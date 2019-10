Eine Weyher Schützin in Australien

Elke Seeliger zeigt stolz ihre zwei gewonnenen Medaillen von der Para-WM in Australien. (Jürgen Juschkat)

Weyhe. Sudweyhe – Sydney: Eine Weltreisende in Sachen Schießsport ist Elke Seeliger aus der Gemeinde Weyhe. Die 47-Jährige nahm aktuell – wie vom Weser-Kurier berichtet - an der Para-Sport-Weltmeisterschaft im Sportschießen teil. Mit zwei Mannschaftsmedaillen im Gepäck und mit vielen Eindrücken kehrte sie am Wochenende aus Australien zurück.

Für Elke Seeliger war es in Sydney ein hochkarätiger Saisonausklang, doch an eine richtige Pause ist für die Schützin, die heraus aus dem Sport-Rollstuhl schießt, nicht zu denken. Am kommenden Sonntag steht nämlich der Auftakt in der Landesverbandsliga des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) auf dem Programm, und da startet die 47-Jährige für das Luftgewehr-Quintett des SV Stuhr von 1912 in Wiefelstede. „Eigentlich geht es jetzt bis Monat zwölf in die Pause, doch es läuft weiter. Ich will Spaß haben“, erklärt sie. Die neue Saison 2019/20 lässt also grüßen.

Zufrieden schaut Elke Seeliger zurück. Jeweils mit der deutschen Mannschaft holte sie aktuell in Sydney zwei Medaillen – Silber in der Liegend-Disziplin mit dem Luftgewehr und Bronze mit dem Kleinkaliber-Gewehr. Darüber hinaus gab es aus dem Rollstuhl heraus einen neunten Rang bei 3 x 40 und einen elften stehend mit dem Luftgewehr.

Bremen – München – Singapur – Sydney: Nach Australien war es ein langer Weg für die Sudweyherin, denn per Flieger mussten 16 370 Kilometer zurückgelegt werden. Heimwärts lag die Zwischenstation nicht in Bayern, sondern im hessischen Frankfurt. „Ich war jeweils über 24 Stunden unterwegs. Die Zeitumstellung war schwierig. Es dauerte, bis man sich dran gewöhnt hat,“ so ihre Erfahrung.

Von Sydney selbst hat Elke Seeliger kaum etwas gesehen. „Leider“, bedauert sie, „wir sind am Dienstag angereist, am Mittwoch waren wir bereits auf dem Stand.“ Zum Schluss musste die Para-Sport-Schützin am Freitag schießen und ab Sonnabend zurückfliegen.

Im Hotel teilte sich Elke Seeliger ein Zimmer – wie meistens – mit Nationalmannschafts-Kollegin Natascha Hiltrop, die zu ihrem Team gehört und sich erfolgreich im Finale vorarbeitete. „Untereinander wird man nicht neidisch, vielmehr geben wir uns eher Tipps“, nennt die Sudweyherin das Verhältnis zu ihrer Freundin und Gegnerin. „ Im Finale fiebern wir gegenseitig mit“, berichtet Seeliger. Den Wert einer Weltmeisterschaft beschreibt die Sportschützin aus der Gemeinde Weyhe so: „Es ist schön, andere Nationen zu treffen. Da entstehen Freundschaften.“

Die Weltmeisterschaft bildete nur eine hochkarätige Veranstaltung in der zurückliegenden Saison, aber immerhin einen Höhepunkt. In Al Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten holte Seeliger drei Mal Silber – im Einzel bei 3 x 40 sowie mit der Liegend-Mannschaft mit dem Luft- und dem Kleinkalibergewehr. Vorher hatte es bei den World-Games in Dubai in der Einzelwertung jeweils Gold in den Disziplinen Luftgewehr stehend und 3 x 40 sowie Silber bei KK-Liegend gegeben.

Blick geht Richtung Tokio

Im Herbst zuvor hatte die Dame aus dem Landkreis Diepholz in Frankreich einen Quotenplatz sowie Silber bei 3 x 40 geholt. Schon fast vergessen ist die Goldmedaille bei der Europameisterschaft mit der deutschen Liegend-Mannschaft. Auch national war Elke Seeliger erfolgreich, denn bei der Deutschen Meisterschaft in Garching-Hochbrück bei München wurde einmal der Titel gewonnen, außerdem sicherte sich der Rotschopf eine Silber- sowie zwei Bronzemedaillen.

Mit der zurückliegenden Saison – die insgesamt vierte international - ist die Sudweyherin, die Meisterschaften für SV Bassum 1848 und SV Etzhorn schießt, durchaus zufrieden. „Ich hätte mehr herausholen können, doch das war okay. Nächstes Jahr muss ich mehr Gas geben. Schon wegen Tokio“, sagt sie und meint damit die Paralympics. „Der Plan ist eng gestrickt mit Trainingslager, Europameisterschaft und Weltcup“, fügt sie an.

Die Paralympics 2020 in Tokio hat Elke Seeliger fest im Visier und spitzt sich da in der Handicap-Klasse R 1 („wo die obere Kraft noch da ist“) auf den 3x40-Dreistellungswettbewerb (R 8). „Geschossen wird am Ende, sodass ich an der Eröffnungsfeier teilnehmen könnte. Sonst mussten wir immer gleich zu Beginn ran“, weiß die Sportschützin, die diese Zeremonie bislang immer verpasst hat. Sie holte zwar einen Quotenplatz, doch es muss national noch eine Ausscheidung geschossen werden. „Da muss dann die oberste Kommission entscheiden“, ergänzt Elke Seeliger, die während der heißen Phase vier Mal die Woche trainiert. Entweder beim SV Bassum 1848, aber auch beim SV Riede im Landkreis Verden.

Zuhause zeugen unzählige Medaillen – akribisch nebeneinander aufgereiht – von den unzähligen Erfolgen der 47-jährigen Para-Sport-Schützin. Es sind Auszeichnungen von internationalen Starts. „Einige Medaillen sind aber auch noch im Karton“, erklärt Elke Seeliger, die dem deutschen Perspektiv-Kader angehört und schon manchen Erfolg für sich und die Mannschaft verbucht hat. Für die neue Saison kann ihr nur weiterhin „Gut Schuss“ gewünscht werden.