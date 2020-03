Fußballkreisvorsitzender Andreas Henze hält es für kaum vorstellbar, dass direkt nach dem 23. März der Ball schon wieder rollt. (Braunschädel)

Herr Henze, wie haben Sie das Wochenende verbracht?

Andreas Henze: Am Sonnabend habe ich eine kurze Radtour gemacht, am Sonntag dann noch eine. Ich war außerdem bei meinen Eltern. Wir haben uns schön zusammengesetzt, ohne dass Fußball nebenher im Fernsehen lief. Die Zeit kann man schon rumkriegen. Einkaufen brauchst du ja auch nicht. Das, was du selbst brauchen könntest, findest du auch nicht überall. Ansonsten arbeitet man das auf, was liegengeblieben ist. Auch fußballtechnisch, zum Beispiel Funktionärsarbeit. Ich bin jetzt dabei, die Listen für unseren Kreistag zu erstellen mit den verschiedenen Stimmrechten. Die sind ja abhängig von den Mannschaftszahlen. Mit solchen Dingen beschäftige ich mich in diesen Tagen.

Ja, das bekomme ich durchaus hin.

Wir hätten eigentlich am Sonnabend in Barsinghausen eine Zusammenkunft der eFootball-Beauftragten gehabt. Ich hatte überlegt, dorthin zu fahren, weil Maximilian Meyer, der den Bereich bei uns verantwortet, verhindert war, hatte aber mit Martin Wolle vom Spielausschuss einen guten Vertreter. Die Veranstaltung ist dann aber ausgefallen. Am Sonntag hätte ich nach Seckenhausen beziehungsweise zu deren Kunstrasenanlage in Brinkum fahren müssen, um dort zu beobachten.

Mich hat nur die Vorgehensweise ein bisschen überrascht. Der Bezirk, Thorsten Schuschel (Spielausschussvorsitzender des Bezirks Hannover, Anm. d. Red.), rief schon am Mittwoch bei Michael Steen (Spielausschussvorsitzender des Fußballkreises) an und wollte wissen, was der Kreis Diepholz denn machen würde, ob wir den Spieltag komplett absagen würden. Das habe ich zusammen mit Michael Steen verneint. Wir waren nicht dafür. Ich sage es mal so: Wo willst du anfangen, wo willst du aufhören? Wann ist die Grenze erreicht, einen Spieltag abzusagen? Wir sind im Spielausschuss übereingekommen, dass wir, wenn ein Verein auf uns zukommt und nicht spielen möchte, vollstes Verständnis dafür haben und das Spiel verlegen. Dementsprechend sind wir so verblieben. Dann kam das Vorpreschen des Kreises Nienburg im Bereich des Jugendausschusses. Der hat einen kompletten Spieltag abgesagt. Davon sind wir auch betroffen, weil wir im Mädchenbereich einen gemeinsamen Spielbetrieb haben. Das war leider nicht mit uns so abgesprochen, wie Stephan Meyer (Vorsitzender des Jugendausschusses, Anm. d. Red.) mir erzählt hat. Er hätte sich gewünscht, dass man kurz telefoniert, bevor man so einen Schritt geht. Die Anrufe der Vereine aus unserem Kreis kamen dann natürlich zu uns. Alle wollten wissen, was bei uns los ist, weil Nienburg abgesagt hat. Da mussten wir uns natürlich auch die Frage stellen, was wir jetzt machen. Dementsprechend hatte ich schon den Eindruck, dass dahingehend vor dem Wochenende auch der Verband in Barsinghausen noch eine Entscheidung treffen wird. Und so war es dann ja auch. Ich denke, es ist die beste Lösung, wenn die Spieltage erst mal ausgesetzt werden, weil es für alle am gerechtesten ist.

Das halte ich für schwierig. Das ist zu kurz. Alle anderen machen es länger. Nur beim NFV (Niedersächsischer Fußballverband) hat man sich erst einmal für den 23. entschieden. Wobei sich die Verantwortlichen natürlich in dieser Woche zusammensetzen wollen, um vielleicht doch noch eine andere Entscheidung zu fällen.

Nein, kann ich definitiv nicht. Was soll sich denn ändern? Die Zahl der Infektionen wird höher sein, es wird auch keinen Impfstoff geben bis Ende März. Was soll sich also an der Situation so stark ändern, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs gerechtfertigt ist? Das sehe ich im Moment nicht. Ich muss aber auch sagen: Anstecken könnte man sich überall. Ich sehe beim Fußball keine größere Gefahr als irgendwo anders auf irgendeiner Veranstaltung oder beim Einkaufen. Außer Frage steht aber, dass wir alle Vorsichtsmaßnahmen unterstützen und das zu 100 Prozent. Ich frage mal so: Haben Sie sich testen lassen, wenn Sie keine Symptome haben?

Dementsprechend sind überall Leute unterwegs, von denen man gar nicht weiß, ob sie den Virus in sich tragen oder nicht. Das Problem ist: Du kannst dich nicht schützen. Das Einzige, was man machen kann, das hat die Bundesregierung auch klar kommuniziert, ist den Verlauf zu verlangsamen.

Von einer Saison ohne Absteiger könnten der TVE Nordwohlde (links: Jonas Schuster) und der SV Mörsen-Scharrendorf um Andre Dames profitieren. (Thorin Mentrup)

Nein, im Moment überhaupt nichts. Ich glaube, diese Überlegungen wurden vom Verband auch noch gar nicht angestrengt. Das wird sehr wahrscheinlich in dieser Woche passieren. Der Verband ist wie fast alle von der Situation, wie sie sich entwickelt hat, überrascht worden. Das sind ja auch keine Experten. Jetzt mussten sie erst einmal handeln und den Spielbetrieb aussetzen. Nun wird man sich zusammensetzen und alle Szenarien durchrechnen und was sie für Auswirkungen haben. Wir haben aber noch keine Informationen.

Das können wir, das ist korrekt. Wir können entscheiden, was mit dieser Saison passiert. Gerade im Jugendbereich ist es relativ einfach, die Entscheidungen zu treffen, weil die Auswirkungen relativ gering sind. Das Einzige, was wir haben, ist, dass wir Aufsteiger zum Bezirk melden müssen. Da wird man eine vernünftige Lösung finden. Auch im Herrenbereich müssen wir Aufsteiger zum Bezirk melden. Alles andere können wir im Kreis selbst entscheiden. Aber wie schwierig zum Beispiel eine Aufstockung der Ligen wäre, das sieht man ja am Wetter. Wo willst du diese Mehrzahl an Spieltagen noch unterbringen, wenn wir so ein Frühjahr haben mit so viel Regen, wie wir es jetzt hatten? Man hatte ja im Prinzip noch gar keine Spiele.

Ganz klar. Das ist eine Situation, mit der wir noch nie konfrontiert wurden. Aber ich denke, wir haben ein gutes und erfahrenes Team bei uns im Kreis. Wir werden eine Lösung finden, die wir einheitlich treffen und vertreten werden. Das werden wir gemeinsam machen und niemand allein. Ob die nun jeder zu 100 Prozent befürwortet oder nicht, ist eine andere Frage.

Stephan Meyer hatte dahingehend schon Überlegungen, dass wir nach Ostern auf jeden Fall den Spielbetrieb wieder aufnehmen müssten, um ihn vernünftig zu Ende zu bringen. Das hat aber überhaupt keine Auswirkungen auf unsere Entscheidung bezüglich des Virus. Wenn gesagt wird, es wird nicht gespielt, dann machen wir das auch nicht. Da gibt es dann einiges zu klären. Viele Vereine folgen zum Beispiel der Empfehlung des Landessportbundes und stellen bis zum 19. April ihre Tätigkeiten ein. Das stellt uns natürlich vor Probleme: Wenn eine übergeordnete Instanz kommt und Vorgaben macht, ist es schwer zu verkaufen, wenn wir den Spielbetrieb vorher wieder aufnehmen. Auch darüber müssen wir uns Gedanken machen. Ich bin auch gespannt, wie der NFV reagiert.

Auch diese Bilder werden fehlen: Jubeln werden die Fußballer der Region, hier die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, in Punktspielen erst einmal für längere Zeit nicht mehr. (Thorin Mentrup)

Ja, das kann ich definitiv. Es gibt wirklich Wichtigeres als den Fußball oder den Sport allgemein in dieser Zeit. Dann kommt es nicht mehr darauf an, einen Aufsteiger oder einen Pokalsieger zu präsentieren. Ich glaube, wir müssen in unserer Gesellschaft verstehen, dass es eben etwas Wichtigeres gibt, nämlich unsere Mitbürger und die Älteren. Daher müssen wir auch mal von unseren gewohnten und eingefahrenen Regularien, die wir im Fußball ja haben, komplett abrücken. Deshalb kann ich mir definitiv vorstellen, dass es keinen Meister, keinen Aufsteiger und keinen Absteiger gibt.

Natürlich. Das kann man verstehen, aber ich war auch erbost: Am Donnerstagabend erreichte mich eine Mail von Thorsten Schuschel über eine Überlegung des Verbandes, den Spieltag komplett abzusagen. In dieser Mail stand drin, dass der Präsident des Verbandes, Günter Distelrath, ausdrücklich darum bittet, den Vereinen das nicht vor Freitag, also am nächsten Morgen, mitzuteilen, damit auch der Verband Zeit hat, eine vernünftige Mitteilung vorzubereiten. Es hat keine halbe Stunde gedauert, da war diese Mail überall in den sozialen Medien vertreten – ob das bei Facebook war, ob das bei Instagram war, ob das bei Whatsapp war. Dementsprechend sind wir natürlich bombardiert worden. Ganz ehrlich: Durch so einen Umstand, dass irgendjemand meint, sich nicht daran halten zu müssen, hatte gerade auch Thorsten Schuschel, aber auch wir im Kreis einen enormen Mehraufwand, nämlich zeitlichen Mehraufwand, um zu sagen: Wartet doch erst einmal ab. Ob das Donnerstag um 21 Uhr gesagt wird oder am Freitag um 10 Uhr, spielt doch keine Rolle. Aber wir sind da auf ganz schön viel Unverständnis gestoßen. Ich konnte das nicht wirklich nachvollziehen.

Es ist durchaus eine Versteifung auf Geld, aber es ist auch Geld, das manche Vereine, nicht die großen, ganz dringend benötigen. Insofern hängen auch Existenzen daran, wenn Vereine nicht mehr das Geld erzielen können, mit dem sie geplant haben. Das ist ein Punkt, den man berücksichtigen muss, auch wenn es Geldschneiderei ist, dass man so lange gezögert hat. Womit die DFL und auch die Uefa sicher nicht gerechnet haben, ist mit der Dummheit der Fans: Was nützt dir ein Stadionverbot, wenn vor dem Stadion 5000 Leute den Sieg ihrer Mannschaft feiern. Die haben absolut nicht verstanden, warum das Spiel ohne Zuschauer ausgetragen wurde. Ich gehe davon aus, dass auch dieses Verhalten ein Grund dafür war, die Spiele jetzt abzusagen. Bremen hatte deshalb bereits abgesagt. Es wäre ganz bestimmt so passiert, dass sich die Fans an anderen Orten versammelt hätten. Das kann es in meinen Augen auch nicht sein. Dann muss man das Risiko komplett minimieren und den Spieltag eben ganz absagen. Ich halte es schon für wichtig, im Profibereich eine Saison komplett zu Ende zu spielen. Ich bin gespannt, ob man dann nicht von Uefa-Seite aus sagt, dass man zum Beispiel auf die Nations League verzichtet und die EM um ein Jahr verschiebt, um den Vereinen Zeit zu geben. Aber auch dort spielt das liebe Geld eine so entscheidende Rolle, dass solche einfachen Überlegungen, wie wir sie vielleicht für logisch erachten, gar nicht in Erwägung gezogen werden.

Ich wasche mir die Hände häufiger und ich meide häufiger größere Menschenansammlungen. Ansonsten habe ich nicht viel geändert. Ich fahre ab dem 23. März in den Urlaub, innerhalb Deutschlands. Ich habe ein schönes Wellness-Hotel gefunden, dorthin werde ich mein Klapp-E-Bike mitnehmen und mal fünf Tage nichts mit Fußball zu tun haben.

Zur Person

Andreas Henze

ist seit Mitte 2014 Vorsitzender des Fußballkreises Diepholz. Zuvor war er elf Jahre lang als Stellvertreter tätig. Zudem engagiert sich der Bassumer sowohl als Schiedsrichter als auch als Schiedsrichter-Beobachter.