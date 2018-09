Christoph Harms und seine Twistringer suchten durchaus den Weg nach vorn, mussten sich Eilvese am Ende deutlich beugen. (xxx)

Twistringen. Walter Brinkmann teilte sein Fazit in zwei Bereiche: Da waren die ersten gut 60 Minuten, in denen sein SC Twistringen dem STK Eilvese, dem Landesliga-Absteiger und großen Favoriten auf die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga, mit viel Leidenschaft und einer mutigen Taktik Paroli bot. Und da waren die letzten rund 30 Minuten, in denen genau das seiner Elf nicht mehr gelang, sodass sich die Blaumeisen letztlich deutlich mit 0:4 (0:1) geschlagen geben mussten. „Wir haben lange ein richtig gutes Spiel gemacht, aber die letzte halbe Stunde ärgert mich, das habe ich den Jungs auch gesagt“, machte der Coach deutlich.

„Wenn man auf Tuchfühlung zu den Topmannschaften ist, dann möchte man natürlich zeigen, dass man mithalten kann“, sagte Brinkmann und konnte gemeinsam mit seinem Co-Trainer Thomas Thiede konstatieren, dass das seiner Mannschaft über weite Strecken gelang. Allerdings mussten beide auch erkennen, „dass uns in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen das Stehvermögen fehlt“, wie es Brinkmann ausdrückte. Als die Gastgeber durchwechseln mussten und die Kräfte nachließen, setzten sich die Gäste doch noch deutlich ab. Der STK war den jungen Twistringern letztlich doch einen Schritt voraus. „Aber wir haben überhaupt keinen Druck, schon jetzt ganz oben angreifen zu müssen“, verwies Brinkmann auf die Langfristigkeit seines Auftrags bei den Blaumeisen.

Die ersten Erfolge dieser Arbeit waren gegen Eilvese zu sehen. Die Taktik seiner Trainer setzte die junge Elf richtig gut um und ließ Eilvese kaum zur Entfaltung kommen. Die Youngster Marcel Avdulli und Phil Brunkhorst erfüllten ihre Sonderaufgaben mit großer Zuverlässigkeit und nahmen die höherklassig erfahrenen Ausnahmespieler Mohamad und Hussein Saade nahezu komplett aus dem Spiel. „Vor Phil und Marcel kann man nur den Hut ziehen“, lobte Brinkmann das Duo. Als es durch Avdullis Auswechslung gesprengt wurde, hatte Mohamad Saade die Freiheiten, das Spiel so zu gestalten, wie er es wollte, und drückte der Begegnung noch seinen Stempel auf. In der Schlussphase fielen drei der vier Treffer der Gäste – Twistringen konnte den Regisseur nicht mehr aus dem Spiel nehmen. „Die Umstellungen haben nicht so gegriffen, wie wir uns das erhofft haben“, gab Brinkmann zu. Zweimal Hussein Saade und Tobias Alker mit seinem zweiten Tor des Tages schossen den klaren Sieg heraus. Einmal rettete zudem die Latte für die Gastgeber, die nicht als erstes Team in der zweiten Halbzeit von Eilvese deutlich in die Knie gezwungen wurden.

Doppelchance für die Gastgeber

Bis Mitte des zweiten Durchgangs durften die Twistringer aber auf einen Punkt hoffen, sogar trotz des ersten Gegentreffers durch Tobias Alker in der Schlussphase der ersten Hälfte (39.). Insgesamt ließen die Gastgeber kaum etwas zu. Sie standen sehr sicher und trauten sich auch offensiv etwas zu: Philipp Meyer hätte die Konfusion in der Gäste-Abwehr nach einem hohen Ball beinahe zum 1:0 genutzt, doch er scheiterte ebenso an Schlussmann Felix Bibow wie Christoph Hainke im Nachsetzen. „Wenn da einer reinfällt, wird es für Eilvese deutlich schwieriger“, wusste Thiede. Insgesamt zeigten die Gäste jedoch, dass sie nicht nur offensiv stark besetzt sind, sondern auch defensiv. Denn Twistringen schob zwar zu Beginn der zweiten Hälfte etwas weiter nach vorn, konnte sich nicht entscheidend durchsetzen.