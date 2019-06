„Wir haben vieles richtig gemacht, sind am Ende jedoch nicht belohnt worden“, fasste Trainer René Rabe vom C-Junioren-Verbandsligisten JFV Weyhe-Stuhr die 70 Minuten gegen den Tabellennachbarn TuS Komet Arsten zusammen. Es reichte letztendlich zwar nicht zum Sieg, doch immerhin bewiesen die jungen Fußballer des JFV großen Willen, Einsatz und Laufbereitschaft und machten so aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Bei drückenden Temperaturen hätten die Gastgeber, die auf Kunstrasen antreten mussten, bereits in den ersten zehn Minuten in Führung gehen müssen. Doch sowohl Laurent Dashi als auch Yunus Bakiri scheiterten aus aussichtsreicher Position an Gästekeeper Nico Weide. Arsten nutzte dagegen den ersten richtigen Torschuss durch Muhammet Ali Ciftci zur Halbzeitführung (30.). Trotz weiterer Chancen erwischte es die Platzherren nach dem Seitenwechsel wieder eiskalt. Ali Shefa Hosseini baute die Führung für Komet aus (47.).

„Es blieben uns nur noch knapp über 20 Minuten. Aber Moral und Kampfgeist haben die Jungs angetrieben“, berichtete Rabe. Zunächst blieben etliche Möglichkeiten ungenutzt und auch der Pfosten verhinderte den ersten Treffer der Gastgeber. Im dritten Nachschuss-Versuch hatte dann Ali Taleb endlich Erfolg (56.). Dann drang der eingewechselte Qerim Dervishaj in den Strafraum ein und wurde gelegt. Ben Forcher übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher (64.). „Danach war sogar noch ein Sieg drin. Leider konnten wir die Gelegenheiten dazu nicht nutzen“, sagte Rabe.