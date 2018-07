Anna-Lena Freese will ihren Aufwärtstrend bestätigen. (xxx)

Nürnberg/Brinkum/Göttingen. Die Koffer sind bereits gepackt, denn an diesem Freitag brechen Neele Eckhardt und Anna-Lena Freese auf in Richtung Süddeutschland: In Nürnberg finden am Wochenende die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. Die gebürtige Asendorferin Eckhardt und die Brinkumerin Freese starten nicht nur in unterschiedlichen Disziplinen, sondern auch unter unterschiedlichen Vorzeichen.

Bronze und Silber hat sie bei den Freiluft-Meisterschaften bereits gewonnen, nun will Neele Eckhardt den Titel. „Das ist mein Ziel“, sagt die 26-Jährige, die für die LG Göttingen startet, selbstbewusst. Nach der Titelverteidigung bei den Norddeutschen Meisterschaften habe sie „die letzten Wochen sehr gut und intensiv trainiert“. Die 14,21 Meter von Hamburg – immerhin ihre zweitbeste Karriere-Weite – will sie im Max-Morlock-Stadion noch einmal übertrumpfen. „Es geht noch mehr. Wenn alles passt, kann ich noch etwas draufpacken.“ Gezeigt hat sie das bereits: Ihre Bestleistung liegt bei 14,35 Metern. An die will sie heranspringen. Bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg ist ihr das im letzten Versuch gelungen, doch er war ungültig.

Eckhardts größte Konkurrentin ist die Titelverteidigerin: Kristin Gierisch ist in diesem Jahr bereits 14,42 Meter gesprungen. „Kristin ist richtig gut drauf“, weiß Eckhardt um die Stärke der Chemnitzerin, der sie den Titel streitig machen will. So viel Selbstvertrauen hat sich die Aufsteigerin des vergangenen Jahres mit konstant starken Leistungen erarbeitet. Eine gewisse Lockerheit verleiht ihr das sichere Ticket für die Europameisterschaften, die vom 6. bis 12. August in Berlin stattfinden. Anfang Juli hat der Deutsche Leichtathletikverband sie nominiert. „Der Saison-Höhepunkt ist ganz klar die Europameisterschaft“, sagt Eckhardt, weiß aber auch um die Bedeutung der Deutschen Meisterschaften als Formtest im Vorfeld: „Die DM ist sehr wichtig auf dem Weg dorthin.“

Sprinterin Anna-Lena Freese vom FTSV Jahn Brinkum hatte dagegen zuletzt Pech: Nachdem es Stück für Stück bergauf gegangen war, wurde sie von einer Erkältung ausgebremst, musste einen Start in Weinheim absagen. Entmutigen lässt sich die 24-Jährige, die im 100- und im 200-Meter-Sprint antreten wird, aber nicht. „Ich bin auf einem guten Weg“, sieht sie wie ihr Trainer Björn Sterzel eine gute Entwicklung, die nach Möglichkeit auch in Nürnberg weitergehen soll. An die fränkische Großstadt hat Freese besondere Erinnerungen: Bei den Deutschen Meisterschaften im Jahr 2015 gewann sie Bronze über 100 und Silber über 200 Meter. Momente, die sie nie vergessen wird. „Ich freue mich schon auf die Rückkehr. Es wird positive Gedanken auslösen, wieder im Stadion zu sein“, glaubt sie.

An den vergangenen Triumphen messen lassen will sie sich indes nicht. Sie zählt nicht zu den Favoritinnen. „In Deutschland ist das Niveau bei den Sprinterinnen sehr hoch“, weiß Björn Sterzel, dass die Konkurrenz in beiden Wettkämpfen riesig ist. Im 100-Meter-Sprint sind Gina Lückenkemper (TSV Bayer 04 Leverkusen) und Tatjana Pinto (LC Paderborn) die Favoritinnen. Pinto zählt auch über 200 Meter zu den Topläuferinnen. Und wo will sich Anna-Lena Freese einreihen? „Ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken. Ich glaube, dass noch mehr in mir drin ist als die Zeiten, die ich in diesem Jahr gelaufen bin.“ Mit 11,72 Sekunden über 100 und 23,88 Sekunden über 200 Meter ist sie gemeldet. Ein weiterer Schritt nach vorn ist das Ziel. Freese blickt dabei nicht auf die Konkurrenz, sondern ausschließlich auf sich selbst. Vieles läuft wieder in die richtige Richtung: Allein schon über 100 und 200 Meter zu starten, können nicht viele Sportlerinnen in Nürnberg von sich behaupten.