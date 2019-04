Jonas Klucken (am Ball) ist nicht nur an der Seitenlinie aktiv, sondern steht auch auf dem Feld seinen Mann. (Jonas Kako)

Jonas Klucken: Jein. Ich wusste schon, dass wir uns, wenn alle Spieler verletzungsfrei bleiben, am Ende im oberen Tabellendrittel einfinden werden. Was mich ehrlich gesagt gewundert hat, war, dass wir einige Spiele ohne unsere Topspieler gewonnen haben.

Ein richtiges Erfolgsrezept gibt es nicht (lacht). Zum Saisonauftakt haben wir geschaut, wer wann berufsbedingt verhindert ist. Das hat über die ganze Spielzeit gut funktioniert. Dazu sind wir als Mannschaft ziemlich schnell zusammengewachsen. Das hat man vor allem daran gemerkt, dass einige Spieler extra ihre Schichten getauscht haben, um an den Spielen teilnehmen zu können. Deswegen waren wir, bis auf beim Spiel gegen Stade, personell immer gut besetzt.

Sagen wir mal so: Die Siege waren gegen diese beiden Mannschaften schon eingeplant. Dass sie am Ende so deutlich ausgefallen sind, kam für uns aber doch etwas unerwartet. Auch im weiteren Verlauf der Saison haben wir trotz der Niederlage gegen Neustadt III etliche Siege eingefahren, die tatsächlich auch eingeplant waren (lacht).

Das würde ich nicht behaupten. Spätestens wenn die anderen Teams den Meldebogen sahen, wussten sie, dass wir unter anderem mit Jonathan Kaiser, Maik Lindemann und Jonathan Schmedemann ziemlich starke und erfahrene Spieler in unseren Reihen haben. Ich denke, dass der Großteil die Begegnungen gegen uns nicht auf die leichte Schulter genommen hat.

Auf jeden Fall. Darüber hinaus haben wir einen sehr starken Zusammenhalt. Außerdem hatten wir das Glück, dass wir in dieser Zeit nicht auf die stärksten Mannschaften der Liga getroffen sind. Alle waren motiviert, vor allem im Training. Durch Joni (Kaiser, Anm. d. Red.) haben die anderen viel mitnehmen und auch umsetzen können. Das Mannschaftsgefüge ist bei uns intakt.

Natürlich. In erster Linie wollten wir aber die Meisterschaft gewinnen. Doch aufgrund des direkten Vergleichs und da sich Neustadt keinen Patzer erlaubt hat, mussten wir dieses Thema leider abhaken. Ganz am Rande war das Thema Aufstieg auch da. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie das funktionieren soll und kann. Ein Aufstieg bedeutet nicht nur ein höheres Niveau, wir müssen auch mehr Zeit investieren und gewisse Anforderungen erfüllen. Da wir alle berufstätig sind, ist das alles nicht so einfach.

Wir sind uns da alle noch nicht so ganz sicher, weil wir für dieses Vorhaben auch mehrere Leute bräuchten. Wir spielen mit dem Gedanken, eine zweite Mannschaft zu bilden, die in der Bezirksklasse auflaufen soll. Wenn wir das hinbekommen, wäre der Aufstieg eine Überlegung wert, auch weil die Spieler aus der Zweiten fünfmal bei der Ersten aushelfen dürften. Das würde vieles einfacher machen. Auf der anderen Seite müssten wir pro Seniorenmannschaft zwei Schiedsrichter zur Verfügung stellen. Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Solange diese Sachen nicht geklärt sind, halten wir uns erst einmal zurück.

Es gibt viele, die gerne hoch möchten, aber es genauso sehen wie ich. Ich habe den Jungs Bedenkzeit gegeben, damit sie sich in Ruhe damit auseinandersetzen können. Bis Ende April haben wir Zeit, um uns einig zu werden.

Am Ende war ich doch überrascht, wie viel wir geschafft haben. Darüber hinaus haben wir eine neue Spielphilosophie entwickelt, auch dank der Neuzugänge, die sich in kürzester Zeit gut in die Mannschaft integriert haben. Unser Vorteil war, dass wir sofort auf Kleinigkeiten, die uns während des Spiels aufgefallen sind, reagiert haben. Dadurch hat sich unser System immer wieder etwas verändert, aber positiv. Es war eine rundum gelungene Saison.

Zur Person

Jonas Klucken ist Spielertrainer der Basketballmannschaft des SC Weyhe. Die gerade beendete Saison hat er mit seinem Team in der Bezirksliga als Liganeuling auf dem zweiten Rang beendet. Es gibt noch die Chance aufzusteigen.