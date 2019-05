Einen verdienten 3:1 (1:0)-Auswärtssieg beim TuS Kirchdorf nahmen die Bezirksligafussballer des TSV Bassum mit auf die Heimreise. Hoch erfreut zeigte sich nach Spielschluss Bassums Trainer Torsten Klein: „Viele haben erwartet, dass wir es auslaufen lassen, weil es für uns um nichts mehr geht. Das war mitnichten so. Eine ganz starke Vorstellung meiner Jungs.“

Von Beginn an zeigten sich beide Teams offensiv. Bis zum Treffer zum 0:1, den Oliver Meyer nach einem Steilpass vom Patrik Remmert erzielte (42.), hatten beide Mannschaften schon zwei gute Chancen vergeben. Kirchdorf hatte durch Laurids Breuer noch vor der Pause die Ausgleichschance, doch erneut zeigte TSV-Keeper Dominik Overmeyer seine Klasse. Nicht verhindern konnte er nach dem Seitenwechsel das 1:1, als Nils Enders Overmeyer per Kopf überwinden konnte (53.). Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht vom Kurs abbringen, nutzten jedoch zunächst ihre Chancen nicht. Alexander Pestkowski verzog knapp und auch Manka Madun verpasste das Tor nur haarscharf (55., 59.). So musste der Gegner mithelfen. Bei einer scharfen Hereingabe von Manka Madun unterlief einem Kirchdorfer Verteidiger ein unglückliches Eigentor (60.). Anschließend scheiterte Florian Fröhlich gleich zwei Mal aus aussichtsreicher Position (70., 72.).

Fröhlich macht den Deckel drauf

Besser machte er es wenig später im Dritten Versuch, als er von der Strafraumgrenze abzog und der Ball den Weg ins Tor fand (75.). „Das war im Prinzip die schwächste seiner drei Chancen, aber Tor ist Tor“, freute sich Torsten Klein über den Treffer zur Entscheidung und über den verdienten Erfolg seines