jetzt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Vor allem, wenn man die zurückliegenden Spielzeiten des TSV Weyhe-Lahausen betrachtet. In den vergangenen vier Jahren war der Klub immer in der Kreisliga-Spitzengruppe vertreten, verpasste den Aufstieg teilweise denkbar knapp. So zum Beispiel in der Spielzeit 2018/2019: Nach der Hinrunde noch führend, fehlten am Ende nur zwei Punkte für den Sprung in die Bezirksliga. „Daran haben die Jungs noch zu knabbern. Das ist echt extrem bitter gelaufen. Diesen Misserfolg müssen wir jetzt ganz schnell aus den Köpfen bekommen“, bekräftigt Eppler, der froh ist, an alter Wirkungsstätte zu sein. Nicht umsonst stellt er klar: „Das war keine Entscheidung gegen Riede, sondern für Weyhe-Lahausen.“ Vor allem das außerordentliche Verhältnis zu den Spielern sei der Grund für die Rolle rückwärts gewesen. „Wir haben einen sehr guten Draht zueinander. Die meisten Jungs kenne ich schließlich schon aus der Jugend“, so Eppler. Auch wenn die Vorfreude auf die neue Saison riesig ist, birgt sie viele Gefahren. Nicht immer ging eine Trainer-Rückkehr glimpflich aus. Das weiß auch Eppler: „Wir wissen, worauf wir uns hier einlassen. Aber wir wissen auch, dass das mächtig in die Hose gehen kann. Jetzt müssen wir alle wieder bei Null anfangen.“

Ein Neustart für alle

Bei Null mussten auch die Spieler wieder in die Vorbereitung starten. Nun sind einige Wochen vergangen. Neue Gesichter musste sich Eppler nicht einprägen. Der Kader ist größtenteils gleich geblieben. Unter anderem an der Verteidigung hat der Mann auf der Kommandobrücke mit seinem Team gearbeitet. „Wir haben in der vergangenen Saison zu viele Gegentore kassiert. Die Balance zwischen Angriff und Verteidigung stimmt noch nicht ganz.“ Was dagegen stimmt, ist die Jugendarbeit. Immer wieder kommen hungrige Talente in den Herrenbereich, die das Niveau anheben. „Für die Zukunft ist der Verein gut aufgestellt. Jetzt ist es unsere Aufgabe, die jungen Leute zu integrieren“, unterstreicht Eppler einen wichtigen Aspekt seiner Mission. Aufgrund dieser Tatsache und der zurückliegenden vier durchaus erfolgreichen Jahre könnte man meinen, dass der TSV dieses Jahr den Aufstieg anpeilt. Gerade weil es in der zurückliegenden Spielzeit haarscharf nicht gereicht hat. Doch der Trainer drückt direkt etwas auf die Bremse: „Als Ziel haben wir erst einmal den fünften Platz ausgegeben. Wenn es am Ende weiter nach oben geht, werden wir uns aber bestimmt auch nicht beschweren.“

Für den ganz großen Wurf muss eben alles stimmen. „Wir müssen von Verletzungen verschont bleiben und den unbedingten Siegeswillen in jeder Begegnung an den Tag legen“, so Eppler. Wenn das gelingen sollte, lässt sich mit Fug und Recht wohl von einer erfolgreichen Rückkehr sprechen. Und vielleicht kommt am Ende dann doch der Aufstieg dabei heraus. Auch wenn das Saisonziel nur Platz fünf ist.