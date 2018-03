Eine der zahlreichen Starterinnen beim Springturnier des RFV Diek-Bassum war Stephanie Böhe (Pferdezucht- und Reitverein Luhmühlen) auf Yoghi. (Jonas Kako)

Bassum-Wiebusch. Mit dem Springturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Diek-Bassum und dem Team-Jugend-Cup des Kreispferdesportverbandes Diepholz ist zusammengekommen, was zusammengehört. Beide Seiten profitieren davon, dass sie ihre Turniere nacheinander an einem Wochenende in der RFV-Halle in Wiebusch ausrichten können. Es ist eine Zusammenarbeit, die funktioniert.

Springturniere sind in Bassum durchaus etwas Besonderes. „Eigentlich liegt hier im Verein der Schwerpunkt auf der Dressur. Die hat eine sehr lange Tradition bei uns“, erklärte der RFV-Vorsitzende Enno Buschmann. Das Springturnier soll dabei helfen, das Springreiten im Verein zu stärken. „Wir wollen das voranbringen und die Reiter animieren, sich auch im Springen zu versuchen“, betonte Buschmann. Den Bassumern ist bewusst, dass dieser Prozess Zeit braucht. „Von heute auf morgen geht das nicht, aber wir versuchen, etwas aufzubauen.“ Wie um Buschmanns Worte zu unterstreichen, waren die Reiterinnen des RFV zahlenmäßig nicht so stark vertreten bei ihrem Heimspiel. Jana Witt, Julia Teetz und Sina Stüwe hielten die Flagge hoch. Witt wurde in der zweiten Abteilung bei der Springpferdeprüfung der Klasse L Zweite mit der Wertnote von 8,3, ansonsten gelangen dem Trio keine Platzierungen. Die meisten Mitglieder des RFV waren rund um den Parcours im Einsatz. Sie packten freiwillig mit an, etwa an der Kasse, im Verkauf oder im Bistro. Rund 50 Mitglieder, schätzte Buschmann, engagierten sich ehrenamtlich. Vom Arbeitseinsatz am Freitagabend bis zum Abbau am Sonntagabend gab es für sie jede Menge zu tun.

Bei mehr als 300 Nennungen stimmte die sportliche Klasse im Parcours. Viele junge Pferde von namhaften Reitställen wie dem Stall Sosath oder dem Springstall Sören Petersen aus Wohlde sammelten in Wiebusch wertvolle Turniererfahrung. „Bei uns sind die Wege kurz“, hob Buschmann die Voraussetzungen für die Sportler und ihre Pferde hervor. Die Abreithalle direkt an der Reithalle, in der die Springen stattfanden, die beheizte Tribüne und die vielen Helfer vom Verein machten den Sportlern den Tag so angenehm wie möglich. Das Schwierigste war die Anreise angesichts der bitterkalten Temperaturen und des stürmischen Windes. Rund 80 Prozent der Gemeldeten seien aber trotzdem gekommen – selbst zu den frühen Prüfungen um 8 Uhr morgens, freute sich Buschmann.

Schlüsselburg zweimal Zweiter

Aus unserem Verbreitungsgebiet platzierte sich Dennis Schlüsselburg vom RFV Steller See weit vorn: Er erreichte auf Messi‘s Lady in den Springpferdeprüfungen der Klasse L und M jeweils Rang zwei. Weitere Platzierungen gingen an Irina Dierks (RV Heiligenrode) als Achte in der Springpferdeprüfung der Klasse A** sowie als Vierte der ersten Abteilung der Springpferdeprüfung der Klasse L. In der zweiten Abteilung dieser Prüfung schaffte es Kevin Martsch vom RFV Okel auf Capiolani Kalakaua auf Platz drei, Maren True (RV Heiligenrode) wurde Fünfte auf Von.nix.Kommt.nix. Martsch platzierte sich zudem in der Punktespringprüfung der Klasse M** und wurde auf Ciccioleena Zehnter. Liesa Behrens (RV Sudweyhe) ritt auf Betty Balou 6 in 47,95 Sekunden auf Platz vier. Zuvor hatte sie in der Springprüfung der Klasse M* in der zweiten Abteilung den dritten Rang belegt.

Das S-Springen mit Siegerrunde entschied der Wohlder Marvin Drenkhahn für sich. Er beendete das Stechen fehlerfrei in 43,73 Sekunden und verwies Paweena Hoppe auf die folgenden Plätze: Die Reiterin des RSC Handorf-Langenberg ritt mit Lennie 6 in 43,96 Sekunden auf Rang zwei und wurde auf Cenina Dritte (46,78). Dem Okeler Kevin Martsch gelang im Stechen auf Ciccioleena in 44,94 Sekunden die fünftschnellste Zeit, vier Fehlerpunkte warfen ihn dann aber auf den sechsten Platz zurück.

Am Sonntag sattelten die Nachwuchsreiter in Wiebusch. Beim Jugendcup in Springen und Dressur nutzte der Kreispferdesportverband Diepholz die gute Infrastruktur, um seine Talente unter die Lupe zu nehmen. Uwe Stradtmann, 1. Vorsitzender des Verbandes, kennt als Bassumer die Vorteile der Anlage vor Ort nur zu gut: „Wir finden alles vor, was wir brauchen, und die Halle liegt zentral im Verbandsgebiet.“ Ein ganzes Reitsport-Wochenende in Bassum auf die Beine zu stellen, sei eine perfekte Lösung. Der Reit- und Fahrverein kann seine Arbeit auf ein Wochenende konzentrieren, der Kreispferdesportverband kann die vorhandenen Strukturen nutzen, ohne einen zusätzlichen Aufwand zu verursachen.

Der RFV Diek-Bassum war beim Turnier stark vertreten. Darüber hinaus stellten auch die Reitvereine Heiligenrode und Heiligenfelde sowie der Reit- und Rennverein Schwarme Mannschaften für das Turnier auf. Die Entscheidung für einen Teamwettbewerb sei ganz bewusst gefallen, so Stradtmann. „Wir wollten nicht nur etwas für die Jugend machen, sondern auch etwas für Teams. Das ist uns ganz wichtig, weil es das große Gefüge stärkt.“ Durch die Veranstaltung falle der Blick auf die im Vergleich zu Pferd und Reiter nächstgrößere Einheit. „Es ist wichtig, dass unsere Talente auch den Zusammenhalt lernen. Das erhöht auch die Bindung zum Verein. In einem Teamwettbewerb anzutreten, ist eine ganz andere Anspannung. Das bringt die jungen Reiterinnen und Reiter in ihrer Entwicklung weiter“, nannte Stradtmann gleich mehrere Vorteile der Veranstaltung, bei der der Verband ganz genau hinschaut. Für seine Talente richtet er regelmäßig Lehrgänge in Dressur und Springen aus, um seinen Nachwuchs gezielt zu fördern. In Bassum konnten sich die Talente dafür empfehlen.

Im Teamwettbewerb im Springen war der RFV Maasen-Sulingen das Maß aller Dinge und gewann sowohl Gold als auch Silber. Rang drei ging an den RFV Diek-Bassum 2 mit Mannschaftsführerin Alexandra Wehinger sowie den Reiterinnen Ina Schuhmacher auf Ronja, Lena Nobis auf Sir Henry und Sina Stüwe auf Lissaros Gentleman. Der RRV Schwarme wurde Sechster, der RV Heiligenfelde Zehnter und Diek-Bassum 1 Elfter. In der Dressur schafften es die Heiligenfelder als Dritte aufs Treppchen. Das Team um Mannschaftsführerin Ina Thalmann sowie Pia Wieck auf Hope, Nick Platter auf Crazy Boy S und Luisa Sünderwald auf Chucky musste nur Wagenfeld und Maasen-Sulingen den Vortritt lassen. Der RFV Diek-Bassum wurde mit seinen Teams Fünfter und Siebter, der RV Heiligenrode Neunter und der RV Heiligenfelde Elfter.