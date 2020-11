Neben dem Tennisschläger nimmt Christoph Semrau vom TV Syke auch gelegentlich mal die Geige in die Hand. (Vasil Dinev)

Syke. Nicht mehr weit entfernt von seiner 25-jährigen Mitgliedschaft im TV Syke ist Tennisspieler Christoph Semrau. Im Alter von etwa sechs Jahren nahm er das erste Mal einen Tennisschläger in die Hand. Über seine Eltern und seine beiden älteren Brüder landete er auf dem Tenniscourt und geht der Leidenschaft des Tennissports bis heute nach. „Für uns war es wirklich oft eine Familienangelegenheit. So hatte man immer jemanden zum Spielen“, erklärt der 29-jährige.

Wie unter Brüdern üblich gab es häufig Wettkämpfe untereinander. „Ich glaube, Marcus habe ich recht früh überholt. Bei Carsten hat es etwas länger gedauert, vermutlich so im Übergang in den Erwachsenenbereich habe ich ihn erstmals schlagen können. Mittlerweile gibt es für beide gegen mich aber nichts mehr zu holen“, lacht Christoph Semrau. Zu Kinder- und Jugendzeiten nahm er immer gerne an den regelmäßigen Trainingseinheiten teil. „Turniere habe ich aber eigentlich nie so richtig mitgespielt. Zu der Zeit war ich auch noch ständig im Fußball aktiv“, erklärt Semrau. Einen deutlichen Leistungssprung verzeichnete er dann unter Trainer Jens Kirchheck.

Neue Freundschaften

Das Training wurde intensiviert und zielgerichteter. Auch Punktspiele wurden nun regelmäßig bestritten. Seit der U 16 bildet er eine Mannschaft mit Lennardt Schröder, Fabian Tinzmann und Joris Beckmann. Genau in dieser Konstellation geht das Quartett seit Jahren und auch heute noch zusammen an den Start. „Daran hat sich nie etwas geändert. In der U 18 haben wir dann ein Jahr parallel in der Jugend und im Herrenbereich für die erste oder zweite Mannschaft gespielt. Es ist schon cool, dass man über so viele Jahre mit seinen Freunden zusammenspielt“, verdeutlicht Christoph Semrau.

Schon im Jugendbereich assistierte er seinem Trainer Jens Kirchheck bei einigen Trainingseinheiten oder unterstützte bei Ferienspaßaktionen. Der Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen hält bis heute an. Seit vielen Jahren besitzt Christoph Semrau die Trainer-C-Lizenz. Nebenberuflich kommt er wöchentlich auf zahlreiche Trainerstunden, die er derzeit in Bruchhausen-Vilsen und Martfeld anbietet. „Es macht riesig Spaß, sein Wissen weiterzugeben und man bekommt als Trainer auch noch mal einen ganz anderen Blick auf sein eigenes Spiel“, sagt Christoph Semrau.

Rückhand die größte Stärke

Wie würde nun der Trainer Semrau den Spieler Semrau beschreiben? „Das ist eine fiese Frage“, schmunzelt er und wählt einen anderen Weg: „Meine Mitspieler, die mich seit langem kennen, haben schon Veränderungen festgestellt. Früher habe ich viel aggressiver gespielt. Jetzt bin ich fitter und läuferisch besser. Dadurch kann ich ruhiger spielen und meine Punkte besser aufbauen. Größte Stärke ist sicherlich meine Rückhand. Nur mein Aufschlag hat leider nachgelassen. Ich hatte vor einigen Jahren starke Schulterprobleme. Dadurch habe ich beim Service nie wieder mein altes Niveau erreicht.“

Neben seinen sportlichen Hobbys hat Christoph Semrau viele Jahre intensiv Geige gespielt. Auch dies wurde zu einer Familienangelegenheit: „Mein Vater ist Dirigent und Leiter der Philharmonie NordWest. Da waren wir als Familie alle dabei. Mittlerweile würde mein Niveau an der Geige aber nicht mehr reichen, um dort mitzuspielen. Trotzdem hole ich sie aber immer mal wieder hervor und nehme sie auch ab und an mal mit in den Kindergarten“, erklärt der gelernte Erzieher, der auch durch seinen Job derzeit die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürt: „Beruflich muss ich sagen, dass die Kids das super hinbekommen und die ganzen Regeln im Prinzip schon ganz alltäglich beachten. Ich hoffe nur, dass wie angekündigt Schulen und Kitas offenbleiben. Aus sozialer Sicht ist das für die Kinder schon eminent wichtig. Denn auch im Sport ist derzeit vieles nicht möglich. In Bruchhausen-Vilsen sind die Hallen komplett gesperrt, sodass ich derzeit kein Training anbieten kann. Es wäre schön, wenn sich das bald legt und wir im neuen Jahr auch in der Halle Punktspiele bestreiten können.“