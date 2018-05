Carola Eiseler vom Barrier TC. (Rahn)

Hannover/Barrien. Die im Vorfeld erwartet schwere Aufgabe hatte die Tennis-Damen-50-Mannschaft des Barrier TC zu meistern. Eine Chance hatte der BTC nicht. Vom Regionalligaauswärtsspiel beim DTV Hannover kehrten die Gäste mit einer klaren 1:8-Niederlage zurück.

Früh deutete sich an, dass das Punktspiel zur Herkulesausgabe werden sollte. Sylvia Hakelberg stand in ihrem ersten Match nach mehrjähriger Punktspielpause auf verlorenem Posten, und auch für Elke Maffry gab es wenig zu holen. Gegen Barbara Heydenreich, seit Jahren als Tennistrainerin aktiv, kämpfte Maffry um jeden Punkt, konnte ein 4:6, 0:6 aber nicht verhindern. Durchaus im Bereich eines Punktgewinns lag Anett Wilkop: Barriens Nummer zwei konnte verletzungsbedingt den gesamten Winter nicht zum Schläger greifen und findet nun immer besser zu ihrer Form zurück. Sie hatte einen guten Tag erwischt und bot ihrer Kontrahentin zu jeder Zeit Paroli. Am Ende stand ein knappes 5:7, 3:6 zu Buche.

Viel Pech hatte Mannschaftsführerin Carola Eiseler im Duell der beiden Spitzenspielerinnen. Durchgang eins ging an Beate Schindler. „Beate hat im ersten Satz alles getroffen, sie konnte machen, was sie wollte“, sagte Eiseler. Im zweiten Satz ließ Schindler dann ein wenig nach und sofort war die Barrierin da. Ihr gelang der Satzausgleich. Im Matchtiebreak hatte Schindler dann das bessere Ende für sich. „Im zweiten Einzel dieser Saison verliere ich nun zum zweiten Mal im Matchtiebreak – sehr bitter“, kommentierte die Kapitänin. Im Anschluss verloren Sabine Kaehler und Claudia Schröder ihre Partien trotz ansprechender Leistungen jeweils in zwei Sätzen.

Das Punktspiel war somit bereits nach den Einzeln entschieden. Lediglich ein Doppel wurde bis zum Ende ausgetragen. In diesem wehrten sich Carola Eiseler und Claudia Schröder nach Kräften, ohne dass ihnen ein Satzgewinn gelang. In den beiden anderen Doppeln gab es verletzungsbedingte Aufgaben. Auf Seiten des Barrier TC spürte Anett Wilkop die Folgen ihrer Handgelenksoperation und ging kein weiteres Risiko ein. Zum Ehrenpunkt kamen die Gäste, da sich Barbara Heydenreich bei einem unglücklichen Ausfallschritt eine Zerrung zuzog und nicht weiterspielen konnte. „Für uns ist die Niederlage kein Beinbruch. Gegen ein starkes Team waren die äußeren Umstände mit dem böigen Wind nicht ganz einfach. Wir haben trotzdem unser Bestes gegeben“, erklärte Carola Eiseler.

Weitere Informationen

DTV Hannover – Barrier TC 8:1

Beate Schindler – Carola Eiseler 6:0, 3:6, 10:5; Waltraud Puhl – Anett Wilkop 7:5, 6:3; Angelika Decker – Sabine Kaehler 6:3, 6:2; Barbara Heydenreich – Elke Maffry 6:4, 6:0; Maike Karwen – Claudia Schröder 6:4, 6:4; Alke Schillings – Sylvia Hakelberg 6:0, 6:0; Schindler/Decker – Eiseler/Schröder 6:3, 6:2; Puhl/Heydenreich – Kaehler/Maffry 6:4, 2:2, Aufgabe Heydenreich; Schillings/Kondla – Wilkop/Hakelberg 3:1, Aufgabe Wilkop FK